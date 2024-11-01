edición general
21 meneos
84 clics
Fran Rivera agradece a Trump la captura de Maduro y le pide que "mire para acá": "Huele a chamusquina y hay muchos con cara rara"

Fran Rivera agradece a Trump la captura de Maduro y le pide que "mire para acá": "Huele a chamusquina y hay muchos con cara rara"

El extorero opina que el presidente de Estados Unidos 'ha liberado a un país maravilloso'.

| etiquetas: fran rivera , trump
18 3 2 K 167 actualidad
23 comentarios
18 3 2 K 167 actualidad
Comentarios destacados:      
YeahYa #1 YeahYa
Es un imbécil y hasta yo mismo podría votar negativo a la noticia, pero es un gran ejemplo para destapar a estos supuestos patriotas. Se la suda España y los españoles, solo quiere su chiringuito.

Y siempre coincide con que tienen problemas con el alcohol
18 K 184
Escafurciao #7 Escafurciao
#1 hay que reconocerle que de drogas si entiende su familia.
2 K 20
AlaarLowe #10 AlaarLowe *
Bravo, Fran!!! Me encanta ver la bilis de la "progresía" cuando ven a un tipo como tú opinar xD

Lo primero que hacen es llamarte inculto e imbécil, claro :palm:

Lo último es antipatriota xD resaltando el "patriotismo" de toda la vida de la izquierda xD xD xD xD

Les falta meterse con José Manuel Soto, Carmen Lomana y Bertín Osborne

cc #1 #3 #5 #8 #9 #7 #6
5 K -48
#16 Pivorexico
#10 Cipayo
0 K 12
#8 Pixmac *
#1 El que tiene problemas con el alcohol es el hermano, creo www.meneame.net/story/torero-cayetano-ribera-da-positivo-control-alcoh aunque no descarto que él también los tenga y no haya leído sobre ningún accidente o incidente de él.
0 K 20
Alakrán_ #9 Alakrán_
#1 Gracias por verbalizarlo, porque es muy difícil darle relevancia a la opinión de este señor que se gana la vida torturando toros.
2 K 28
Supercinexin #14 Supercinexin
#1 No es necesario destapar a nadie: quienes tenemos más de dos neuronas vivas sabemos perfectamente el tipo de escoria que es ésta gentuza, por más que los dulcifiquen y blanqueen en televisión y por más que Hemingway se tomara vinos en el jardín de su casa.

Son los que hicieron una Guerra Civil para matar a todos los pobres y así ellos poder seguir siendo ricos. Tan sencillo como eso. No hacen falta más definiciones.
2 K 40
NPCMeneaMePersigue #19 NPCMeneaMePersigue
#1 esto es seducion y rebelion, art 185 y 187 del codigo penal, 8 años de carcel, que alguien denuncie
0 K 20
Furiano.46 #22 Furiano.46
#1 a mí no me sorprende. Es un torero, no? No creo que sea capaz de masticar chicle y respirar al mismo tiempo
0 K 10
#23 tednsi
#1 Creo que te has confundido, Rivera se refiere a Feijoo y su relación con narcotraficantes, para que Trump lo secuestre.
xD
0 K 10
#2 Leclercia_adecarboxylata *
Es un ser que mata animales por entretenimiento, no podía opinar otra cosa. Va en el pack.
5 K 46
#6 Pivorexico
Borracho , torturador , traidor , ya solo esta falto de matar a alguien durante sus borracheras;

Para ser canonizado por la ultra derecha .
3 K 41
#3 UNX
Voy a por palomitas mientras veo a los patriotas de pulserita pedir un golpe de estado aquí y quedar a merced del pederasta naranja.
5 K 37
#12 Aaaa3
Este en la guerra de la independencia española habría ido con los franceses
2 K 29
#5 sportz_yugoslavs
No reirse de los borrachos con problemas para mantener relaciones de pareja a medio y largo plazo.
3 K 28
#4 Gilántropo
Cumple el perfil para encargarse de las relaciones internacionales en un hipotético gobierno del PP y Vox.
3 K 26
YSiguesLeyendo #21 YSiguesLeyendo
éste es el hermano del borracho y violento comohamburguesas, no? tal cual!
0 K 16
pip #17 pip
No tiene ninguna relevancia lo que opine este señor
0 K 11
nemesisreptante #15 nemesisreptante
Que gran éxito para la derecha que bombardearán Madrid y matarán a 40 españoles para liberarnos de Sanchez
0 K 10
trasier #20 trasier
Un cobarde que es valiente cuando el "dictador" ha caído pero que, de no haber caído y tener la más mínima posibilidad de sacar beneficio, estaría ahí, como buen lameculos, intentando sacar provecho.

Que vergüenza de casta tenemos.
0 K 10
dark_soul #13 dark_soul
Que torear no toreo por qué ni dios viene a verme. Pero tengo que vivir de las limosnas
0 K 7
#18 Horkid
Lo que no se imaginan estos señoritos es que si PP.VOX gana, Trump colocara a un títere que sirva a los intereses de las empresas americanas, no a los señoritos españoles
0 K 7
Amoniaco #11 Amoniaco
Literalmente lo ha liberado y el pueblo venezolano no cabe en júbilo.
0 K 6

menéame