El torero Cayetano de Rivera da positivo en el control de alcoholemia tras un accidente

El torero Cayetano Rivera Ordóñez salió este domingo ileso de un accidente de tráfico ocurrido en una rotonda de Condequinto, en Alcalá de Guadaíra. El accidente tuvo lugar sobre las ocho y veinte minutos de la tarde en la glorieta de acceso a la urbanización del Real Club de Golf. Rivera dio positivo en la prueba de alcoholemia. Los agentes fueron a buscar al matador a su casa tras el percance y le sometieron a la prueba de alcoholemia, obligatoria tras el accidente.

etiquetas: cayetano de rivera ordóñez , torero , borracho , matador , accidente
8 comentarios
#1
"Según confirmaron fuentes municipales, el torero dio positivo en dicha prueba, si bien no ha trascendido en qué cantidad"

De cualquier otro paisano ya hubiese salido algo así como "cuadruplicaba la tasa de alcohol..."...
#2
#1 Bastante que le hicieron la prueba.

Iría demasiado pedo para usar el "usted no sabe con quién está hablando" o el coronel estaría durmiendo.
#3
Recordemos que hace pocos meses protagonizó una trifulca en un McDonald's en que algún testigo dijo que parecía ebrio
#4
A ver si le quitan el carnet, menos mal que le han pillado antes de hacerse un Ortega Cano.
#5
Siendo torero no iria a la cárcel ni aunque matase a alguien en el accidente.
#6
#5 ¿Como José Ortega Cano? :roll:
#7
Cayetano de Rivera del Duero.
#8
Otro para el meme de la tarta de whisky, sin tarta con 2 hielos y cocacola.
