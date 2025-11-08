edición general
La justicia entrega a los padres la hija de 14 años que vendieron por 5.000 € y whisky y archiva el caso

La justicia han dado más peso a la declaración de la menor, quien ha asegurado que no se ha sentido víctima en ningún momento, que a las pruebas policiales que evidencian tráfico de seres humanos, matrimonio forzado y mendicidad infantil. A pesar de todo, los cinco detenidos -los padres de la adolescente, el joven de 21 años con quien la habían casado y los padres de este- están en libertad; en lo que respecta a la familia "compradora", desde el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida han acordado una orden de protección

#2 bizcobollo
#4 salchipapa77
Estará contenta y segura de vuelta a la familia que la vendió. Buen final. Felicitaciones a las autoridades.
#7 poxemita
#4 igual el marido no le daba buena vida. Ahora bien o devuelven los 5000 € y el whisky o no descartes reyerta.
#13 Pertinax
#11 Aquí:
La investigación del Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil, iniciada tras una denuncia de los Servicios Sociales, reveló una realidad escalofriante. Los padres de la víctima, ambos de 35 años y pertenecientes a la comunidad romaní, vendieron a su hija en enero a un matrimonio de Lleida para que contrajera matrimonio con su hijo de 20 años.
es.euronews.com/2025/11/08/detienen-en-navarra-a-los-padres-que-vendie

Entre los romaníes se considera La Dote. El problema o es tanto ese, sino sus 14 años y el matrimonio concertado.
#3 emmett_brown
Qué grande El Mundo Today. Siempre se superan.
#5 lectorcritico
#3 Algunas noticias necesitan la etiqueta #NoEsElMundoToday.
#10 ChatGPT
Es curioso que tengan manga ancha para cualquier tropelía mientras no se metan con la recaudación del estado.
#14 joffer
Lo veo bien, siempre dije que en esta transacción faltaba tabaco.
#6 Ovlak
Aquí algo huele mal. ¿De dónde ha salido la información de que la vendieron por whisky? ¿Lo ha reconocido alguna de las dos familias? Porque con esto parece que la menor no ha sido y las familias muy imbéciles habrían sido de haberlo hecho.
#8 Pertinax
#6 De los servicios sociales. De todos modos, es lo de menos, hay fotos de la boda en las redes sociales, por determinado rito innombrable. Lo cual es ilegal con 14 años.

En esa familia hay otra generación perdida más.
#11 Ovlak
#8 ¿Dónde has leído tú que la información proviene de servicios sociales? Porque yo, he leído la noticia en varios medios pero ninguno indica la fuente de ese dato. Y por lo de la celebración, la menor ha declarado que las fotos no son de su supuesta boda sino de otra celebración. No sé, me cuesta creer que si esos datos fueran ciertos el juez de carpetazo.
#17 lectorcritico
#8 En España fue legal el matrimonio a los 14 años, con el permiso de un juez. Y a los 16 con permiso pmaterno. Ahora supongo que hasta los 18 o emancipado a los 16 no es posible.
En Finlandia si no sabes leer no te puedes casar.

#8 Ademas,no podrian consumar hasta los 16.
Aunque en algun reportaje, me parecio que en la propia boda se prepara un cuarto para que lo hagan mientras el resto siguen de fiesta. Lo que en caso de no tener edad de consentimiento seria ilegal.


#11 De la justicia…   » ver todo el comentario
#15 NanakiXIII
Como decís algunos lo de que "han vendido a la niña" por alcohol y 5.000 euros parece exagerado. Era evidentemente la dote.

Pero vamos, esto es el pan de cada día en España aunque nos demos por sorprendidos. Algunas familias, por legalidad formal, esperan un poco. Pero lo del "está pedida" a los 14 o los 15 (de ella) es tremendamente habitual y no parece que se haga mucho por evitarlo.
#12 RamonMercader
Han casado a la hija y han recibido la dote, algo que se ha hecho en todo el mundo hasta hace poco y se sigue haciendo en medio mundo y es habitual en algunas culturas.

Que no es que me parezca bien ni lo defienda, pero es claramente lo que ha pasado aquí. Y, independientemente de que la cría esté de acuerdo o no iban a recibir la dote.

Otra cosa es que una cría de 14 pueda casarse.
#1 BoosterFelix
Las costumbres hay que respetarlas, y los padres tienen derecho de educar a sus hijos en los valores e ideas que consideren mas oportunos, además de hacerles nacer en la pobreza o la precariedad. Lo contrario es aporofobia.
