edición general
7 meneos
11 clics
Andrew Wakefield, el médico que creó el mito de las vacunas y el autismo

Andrew Wakefield, el médico que creó el mito de las vacunas y el autismo

La historia del evento de 1998 en la que Andrew Wakefield generó lo que se entiende el mito fudacional de la moderna teoría antivacunas. Excelente artículo de Valentín Muro.

| etiquetas: medicina , antivacunas , mitos , anticiencia
6 1 0 K 62 cultura
3 comentarios
6 1 0 K 62 cultura
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Mito no, bulo.
1 K 30
#3 mcfgdbbn3
#2: O mejor: patraña.
0 K 12
azathothruna #1 azathothruna
"cientifico" digno de la tierra que robaron los peregrinos.
1 K 25

menéame