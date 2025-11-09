edición general
Archivan la causa de la «venta» de una menor para casarla, al negarlo la víctima

El juez que investigaba la supuesta «venta» de una menor residente en Navarra a una pareja de Lleida para llevar a cabo un matrimonio forzado con su hijo ha decretado el archivo provisional de la causa al declarar la chica que su estancia en Cataluña era voluntaria. Lo han confirmado a EFE fuentes de la investigación, que subrayan que el juez, que decreta el archivo provisional de la causa mientras no se aporten nuevos elementos que permitan reabrir la instrucción, ha considerado el testimonio de la menor más relevante que el resto de indicios.

4 comentarios
#2 Pixmac
Allá ella. Es su decisión.
0 K 20
#4 vituwaf
Notícia de especial interés para los que se creen los partes policiales, ese género de ficción tan prolífico en las notícias de prostitución.
0 K 7
Enero2025 #3 Enero2025
Todo matrimonio es una transacción comercial.
0 K 6

