Localicé a los trabajadores ocultos impulsando ChatGPT en secreto [Eng]  

Los trabajadores están entrenando a la IA para que les quite sus empleos. Existe una fuerza laboral oculta detrás del auge y mejora de ChatGPT, y casi uno de cada cinco de sus trabajadores ya ha caído en la indigencia. Investigamos los centros de explotación laboral de IA en Estados Unidos y descubrimos una nueva economía de trabajos temporales dirigida por las grandes tecnológicas.