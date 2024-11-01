edición general
6 meneos
40 clics
La estafa de las lavadoras al descubierto. La verdad sobre los tambores sellados. (ENG)

La estafa de las lavadoras al descubierto. La verdad sobre los tambores sellados. (ENG)  

La VERDAD ha salido a la luz. ¿Tu lavadora está FABRICADA para AVERIARSE?

Como experto en electrodomésticos con más de 40 años en el sector, voy a revelar las pruebas irrefutables de la obsolescencia programada en los electrodomésticos modernos de grandes marcas como Bosch, Siemens, Hotpoint, AEG, Beko, Hoover, Indesit y Zanussi.

No se trata solo de especulaciones, ya que utilizo cifras concretas y los costes de los componentes para demostrar que los fabricantes diseñan máquinas que se estropean justo al finalizar el periodo de garantía

| etiquetas: reparacion , derecho a reparar , lavadoras , recambios , abuso
5 1 0 K 76 Repárame
2 comentarios
5 1 0 K 76 Repárame
#2 gershwin *
Deberían regular que el coste despiece repuestos de un modelo no sea superior al precio venta.
0 K 11
Fisionboy #1 Fisionboy
El tema da para una reflexión profunda. Uno querría que sus electrodomésticos no se estropeasen nunca... pero, de qué vivirían las empresas que las producen?

Y llegados a este punto, qué impide a un directivo sin escrúpulos diseñar electrodomésticos que se rompen al poco de caducar la garantía de forma deliberada?

La solución pasa por ir aumentando progresivamente los periodos de garantía obligatorios. Aunque personalmente opino que los 3 años actuales no están nada mal!
0 K 10

menéame