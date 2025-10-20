edición general
La justicia por los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid avanza: los ex altos cargos de Ayuso están imputados en ocho procedimientos

La justicia por los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid avanza: los ex altos cargos de Ayuso están imputados en ocho procedimientos

Pasado un año desde la presentación de la denuncia colectiva de las asociaciones ‘Marea de Residencias’ y ’7291:Verdad y Justicia’, la investigación sigue adelante en diferentes juzgados. Durante los meses más duros de la pandemia de Covid-19, entre marzo y mayo de 2020, las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid se convirtieron en el epicentro del horror silencioso. En apenas unas semanas, 7.291 residentes murieron sin ser trasladados a hospitales, muchos de ellos sin recibir atención médica adecuada, en completa soledad y en condi..

oceanon3d
Hasta que topen con la filiares del PP de AN y TSJM ... quedara en nada y archivado.

Por ejemplo miro a la jueza de la Dana como trata de montar una causa de forma extra minuciosa antes de pedir la imputación de Mazon (pasa a instancias superiores automáticamente) y me queda claro que sabe a quien tiene arriba en el TSJV ... sabe que esos soldados que dejaron irse a Camps están para lo que están. Tiene que ponérselo muy a huevo para que se corten un poco. Pues el TSJM todo eso x10.
1 K 21
Marisadoro
“hay algunos juzgadores que están actuando con bastante desidia”
0 K 15
El_dinero_no_es_de_nadie
¿En que quedamos, son imputados o son investigados?

O utilizamos el término que nos conviene según el caso
0 K 15
tobruk1234
#5 En las comisarías son investigados en sede judicial el término es imputado. De todas formas es el mismo con distinto nombre.
0 K 7
laruladelnorte
Acabo de tener un subidón de adrenalina solo de imaginarme a la señora Ayuso en el banquillo.
0 K 10
Jodere
#1 No caerá esa breva, ya inventaran algo para que pague algún cabeza de turco.
2 K 26
laruladelnorte
#2 #3 Soñar es gratis. ¬¬
2 K 30
Kantinero
#1 No flipes, ya se encargaran de poner un juez con carnet gaviotero
0 K 12
Andreham
#1 Nah, esta señora es como la otra en el charco de ranas, impoluta.
0 K 7

menéame