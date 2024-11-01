La ganadora del Nobel de la Paz, María Machado, llama a una incursión militar estadounidense similar a la de Venezuela en Cuba y Nicaragua [ENG]

María Corina Machado, quien recientemente la regaló la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a una reacción violenta en las redes sociales por supuestamente impulsar el belicismo. Quiere no sólo que Venezuela sea liberada de la dictadura sino también Cuba y Nicaragua. Mientras hablaba con la prensa en Washington durante reuniones con legisladores estadounidenses, dijo que Estados Unidos puede liberar a los países del comunismo.