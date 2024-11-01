Una familia de nómadas no puede estacionar sus caravanas en su propio terreno porque el ayuntamiento alega que el suelo es agrícola

Ser el propietario de un terreno no da derecho a instalar una casa prefabricada en él, ni siquiera una caravana. Estas requirieron de ciertos permisos municipales y hacerlo sin ellos puede suponer tener problemas legales, incluso teniendo que desinstalarlas. Estas restricciones no se dan solo en España, también pasan en Francia, que es donde una familia que lleva nueve años asentada en su propia parcela han visto como el Ayuntamiento les ha prohibido estacionar sus caravanas en ese terreno, pese a ser de su propiedad