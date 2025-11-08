La justicia entrega a los padres la hija de 14 años que vendieron por 5.000 € y whisky y archiva el caso

La justicia han dado más peso a la declaración de la menor, quien ha asegurado que no se ha sentido víctima en ningún momento, que a las pruebas policiales que evidencian tráfico de seres humanos, matrimonio forzado y mendicidad infantil. A pesar de todo, los cinco detenidos -los padres de la adolescente, el joven de 21 años con quien la habían casado y los padres de este- están en libertad; en lo que respecta a la familia "compradora", desde el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida han acordado una orden de protección e inc
La investigación del Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil, iniciada tras una denuncia de los Servicios Sociales, reveló una realidad escalofriante. Los padres de la víctima, ambos de 35 años y pertenecientes a la comunidad romaní, vendieron a su hija en enero a un matrimonio de Lleida para que contrajera matrimonio con su hijo de 20 años.
es.euronews.com/2025/11/08/detienen-en-navarra-a-los-padres-que-vendie
Entre los romaníes se considera La Dote. El problema o es tanto ese, sino sus 14 años y el matrimonio concertado.
En esa familia hay otra generación perdida más.
En Finlandia si no sabes leer no te puedes casar.
#8 Ademas,no podrian consumar hasta los 16.
Aunque en algun reportaje, me parecio que en la propia boda se prepara un cuarto para que lo hagan mientras el resto siguen de fiesta. Lo que en caso de no tener edad de consentimiento seria ilegal.
#11 De la justicia… » ver todo el comentario
Pero vamos, esto es el pan de cada día en España aunque nos demos por sorprendidos. Algunas familias, por legalidad formal, esperan un poco. Pero lo del "está pedida" a los 14 o los 15 (de ella) es tremendamente habitual y no parece que se haga mucho por evitarlo.
Que no es que me parezca bien ni lo defienda, pero es claramente lo que ha pasado aquí. Y, independientemente de que la cría esté de acuerdo o no iban a recibir la dote.
Otra cosa es que una cría de 14 pueda casarse.