La ganadora del Nobel de la Paz, María Machado, llama a una incursión militar estadounidense similar a la de Venezuela en Cuba y Nicaragua [ENG]

María Corina Machado, quien recientemente la regaló la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a una reacción violenta en las redes sociales por supuestamente impulsar el belicismo. Quiere no sólo que Venezuela sea liberada de la dictadura sino también Cuba y Nicaragua. Mientras hablaba con la prensa en Washington durante reuniones con legisladores estadounidenses, dijo que Estados Unidos puede liberar a los países del comunismo.

Comentarios destacados:                
#1 Igual el Nobel de la Paz señala el problema que se interpone para que haya Paz y no el defensor de la misma..

Vamos, la persona que obstaculiza la paz en el mundo.
#1
Igual el Nobel de la Paz señala el problema que se interpone para que haya Paz y no el defensor de la misma..

Vamos, la persona que obstaculiza la paz en el mundo.
#15
#1 Bueno, en su favor hay que decir que ha intentado deshacerse del premio xD
#18
#15 Pues si seguimos mi teoría Trump ha hecho más méritos que ella para interponerse a la paz...
Alakrán_ #23 Alakrán_ *
#1 #0 Me cuelgo. @admin

Está noticia es un bulo, María Corina ha dicho literalmente lo siguiente.

una vez que liberemos a Venezuela, seguiremos trabajando y tendremos una Cuba y una Nicaragua libres

Aquí el vídeo.
www.facebook.com/share/r/1Dmq64NHhK/
#25 soberao
#23 Si el que "libera" es Trump no es una noticia falsa porque ya se sabe como "liberan" esta gente al estilo del estado genocida de Israel en Gaza.
Ya Assange lo advirtió, que esta mujer era una golpista y no entraba dentro de la línea que se pide para que se le conceda el Nobel de la Paz.
Alakrán_ #30 Alakrán_
#25 #26 Vuestras interpretaciones las podéis soltar en el bar con un carajillo.
Está noticia es un bulo.
Libre_albedrío #32 Libre_albedrío
#30 Cuando dice trabajar, quiere decir invadir. Es lo que han hecho los "usas", de toda la vida. La diferencia es, que Tramp tiene una mente enferma, y lo pagaremos todos.
Alakrán_ #35 Alakrán_
#32 Tú interpretación la puedes soltar en el bar con un carajillo en la mano cuando quieras.
Está señora no ha pedido ninguna intervención armada en Venezuela o Nicaragua.
Libre_albedrío #39 Libre_albedrío
#35 No tengo problemas de comprensión lectora y no soy muy dada a apoyarme en la doble lectura.
#41 crissis
#35 Qué ofensa, hablar como si estuviéramos en la barra de un bar en un sitio tan intelectualmente certificado como menéame.
ostiayajoder #46 ostiayajoder
#41 Es como decian q no puedes hablar de Venezuela si no eres de Venezuela:

La tontada si no les gusta lo q dices.
rogerius #26 rogerius *
#23 «…seguiremos trabajando…» Está bien claro. :-| ¿A qué se puede referir? :troll:
#23 ¿Cuando puedo reírme?. Ya
#23 ¿Cuando puedo reírme?. Ya
Alakrán_ #33 Alakrán_
#31 De tu tolerancia al engaño te puedes reír cuando quieras.
#2 Zamarro
El año que viene le dan otro, visto lo visto ... Parece que promover invasiones ahora es elogiable y te dan el nobel.
#7 guillersk
#2 si se captura el dictador, se inicia un proceso de democratización y solo mueren militares, ni tan mal
Malinke #29 Malinke
#7 entonces habría que capturar a Trump por intento de golpe de Estado blando, por entorpecer en las votaciones, presionar a la justicia para su beneficio, saltarse algún artículo de la constitución, etc.
3 K 35
#29 ¿Blando?. Debo ser muy sensible.
#29 ¿Blando?. Debo ser muy sensible.
Malinke #55 Malinke
#34 lo puse así porque no fue un golpe de estado al uso, con armas y esas cosas y para curarme en salud.
Jajajajaja
Jajajajaja
azathothruna #6 azathothruna
Los escandinavos deberian haber cancelado el nobel de la paz, o todos, hace tiempo, visto lo visto
3 K 41
OdaAl #3 OdaAl
Joder, con la premio Nobel de la paz, le va marcha
4 K 40
#5 Sacapuntas
#3 Ya le iba antes de que se lo dieran. No entiendo que entre 338 candidatos en competencia, entre ellos 244 personalidades y 94 organizaciones, le cayera a ella. Igual lo hicieron por insaculación. :-/
4 K 38
javibaz #43 javibaz
#5 Noruega la cago mucho dándoselo y parece ella quiere remarcarlo todo lo posible. Menuda miserable persona.
Golan_Trevize #8 Golan_Trevize
Por favor, que le vayan preparando a esta señora no uno ni dos, sino media docena de premios nóbeles más para el próximo año. Se los está ganando a pulso.
3 K 37
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#0 Pide que te cambien el enlace, a mí me da error. Borrando la "m." inicial se lee sin problema.

economictimes.indiatimes.com/news/new-updates/nobel-winner-maria-macha
karakol #14 karakol
#9 A mi me sale bien, pero no hay problema.

@admin, porfa, cambia el enlace cuando puedas.

m.economictimes.com/news/new-updates/nobel-winner-maria-machado-suppor
pitercio #4 pitercio
No la come tan bien como para eso.
vicus. #37 vicus.
El premio Nobel está sobrevalorado. Cualquier mierdecilla con los "padrinos" apropiados se lo gana, como lo del Premio Planeta, que se lo dan al de la misma empresa. El que reciba ese premio no es más que un tunante.
1 K 25
Muy pacífico todo.
Muy pacífico todo.
1 K 21
nemeame #28 nemeame
La nobel de la paz ya dijo que hay que luchar, combatir y pelear y que es una guerra. Debe estar deseando poder sujetar una AK-47 para ponerse a asesinar gente
#12 La guerra es la paz :roll:
La guerra es la paz :roll:
Aokromes #21 Aokromes
#12 claro que si, muerto el perro se acabo la rabia
#40 Nasser
Está puerca tiene un problema mental, está claro.
1 K 18
Joice #48 Joice
#40 Como la mayoría de líderes políticos.
Battlestar #19 Battlestar
Y esta es la nobel de la paz, imaginaos a los dictadores belicosos
1 K 17
#24 Tecar
Al que dio el Nobel de la Paz a esta señora habría que darle el IG Nobel de los que dan premios Nobel.
:troll:
alfre2 #50 alfre2
Se puede decir aquí “p*t* loca”, o está prohibido?

(DISCLAIMER: Todo ello dicho desde el desconocimiento propio de alguien que no es venezolano, por lo que no está capacitado para opinar sobre todo aquello)
#27 Albarkas
Y eso que la fanática está es la Nobel de la paz, que si lo fuera de la guerra...
#36 rogerillu
Ahora en serio, no le pueden quitar el Nobel de la paz?
chemari #54 chemari
Parecía que no podía caer más bajo después de arrastrarse y regalar su Nobel....
Brill #16 Brill
¿Y cómo va a pagarlos? Ya le ha dado el diploma a trump.
tommyx #58 tommyx
La hijo puta de la paz
mikelx #59 mikelx
esto merece un par de nobels de la paz más por lo menos.
#20 Alcalino
EX premio nobel de la paz.
Glidingdemon #47 Glidingdemon
Joder con la pacifista xD xD xD xD xD estoy seguro de que si pidiesen una intervención contra esta tiparraca o similar que piden que usen las armas para "su libertad" los llamarían como poco terroristas. Me se de una desquiciada reina de una charca que lo haría, y nos diría que ETA está mas viva que siempre.
#57 baronluigi
#47 Ya lo hacen. Todos los fachapobres de mierda que quieren un nuevo alzamiento en España y un nuevo caudillo, mientras claman pidiendo democracia en Venezuela.
Glidingdemon #60 Glidingdemon
#57 pero no le piden las actas al hideputa, ese dictador si es de los wenos xD xD xD xD
Butters #44 Butters
A ver si le han concedido el premio novel de la paz. O sea, de novata.
Metabarón #17 Metabarón
Lo que diga a estas alturas ya es irrelevante. Puede ir aspirando a ser vecina de Leopoldo López.
0 K 7
desastrecolosal #52 desastrecolosal
Luego va la peña y se rie, queja, demigra a forocoches...

pero si aquí la peña que ha quedado es peor... LOL

No hay palabras para describir la manipulación, sensacionalismo y noticia solo apta para meneantes que acabao de leer, y los comentario ya son de traca.

Que puta basura JAJAJAJAAJ!  media
karaskos #49 karaskos
Que asco de mundo nos ha tocado vivir en estos momentos.
#10 Tiranoc
Claro, ahora que tiene el Nobel de la paz, menuda lista.
0 K 7
#10 no lo tienes lo regalo xD
#10 no lo tienes lo regalo xD
#42 diablos_maiq *
#10 necesita otro para reponer el que le dio a Trump
Raticulin7 #51 Raticulin7
Como le regalado su premio al puto Donald ,pues ya no tiene que fingir.
#53 boulardii
Alguna migaja le caerá, ¿no?
Álvaro_Díaz #45 Álvaro_Díaz
Desde luego sería lo mejor que podría hacer EEUU
#56 UNX
#45 ¿Y tener otro Afganistán o Libia? Ya sabemos cómo acaba la democracia que llevar EEUU a terceros países.
