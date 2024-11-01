El torero Cayetano de Rivera da positivo en el control de alcoholemia tras un accidente

El torero Cayetano Rivera Ordóñez salió este domingo ileso de un accidente de tráfico ocurrido en una rotonda de Condequinto, en Alcalá de Guadaíra. El accidente tuvo lugar sobre las ocho y veinte minutos de la tarde en la glorieta de acceso a la urbanización del Real Club de Golf. Rivera dio positivo en la prueba de alcoholemia. Los agentes fueron a buscar al matador a su casa tras el percance y le sometieron a la prueba de alcoholemia, obligatoria tras el accidente.