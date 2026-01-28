Millones de viajeros podrían dejar de visitar EE.UU. si se implementa la nueva política de redes sociales, advierten expertos

Ante la propuesta de cambio normativo que exigiría a algunos viajeros extranjeros que visitan EE.UU. facilitar la información de sus cuentas en redes sociales, los expertos en viajes internacionales afirman que esta política podría disuadir aún más a los visitantes de acudir al país, lo que se traduciría en una pérdida de ingresos de miles de millones de dólares para el sector turístico.
2.no tengo ganas de ir.
3 además no puedo ir.
Conclusión: no voy
edit: #4 yo si tengo la pasta, y tenía muchas ganas, y podría ir...pero desde hace 2 años aprox he decidido ir a otros sitios. No voy a volver a pisar EEUU.
Que echan pestes del capitalismo ?
Que odian a los USA ?
Pero cuando les dijeron "vámonos en Falcon 900 VIP a New York que es gratis " perdieron el culo ?
Para USA, supone un 3% ... ellos valoran si les merece la pena ponerles trabas a los turistas , o no ... y deciden ponerselas.
Pues muy bien.
Por cierto, la vez que fuí allí, en el aeropuerto me llevaron "a la sala", para verificar mi identidad (tengo apellidos algo colombianos) ... había un grupo de unos 15-20 jubilados vascos ... resulta que todos se apellidaban, Etxeberria Goikoetxea Arriaga Urrutia Elizondo Olaizola Azkarraga Aretxabaleta Lasa
A los que se apellidaban García, Perez, etc ... habían pasado el control sin problemas