Jesus Cintora (48), sobre su infancia en los 80: "En casa no había agua caliente, ni lavadora, ni frigorífico, ni ducha"

Un dilatado currículum para un periodista que nació hace 48 años en Ágreda, un pequeño pueblo de la provincia de Soria, en el seno de una familia humilde. En una entrevista a EL ESPAÑOL en 2022, aseguró que su madre "calentaba el agua en una lata de conservas para bañarnos". Y es que en su casa "no había agua caliente, ni lavadora, ni frigorífico, ni ducha". "Nos bañaba en la misma pila en la que luego fregaba los cacharros". Cintora suele sacar pecho de esa infancia en el pueblo: "Vengo de esa España que se esforzó y trabajó un montón.