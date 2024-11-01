edición general
Una familia de nómadas no puede estacionar sus caravanas en su propio terreno porque el ayuntamiento alega que el suelo es agrícola

Ser el propietario de un terreno no da derecho a instalar una casa prefabricada en él, ni siquiera una caravana. Estas requirieron de ciertos permisos municipales y hacerlo sin ellos puede suponer tener problemas legales, incluso teniendo que desinstalarlas. Estas restricciones no se dan solo en España, también pasan en Francia, que es donde una familia que lleva nueve años asentada en su propia parcela han visto como el Ayuntamiento les ha prohibido estacionar sus caravanas en ese terreno, pese a ser de su propiedad

Dragstat
En los países desarrollados si no tienes una vivienda en propiedad tienes un problema, y si eres nómada básicamente tienes que ir de camping en camping. No eres hijo de la tierra para vivir donde quieras, sobre todo si eres como los de la noticia que encima se enchufan a la red eléctrica.
pirat
Mientras en Valdecañas...
bizcobollo
A cambio puedes meterte en una casa que no sea tuya. Son curiosidades de las leyes.
