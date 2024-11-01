·
Andrew Wakefield, el médico que creó el mito de las vacunas y el autismo
La historia del evento de 1998 en la que Andrew Wakefield generó lo que se entiende el mito fudacional de la moderna teoría antivacunas. Excelente artículo de Valentín Muro.
medicina
antivacunas
mitos
anticiencia
cultura
cultura
relacionadas
#2
HeilHynkel
Mito no, bulo.
#3
mcfgdbbn3
#2
: O mejor: patraña.
#1
azathothruna
"cientifico" digno de la tierra que robaron los peregrinos.
