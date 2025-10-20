La justicia por los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid avanza: los ex altos cargos de Ayuso están imputados en ocho procedimientos

Pasado un año desde la presentación de la denuncia colectiva de las asociaciones ‘Marea de Residencias’ y ’7291:Verdad y Justicia’, la investigación sigue adelante en diferentes juzgados. Durante los meses más duros de la pandemia de Covid-19, entre marzo y mayo de 2020, las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid se convirtieron en el epicentro del horror silencioso. En apenas unas semanas, 7.291 residentes murieron sin ser trasladados a hospitales, muchos de ellos sin recibir atención médica adecuada, en completa soledad y en condi..