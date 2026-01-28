Millones de viajeros podrían dejar de visitar EE.UU. si se implementa la nueva política de redes sociales, advierten expertos

Ante la propuesta de cambio normativo que exigiría a algunos viajeros extranjeros que visitan EE.UU. facilitar la información de sus cuentas en redes sociales, los expertos en viajes internacionales afirman que esta política podría disuadir aún más a los visitantes de acudir al país, lo que se traduciría en una pérdida de ingresos de miles de millones de dólares para el sector turístico.