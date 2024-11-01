edición general
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio

Durante el 3 de septiembre Pekín se ha transformado en escenario de uno de los desfiles militares chinos más elaborados que se recuerdan, conmemorando el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Un evento que China ha utilizado para fomentar el nacionalismo a través de un desfile donde mostrarle al mundo el lugar que quiere ocupar.

mariKarmo #1 mariKarmo *
No sé quién se creía que China iba en broma.

Si China y Rusia tienen una oportunidad de alzarse con la hegemonía mundial es justo ahora. Justo ahora que hay un payaso rodeado de payasos como presidente de los EEUU.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 Bueno, en EE.UU no van a caer sin arrastrar al resto. Ya ocurrirá algo que provoque un conflicto. Son especialistas en liarla.
Josecoj #5 Josecoj
#1 Pues espero que no sea de manera armada y con guerra porque cabe la posibilidad que hagan buenos a los HHdP de los yankees
mariKarmo #7 mariKarmo
#5 Los yankees no se caracterizan por ser gente de mucha paz, precisamente.
security_incident #10 security_incident
#1 Solo tienen que esperar. Un ministro chino hace poco dijo que China ya existía 4000 años antes de Estados Unidos y que seguirá existiendo cuando ya no existan los Estados Unidos. Esta gente no tiene sufragio universal cada cuatro años. Van a largo plazo.
mariKarmo #11 mariKarmo *
#10 China y los países asiáticos siempre se han caracterizado por no tener prisa por hacer las cosas. Creo que eso les ha llevado a conseguir normalmente lo que se proponen. Hacen sus estrategias a largo plazo, no en "legislaturas" como hacemos en occidente por esa fiebre de poder.

Mi padre siempre decía: mucho moro y mucho negro, pero chinos hay en todos los lados y cada vez más. Y ahí están, silenciosos.

Poco a poco van haciéndose con el mercado mundial. Sin prisas, sin dar señales, sin espantar. Y el mundo poco a poco lo va incorporando, sin apenas darse cuenta.

Para muestra un botón: los coches eléctricos chinos. Nadie los vio venir, pero ya están aquí, y no se van a ir.
security_incident #14 security_incident
#11 Tienen un sistema político más eficaz, al menos en lo económico y tendríamos que debatir si también es más eficaz en lo social
Find #17 Find
#14 Con Franco vivíamos mejor
security_incident #21 security_incident
#17 Lo de Franco era un cleptocracia militar Cristo fascista en donde las cosas de Dios iban primero y las del hombre después . Aún así, había bastante más sentido de Estado del que hay ahora, y el régimen conservaba una independencia estratégica que hoy ni la olemos. Echa un vistazo a los números de construcción de vivienda pública o a empresas estatales estratégicas.
Dr.Who #13 Dr.Who *
#1 China no promueve la hegemonía mundial, lleva tiempo explicando que si o si esta tiene que ser compartida o multipolar o no será.

EE.UU no acepta esto, no lo acepta el "payaso" ni lo acepta la inmensa mayoría de los estadounidenses. Y ese es el problema, que no entienden que su fugaz (de unos 75 años) imperio monopolar acabó, de hecho "de tanto usarlo" y de "tan mala manera" como se dice, y no hay otra. Bueno, pueden incitar, perseguir, motivar... la tercera…   » ver todo el comentario
#2 txepel
Las hostias en Alaska y Pacífico norte, por favor, a nosotros dejadnos en paz.
Ferran #4 Ferran
#2 desgraciadamente Europa es un lacayo de USA e Israel :-/
mariKarmo #8 mariKarmo *
#6 #2 Bueno, no creo que España sea algo "relevante" en Europa tiendo países como Francia y Alemania (potencias nucleares) a las que atacar.

Que yo recuerdo que los españoles se nos da muy bien lo de creernos mucho y relevantes pero somos la purria y basura de Europa (y medio mundo).

No veo a l'Hospitalet de Llobregat recibiendo un bombazo, la verdad. Es que me daría la risa (nótese la ironía y el deseo de que no suceda).

No creo que seamos un "problema" ni para el Xi Ping Ying (o como se llame) ni para Putin.
#12 tierramar *
#8 la radioactividad no entiende de fronteras, Europa es pequeña, cualquier accidente nuclear nos va afectar. Sepan que cuando ocurrió el interminable desastre de Fukuhsima, Francia emitio un advertencia de salud: para que mujeres embarazadas y niños no bebieran agua de manantiales, no consumieran verduras de hoja verde (acumulan radioanucleidos de la lluvia); no consumieran leche ni productos derivados,... La radioactividad recorre el hemisferio norte en 8 días, no importa donde ocurra. Y con la ignorancia científica que caracteriza a los gobernantes españoles (nacionales y de las CCAA) no nos senterariamos de nada.
mariKarmo #15 mariKarmo *
#12 la radioactividad no entiende de fronteras, Europa es pequeña, cualquier accidente nuclear nos va afectar.

Pues mira, en esto tienes toda la razón del mundo. Además que toda la economía del planeta se desestabilizaría.

Pues muchas gracias por crearme una ansiedad que no tenía :foreveralone:. Ya tengo excusa pa follar más. Voy a comenzar a usar crema de manos.
#20 tierramar *
#15 No es mi intención; pero es lo que está ocurriendo: que el tema nuclear provoca tanta ansiedad, que poca gente es capaz de soportarlo y la mayoría prefiere no enterarse, incluso prefiere morir sin enterarse. Hay que ser psicológicamente muy fuerte para soportar la realidad sobre la cuestión nuclear; en esto ,se está resguardando el lobby nuclear: que poquísima gente puede soportar la información necesaria para desenmascararles
rogerius #22 rogerius
#15 Pa follar más nunca han hecho falta excusas. :troll: xD
#16 Dav3n
"En ese sentido, el contraste con Estados Unidos es evidente: la operación contra las instalaciones nucleares iraníes en junio, ejecutada por siete B-2 que lanzaron sin oposición las bombas convencionales más potentes del mundo, evidencia un nivel de integración y experiencia que Pekín aún no ha mostrado, sobre todo ante la ausencia de un bombardero furtivo equivalente."

Todo este publireportaje de Xataka para acabar soltando el párrafo que realmente querían colar. Lo más gracioso es que pongan el fraude del ataque a las instalaciones iranís (que por lo que sabemos no hizo ni cosquillas) como ejemplo de saber hacer y capacidad militar.

Para mear y no echar gota xD xD xD
#6 tierramar *
Y me temo que Europa somos el territorio, que una vez más ,sería el terreno de la III guerra mundial, y los más directamente perjudicados; aunque el desastre sería global, debido a que Europa esta minada con centrales nucleares que explotarían . En Occidente hemos sido y somos gobernados por locos e incompetentes; que nos han traído a esta situación
Find #19 Find
Armas buenas
angelitoMagno #18 angelitoMagno
China está marcando el nuevo orden mundial, la idea de que las libertades, las elecciones y la democracia no son tan importantes, que lo que importa es la estabilidad, que no haya demasiado disidencia y que la economía vaya bien.

Poco a poco, occidente les están imitando. Aún no se nota, pero China está ganando la batalla cultural.
#9 sliana
todavia no han hecho volar un puñado de bombarderos en formacion por encima de la cabeza de putin nada mas bajarse del avion como han hecho los yankis.
