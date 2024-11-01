Localicé a los trabajadores ocultos impulsando ChatGPT en secreto [Eng]  

Los trabajadores están entrenando a la IA para que les quite sus empleos. Existe una fuerza laboral oculta detrás del auge y mejora de ChatGPT, y casi uno de cada cinco de sus trabajadores ya ha caído en la indigencia. Investigamos los centros de explotación laboral de IA en Estados Unidos y descubrimos una nueva economía de trabajos temporales dirigida por las grandes tecnológicas.
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El puto sueño húmedo de los ricos y se lo estamos regalando a cambio de un plato de arroz, en vez de luchar por nuestro futuro.
Si esto no es esclavitud moderna pura y dura, que alguien me diga qué lo es.
Todo el trabajo que hagan las máquinas nos beneficia como sociedad a largo plazo, es en el corto plazo en el que se sufren los perjuicios. A lo que hay que aspirar es a que los cambios que nos mejorarán como sociedad y como individuos se hagan lo antes posible de la forma más ordenada posible.
Ve a preguntarle a la IA a ver si te lo puede explicar con más paciencia que yo.
Cuando un robot recoge la fruta eso es trabajo que no tiene que hacer un humano, cuando lo hace un dron con IA es también trabajo que no tiene que hacer un humano, y eso como sociedad nos beneficia.
Lo que hay que abordar es el cambio de modelo que parte de la premisa que hay que trabajar. Se debe avanzar para que estas mejoras repercutan positivamente en toda la sociedad.
Pretender que volvamos a arar campos a mano por que eso nos da trabajo es ridículo, pretender que volvamos a programarlo todo los humanos por que eso nos da trabajo es ridículo.