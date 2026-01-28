edición general
27 meneos
35 clics
Millones de viajeros podrían dejar de visitar EE.UU. si se implementa la nueva política de redes sociales, advierten expertos |

Millones de viajeros podrían dejar de visitar EE.UU. si se implementa la nueva política de redes sociales, advierten expertos |

Ante la propuesta de cambio normativo que exigiría a algunos viajeros extranjeros que visitan EE.UU. facilitar la información de sus cuentas en redes sociales, los expertos en viajes internacionales afirman que esta política podría disuadir aún más a los visitantes de acudir al país, lo que se traduciría en una pérdida de ingresos de miles de millones de dólares para el sector turístico.

| etiquetas: viajeros , otros , destinos , turísticos , usa , política , redes , sociales
22 5 0 K 332 actualidad
18 comentarios
22 5 0 K 332 actualidad
cosmonauta #1 cosmonauta *
Conmigo que no cuenten. Si me miran las RRSS estoy jodido. Tengo cuatro cuentas antiguas por trabajo que no le van a gustar a tito Donald. Si digo que no tengo, estoy jodido igualmente.
2 K 41
#2 ombresaco
#1 se podría considerar que meneame es una red social
1 K 17
cosmonauta #3 cosmonauta
#2 Ahí lo tienen más jodidos los putinistas. Yo, como nafo de pro, estoy a salvo en ese sentido.
0 K 15
javibaz #5 javibaz
#3 eso es lo que tú te crees.
0 K 13
Xuanin71 #4 Xuanin71
1.no tengo dinero para ir.
2.no tengo ganas de ir.
3 además no puedo ir.

Conclusión: no voy
3 K 38
#6 gadish *
yo y mi familia no vamos a viajar a eeuu. Punto.

edit: #4 yo si tengo la pasta, y tenía muchas ganas, y podría ir...pero desde hace 2 años aprox he decidido ir a otros sitios. No voy a volver a pisar EEUU.
1 K 11
Mauricio_Colmenero #9 Mauricio_Colmenero
#4 Como Irene Montero y sus tres amigas ?

Que echan pestes del capitalismo ?

Que odian a los USA ?

Pero cuando les dijeron "vámonos en Falcon 900 VIP a New York que es gratis " perdieron el culo ?
1 K 17
#11 pirat
#9 Yo me sé de una presidenta que pasa más tiempo en américa que aquí.
0 K 9
#17 AlexGuevara
#9 Premio ???? al cuñado del hilo
0 K 7
Meneanauta #8 Meneanauta
Tenía pensado visitar Yosemite, desde hace años que tenía esa ilusión. Trump y sus vasallos me han quitado las ganas de golpe. No pongo un pie en usa ni aunque me paguen.
2 K 34
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
Estoy seguro que le voy a dejar a un agente del ICE contratado en 6 minutos busque y revuelva en mi movil sin ningun control si voy a EEUU...
0 K 17
jonolulu #13 jonolulu
En el ESTA ya pedían tus perfiles de las redes sociales
0 K 16
Gadfly #16 Gadfly
#13 y si no tienes?
0 K 8
Mauricio_Colmenero #10 Mauricio_Colmenero
Por partes ... para España, el turismo supone un 12 - 15% del PIB. Se le mima, se le cuida ... se le consiente.

Para USA, supone un 3% ... ellos valoran si les merece la pena ponerles trabas a los turistas , o no ... y deciden ponerselas.

Pues muy bien.


Por cierto, la vez que fuí allí, en el aeropuerto me llevaron "a la sala", para verificar mi identidad (tengo apellidos algo colombianos) ... había un grupo de unos 15-20 jubilados vascos ... resulta que todos se apellidaban, Etxeberria Goikoetxea Arriaga Urrutia Elizondo Olaizola Azkarraga Aretxabaleta Lasa

A los que se apellidaban García, Perez, etc ... habían pasado el control sin problemas
1 K 12
TyrionGal #18 TyrionGal
Me encanta viajar por USA: he estado en New York, Washington DC, San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas, he viajado por los parques nacionales de Yosemite, Gran Cañon, Zion, Bryce Canyon... Pero que no cuenten conmigo de nuevo mientras gobierne el cheeto fascista.
0 K 9
#12 pirat *
Mientras no me obliguen, ni a gusania ni a medrizlenia.
0 K 9
Gadfly #15 Gadfly
#12 y a Barcelonia?
0 K 8
#14 AlexGuevara
Cómo está China….
0 K 7

menéame