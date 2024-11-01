·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9432
clics
Muestra lo que ha cambiado en esta céntrica plaza de Madrid tras estar de obras: el resultado es demoledor
4850
clics
Andrea Levy pierde las formas en un debate con Pablo Fernández: “¡Puto machista!”
4637
clics
Las lamas del ágora de Valencia: una chatarra de 13 millones de Calatrava bloqueando una parcela de 400
6354
clics
‘¿Soy nieto de ese monstruo?’: Así se enteró un terapeuta de parejas de Málaga que el criminal nazi Heinrich Himmler es su abuelo
5488
clics
Artículo de ABC difunde bulo sobre la aprobación del sufragio femenino en 1931
más votadas
426
Mazón dimite sin convocar elecciones y mantendrá su acta de diputado
331
El fabricante de aspiradores inteligentes iLife los deshabilita permanentemente si no pueden mandar telemetría [ENG]
457
Desaparecida la fiscal militar israelí que filtró la violación de un preso palestino
433
El boicot a Israel en la comida: los productos y empresas alimentarias en el punto de mira
250
Iñaki Gabilondo: "Que el franquismo muriera en la cama fue una deshonra y una vergüenza generacional"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
53
clics
Mazón se mantendrá como presidente en funciones y coge una baja médica
El president continuará hasta que se elija al sucesor, que debe acordarlo con Vox, y «por imperativo médico» estará unas semanas de baja
|
etiquetas
:
mazón
,
dana
15
3
0
K
174
actualidad
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
3
0
K
174
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cenutrios_unidos
¡Hostia puta! A eso se refería Garamendi con lo de las bajas fraudulentas...
16
K
188
#16
skaworld
#1
Hombre, fraudulenta no es, a poco que observes como arrastra los huevazos esos gordos sabes que ahi hay algun tipo de infección
0
K
12
#4
Sabbath
Cuando pienso que no se puede tener más jeta, este señor se vuelve a superar.
5
K
55
#2
Borgiano
Jjajajaja. Menudo cabronazo y menudo troll.
4
K
36
#3
pingON
hasta ahora sólo se había rascado el huevo derecho, ahora le toca el izquierdo ...
2
K
34
#5
XtrMnIO
Pobrecito, la que le están haciendo pasar las víctimas de la dana...
2
K
27
#6
Arzak_
Pero igual allí vuelve a ganar el PP y Vox
2
K
25
#9
ostiayajoder
#6
no lo dudes.
Van a arrasar.
1
K
16
#14
Toponotomalasuerte
#9
tanto como arrasar..., son 225 muertos, eso es muy poco para la basura que los vota. Además no sufrieron como los 7291 o las afectadas por los cribados en Andalucia. Esto es una mayoría simple solo.
0
K
10
#11
tromperri
¿Recordáis la bilis de la derecha cuando Perro Sanchez se cogio unos días para reflexionar?
¿Dónde está esa bilis ahora?
La hipocresía de la derecha es absolutamente increíble.
2
K
23
#13
Juanjolo
*
#11
¿que comparación más absurda es esa? Mazon ha dimitido, punto. Sánchez escribió una carta absurda y luego otra carta para decir que iba a seguir gobernando. Osea hizo un teatro para decir que iba a continuar siendo presidente. Vamos es que eso es reírse en la puta cara de la gente. Que tragaderas.
1
K
-3
#10
pitercio
Es un tipo inmoral y despreciable. Si no le importó dejar ahogarse en barro a 200 personas que le pagan el sueldo mientras andaba drogándose y frotando el rabo, le va a importar ahora robar más a la seguridad social.
1
K
20
#17
mariKarmo
Aforamiento y a esconderse unas semanas.
La gente del PP son de otra especie no? porque humanos no los veo.
0
K
13
#12
mund4y4
Y a mí que me da la sensación de que este tío hubiese dimitido al dia siguiente de todo este fregado y que le han mantenido ahí por intereses del partido. Recordemos que Mazón el primer día estaba al lado del perro, agradecido; algo que cambió después. La defensa a ultranza de Feijoo de "he estado en informado en todo momento". La defensa del resto del partido. Los aplausos. Los reconocimientos. Los 9 cambios de versión.
Y que no ha sido hasta que Feijoo ha visto el sentir de la gente en el funeral de estado que le dieron la posibilidad de irse.
¿Lo defiendo? En absoluto. Pero empiezo a ver las cosas un pelín diferentes.
0
K
12
#7
Juanjolo
*
Está claro que la opción de dimisión que ha elegido Mazón da mucha rabia y no gusta por aqui
1
K
12
#8
Verdaderofalso
*
#7
la opción de verlo ante un juez es lo que gusta a las víctimas de su gestión de mierda
3
K
37
#15
beltzak
¡¡Cuando crees que la política en este país no puede caer más bajo y te siguen sorprendiendo!!
0
K
9
#18
Nurikata
Esto es para ganar tiempo. La dimisión se ha dicho en rueda de prensa pero no ha sido registrado oficialmente. Desde que se registra hay 12 días para anunciar candidato y partir de ahí 6 meses para disolver las cortes. Si se va de baja sigue dilatando todo.
0
K
9
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Van a arrasar.
¿Dónde está esa bilis ahora?
La hipocresía de la derecha es absolutamente increíble.
La gente del PP son de otra especie no? porque humanos no los veo.
Y que no ha sido hasta que Feijoo ha visto el sentir de la gente en el funeral de estado que le dieron la posibilidad de irse.
¿Lo defiendo? En absoluto. Pero empiezo a ver las cosas un pelín diferentes.