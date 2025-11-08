edición general
Detenidos en Navarra por vender a su hija por 5.000 euros y cinco botellas de whisky

La Guardia Civil ha detenido en Navarra a los padres de una menor de 14 años por venderla a otra familia residente en Lleida para que contrajera matrimonio con su hijo. Con la colaboración de los Mossos d’Esquadra, también han sido detenidos otros dos hombres y una mujer como responsables de la compra y traslado de la menor.

#3 pcmaster *
La menor, perteneciente a una comunidad romaní...

Esa etnia... Se intuía antes de abrir siquiera la noticia.
#4 pensacola *
#3 El pueblo romaní (o gitano) se originó en el noroeste de la India, específicamente en las regiones del Punjab, Rajastán y Sindh, desde donde iniciaron una gran migración hacia Occidente hace aproximadamente 1000 años.

Los principales hallazgos sobre su origen provienen de:
Evidencia Lingüística: El idioma romaní (romanés) está estrechamente relacionado con el sánscrito y otras lenguas indias del norte, lo que confirma su procedencia de esa región.
Evidencia Genética: Estudios genéticos de…   » ver todo el comentario
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 Nada nuevo, son sus costumbres. :troll:
#6 perej
#3 pues por el whisky, sino le pega más a pakistaníes
Milmariposas #7 Milmariposas
#3 Lo más triste es que estaba sin escolarizar y a punto de "casarse"...
robustiano #1 robustiano
Espero que no fuera güisqui del país... :troll:
#2 Quillotro
#1 Serían botellas vacías. El contenido se lo bebieron antes de hacer la transacción.
