La justicia entrega a los padres la hija de 14 años que vendieron por 5.000 € y whisky y archiva el caso

La justicia han dado más peso a la declaración de la menor, quien ha asegurado que no se ha sentido víctima en ningún momento, que a las pruebas policiales que evidencian tráfico de seres humanos, matrimonio forzado y mendicidad infantil. A pesar de todo, los cinco detenidos -los padres de la adolescente, el joven de 21 años con quien la habían casado y los padres de este- están en libertad; en lo que respecta a la familia "compradora", desde el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida han acordado una orden de protección e inc