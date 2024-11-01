·
Fran Rivera agradece a Trump la captura de Maduro y le pide que "mire para acá": "Huele a chamusquina y hay muchos con cara rara"
El extorero opina que el presidente de Estados Unidos 'ha liberado a un país maravilloso'.
etiquetas
fran rivera
trump
actualidad
23 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YeahYa
Es un imbécil y hasta yo mismo podría votar negativo a la noticia, pero es un gran ejemplo para destapar a estos supuestos patriotas. Se la suda España y los españoles, solo quiere su chiringuito.
Y siempre coincide con que tienen problemas con el alcohol
18
K
184
#7
Escafurciao
#1
hay que reconocerle que de drogas si entiende su familia.
2
K
20
#10
AlaarLowe
*
Bravo, Fran!!! Me encanta ver la bilis de la "progresía" cuando ven a un tipo como tú opinar
Lo primero que hacen es llamarte inculto e imbécil, claro
Lo último es antipatriota
resaltando el "patriotismo" de toda la vida de la izquierda
Les falta meterse con José Manuel Soto, Carmen Lomana y Bertín Osborne
cc
#1
#3
#5
#8
#9
#7
#6
5
K
-48
#16
Pivorexico
#10
Cipayo
0
K
12
#8
Pixmac
*
#1
El que tiene problemas con el alcohol es el hermano, creo
www.meneame.net/story/torero-cayetano-ribera-da-positivo-control-alcoh
aunque no descarto que él también los tenga y no haya leído sobre ningún accidente o incidente de él.
0
K
20
#9
Alakrán_
#1
Gracias por verbalizarlo, porque es muy difícil darle relevancia a la opinión de este señor que se gana la vida torturando toros.
2
K
28
#14
Supercinexin
#1
No es necesario destapar a nadie: quienes tenemos más de dos neuronas vivas sabemos perfectamente el tipo de escoria que es ésta gentuza, por más que los dulcifiquen y blanqueen en televisión y por más que Hemingway se tomara vinos en el jardín de su casa.
Son los que hicieron una Guerra Civil para matar a todos los pobres y así ellos poder seguir siendo ricos. Tan sencillo como eso. No hacen falta más definiciones.
2
K
40
#19
NPCMeneaMePersigue
#1
esto es seducion y rebelion, art 185 y 187 del codigo penal, 8 años de carcel, que alguien denuncie
0
K
20
#22
Furiano.46
#1
a mí no me sorprende. Es un torero, no? No creo que sea capaz de masticar chicle y respirar al mismo tiempo
0
K
10
#23
tednsi
#1
Creo que te has confundido, Rivera se refiere a Feijoo y su relación con narcotraficantes, para que Trump lo secuestre.
0
K
10
#2
Leclercia_adecarboxylata
*
Es un ser que mata animales por entretenimiento, no podía opinar otra cosa. Va en el pack.
5
K
46
#6
Pivorexico
Borracho , torturador , traidor , ya solo esta falto de matar a alguien durante sus borracheras;
Para ser canonizado por la ultra derecha .
3
K
41
#3
UNX
Voy a por palomitas mientras veo a los patriotas de pulserita pedir un golpe de estado aquí y quedar a merced del pederasta naranja.
5
K
37
#12
Aaaa3
Este en la guerra de la independencia española habría ido con los franceses
2
K
29
#5
sportz_yugoslavs
No reirse de los borrachos con problemas para mantener relaciones de pareja a medio y largo plazo.
3
K
28
#4
Gilántropo
Cumple el perfil para encargarse de las relaciones internacionales en un hipotético gobierno del PP y Vox.
3
K
26
#21
YSiguesLeyendo
éste es el hermano del borracho y violento comohamburguesas, no? tal cual!
0
K
16
#17
pip
No tiene ninguna relevancia lo que opine este señor
0
K
11
#15
nemesisreptante
Que gran éxito para la derecha que bombardearán Madrid y matarán a 40 españoles para liberarnos de Sanchez
0
K
10
#20
trasier
Un cobarde que es valiente cuando el "dictador" ha caído pero que, de no haber caído y tener la más mínima posibilidad de sacar beneficio, estaría ahí, como buen lameculos, intentando sacar provecho.
Que vergüenza de casta tenemos.
0
K
10
#13
dark_soul
Que torear no toreo por qué ni dios viene a verme. Pero tengo que vivir de las limosnas
0
K
7
#18
Horkid
Lo que no se imaginan estos señoritos es que si PP.VOX gana, Trump colocara a un títere que sirva a los intereses de las empresas americanas, no a los señoritos españoles
0
K
7
#11
Amoniaco
Literalmente lo ha liberado y el pueblo venezolano no cabe en júbilo.
0
K
6
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
