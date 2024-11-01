Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio

Durante el 3 de septiembre Pekín se ha transformado en escenario de uno de los desfiles militares chinos más elaborados que se recuerdan, conmemorando el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Un evento que China ha utilizado para fomentar el nacionalismo a través de un desfile donde mostrarle al mundo el lugar que quiere ocupar.
Si China y Rusia tienen una oportunidad de alzarse con la hegemonía mundial es justo ahora. Justo ahora que hay un payaso rodeado de payasos como presidente de los EEUU.
Mi padre siempre decía: mucho moro y mucho negro, pero chinos hay en todos los lados y cada vez más. Y ahí están, silenciosos.
Poco a poco van haciéndose con el mercado mundial. Sin prisas, sin dar señales, sin espantar. Y el mundo poco a poco lo va incorporando, sin apenas darse cuenta.
Para muestra un botón: los coches eléctricos chinos. Nadie los vio venir, pero ya están aquí, y no se van a ir.
EE.UU no acepta esto, no lo acepta el "payaso" ni lo acepta la inmensa mayoría de los estadounidenses. Y ese es el problema, que no entienden que su fugaz (de unos 75 años) imperio monopolar acabó, de hecho "de tanto usarlo" y de "tan mala manera" como se dice, y no hay otra. Bueno, pueden incitar, perseguir, motivar... la tercera… » ver todo el comentario
Que yo recuerdo que los españoles se nos da muy bien lo de creernos mucho y relevantes pero somos la purria y basura de Europa (y medio mundo).
No veo a l'Hospitalet de Llobregat recibiendo un bombazo, la verdad. Es que me daría la risa (nótese la ironía y el deseo de que no suceda).
No creo que seamos un "problema" ni para el Xi Ping Ying (o como se llame) ni para Putin.
Pues mira, en esto tienes toda la razón del mundo. Además que toda la economía del planeta se desestabilizaría.
Pues muchas gracias por crearme una ansiedad que no tenía . Ya tengo excusa pa follar más. Voy a comenzar a usar crema de manos.
Todo este publireportaje de Xataka para acabar soltando el párrafo que realmente querían colar. Lo más gracioso es que pongan el fraude del ataque a las instalaciones iranís (que por lo que sabemos no hizo ni cosquillas) como ejemplo de saber hacer y capacidad militar.
Para mear y no echar gota
Poco a poco, occidente les están imitando. Aún no se nota, pero China está ganando la batalla cultural.