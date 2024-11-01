edición general
16 meneos
147 clics
«Nos sentaron y nos dijeron que estábamos todos fuera», la IA acaba con los programadores de una empresa en Burgos

«Nos sentaron y nos dijeron que estábamos todos fuera», la IA acaba con los programadores de una empresa en Burgos

La empresa beBee con sede en Miranda de Ebro reconoce la sustitución de procesos por inteligencia artificial y reduce al mínimo su plantilla en esta ciudad de Burgos.

| etiquetas: programadores , fuera
13 3 0 K 291 tecnología
13 comentarios
13 3 0 K 291 tecnología
#2 rbrn
Las cuentas no van bien -> recortes -> pero vamos a decir que es la IA.
3 K 53
buttler25 #3 buttler25
#2 pues ahora le van a ir mejor
1 K 26
#6 woke
#2 Es mejor decir que no es una IA para no alertar a los Estados.
0 K 20
#10 soberao
#2 De todas formas seguirán pagando sueldos pero a las empresas de AI porque los centros de datos no se mantienen con aire y esta tecnología no es como comprar una fotocopiadora en su día, que era un desembolso, pero pasaba a ser parte de las máquinas de la empresa. La IA siempre va a ser una tecnología de fuera de la empresa y sus servicios de pago, más caros mientras más dependas de ellos.
0 K 18
freeuser1618 #7 freeuser1618 *
"Los despidos se formalizaron inicialmente como disciplinarios, aunque posteriormente se recondujeron a improcedentes mediante acuerdos alcanzados en actos de conciliación.", típico de estos hijosdeputa entregarte un despido disciplinario y donde además dice que estás finiquitado y la empresa no te debe nada a ver si algún trabajador pica.
2 K 40
#4 Mustela
Un caso claro de cómo las empresas deben compensar con impuestos por cada sustitución donde la IA esté implicada. Es más, aunque no se sustituya, cualquier implementación con IA en cualquier negocio con equis facturación debería ser regulada por ley, y quizá muchas personas no me apoyarán.
1 K 29
Veelicus #5 Veelicus
#4 Que dices, eres un jodido chino comunista???, lo ideal para la sociedad es que la riqueza se la queden unos pocos y que el resto roguemos por un mendrugo duro.
1 K 25
#8 lawerka
#4 Eso, y de paso poner algún banner más para las cookies
0 K 12
jm22381 #9 jm22381
#4 Completamente. Cada IA y cada robot debería cotizar a la seguridad social lo mismo que un humano para equilibrar las cuentas.
1 K 29
ur_quan_master #12 ur_quan_master
#9 quizás tú deberías pagar un impuesto por usar el móvil

Piénsalo.
0 K 12
#13 drstrangelove
#4 En realidad, es un claro ejemplo de que la legislación laboral debería avanzar hacía la reducción de jornada.
0 K 10
buttler25 #1 buttler25
Doy de baja mi cuenta en esa plataforma ahora mismo.... Si alguien de esa empresa lee ésto, haré campaña para que se den todos los que conozco de baja... Otros lumbreras
2 K 26
elGude #11 elGude
Le auguro un gran futuro.
0 K 13

menéame