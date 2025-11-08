Detenidos en Navarra por vender a su hija por 5.000 euros y cinco botellas de whisky

La Guardia Civil ha detenido en Navarra a los padres de una menor de 14 años por venderla a otra familia residente en Lleida para que contrajera matrimonio con su hijo. Con la colaboración de los Mossos d’Esquadra, también han sido detenidos otros dos hombres y una mujer como responsables de la compra y traslado de la menor.
| etiquetas: detenidos , navarra , vender , hija , 5.000 euros , whisky
Esa etnia... Se intuía antes de abrir siquiera la noticia.
Los principales hallazgos sobre su origen provienen de:
Evidencia Lingüística: El idioma romaní (romanés) está estrechamente relacionado con el sánscrito y otras lenguas indias del norte, lo que confirma su procedencia de esa región.
Evidencia Genética: Estudios genéticos de… » ver todo el comentario