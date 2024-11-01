edición general
41 meneos
487 clics
¿Por que China no se democratiza?

¿Por que China no se democratiza?  

En este vídeo os hablo de por qué China no es una democracia al estilo occidental. Veremos qué nos dice el discurso dominante en Europa y América y por qué no es capaz de aplicar sus criterios de forma consistente. A menudo se presenta el sistema político de China como el resultado de las decisiones tomadas por el Partido Comunista de China, al margen de la situación y las tensiones globales, pero esa es una visión tramposa que nos impide entender la compleja relación entre democracia e imperialismo. ¿Puede un país que resiste frente a...

| etiquetas: china , sistema politico , mao , deng xiaping , usa , eeuu , taiwan
29 12 4 K 343 politica
57 comentarios
29 12 4 K 343 politica
Comentarios destacados:            
alcama #9 alcama
Hoy toca en Meneame defender las dictaduras
14 K 88
#10 mstk *
#9 no hay mucha diferencia entre winnie the poo o kang y kodos.
Simplemente tu deseo de pertenencia a grupo te hace pensar que el tuyo es mejor.
2 K 32
Expat_Guinea_Ecuatorial #33 Expat_Guinea_Ecuatorial
#10 Pues pongamos VOX de partido unico en España si tanto te gusta el sistema este
Ademas, el tio del video es empleado publico del gobierno chino. Es una fuente neutral, nada partidista...
2 K 30
Yepyop #12 Yepyop
#9 te falta mucho por leer... pobre.
4 K 26
juanju_carretero #20 juanju_carretero
#9 defender dictaduras es una constante en meneame
4 K 56
Foxdie #14 Foxdie *
A mí el sistema que tienen en china tampoco me parece muy distinto de lo que tenemos aquí en España.
Aquí tenemos una oligarquía de partido donde el voto no es más que una ficción y el programa político papel mojado y donde no existe ni la separación de poderes, de democracia españa tiene poco.
4 K 61
emmett_brown #19 emmett_brown *
Porque a la nueva China, la de 1949, ellos ya la llaman "democracia". Para ellos, gobierna el pueblo y no los señores como antaño.
Igual que nosotros llamamos "democracia" a votar entre un número limitado de listas cerradas cada 4 años.
3 K 46
ElBeaver #1 ElBeaver
Porque están muy bien sin competencia
7 K 40
Yepyop #5 Yepyop
#1 competencia = fascistas opinando y ocupando instituciones? a eso te refieres verdad? xD
8 K 99
Findeton #23 Findeton
#5 Eso, quitaos la careta, queréis una "democracia" como la de China y prohibir todo pensamiento y expresión diferente al vuestro.
4 K 20
Andreham #27 Andreham
#23 Pues como los "liberales", que sólo queréis que opine y haga el que tenga dinero para ello.
3 K 25
Findeton #28 Findeton
#27 No, yo quiero que opine todo el que quiera, sin coacción.
1 K 21
Yepyop #34 Yepyop
#28 El fascismo no es opinión, es un crimen contra la humanidad, ahora partiendo de esa base, en que campo de concentración prefieres que te metamos? o exactamente en qué zona de la nuca cuando estés en el paredón?
0 K 17
Findeton #37 Findeton
#34 El fascismo es lo que hay en Venezuela y Rusia y veo a toda la izquierda apoyándolo.
2 K 19
ElBeaver #36 ElBeaver
#5 Me refiero a que, si el partido no está de acuerdo con tu opinión, te censura y te limita, algo propio de las ideologías comunistas y fascistas.
0 K 7
EmuAGR #41 EmuAGR
#36 ¿Hablas de Casado?
0 K 10
ElBeaver #53 ElBeaver
#41 Ahora eres tan ingenuo como para no ver la realidad del PCC.
0 K 7
#8 Alcalino
La democracia es un ideal.

Pero en la práctica, nuestras democracias dejan mucho que desear.

Y sobre todo el corto placismo de los 4 años impide desarrollar políticas clave a largo plazo, que son en buena medida la clave del éxito de China.
5 K 39
Tertuliano_equidistante #21 Tertuliano_equidistante
#8 Hay muchos otros países con gobiernos de partido único de izquierda que hacen planes a largo plazo. Curiosamente al único que les ha funcionado es a China, una vez que adoptaron el capitalismo como sistema económico.
0 K 10
#31 Alcalino
#21 ahorrarte los discursos de capitalismo bueno comunismo malo, ya no tanto edad para que me compren con piruletas
0 K 10
RamonMercader #30 RamonMercader
#8 los planes de china son de 5, tanpoco hay tanta diferencia. Ademas esos planes son a muy grandes rasgos, la UE tambien saca planes quinquenales y no funcionan.

Las elites chinas estan alineadas con los intereses del país, eso es lo que hace que se trabaje a largo plazo y es independiente del sistema político.
0 K 7
Raziel_2 #45 Raziel_2 *
#8 Mas que el cortoplacismo de elecciones cada 4 años, es la falta absoluta de preocupación por parte de la ciudadanía.

Los liberales de pacotilla dicen que sin gobierno todo iría de puta madre, pero para eso hace falta un sentido de la responsabilidad personal enorme. Si la población tuviese solo una parte de ese sentido de responsabilidad, nuestros países tendrían democracias mucho mas sanas.
0 K 10
Malaguita #11 Malaguita
China es una dictadura. Tengo bastantes dudas de que "lo nuestro" merezca el nombre de democracia.
3 K 37
domadordeboquerones #16 domadordeboquerones
#11 Tranquilo, dale tiempo a nuestros gobiernos
0 K 6
johel #17 johel *
#11 Lo de china es un capitalismo de estado planificado, lo nuestro son plutocracias con democracias en diferentes grados de descomposicion junto con algun tecnofeudalismo al alza, usa es una plutocracia corporativa militar, por ahi hay unas cuantas dictaduras tanto militares como religiosas, corruptocracias disfrazadas y por ultimo tenemos el moderno estado supremacista judio. No se si habra algun tipo de gobierno que se me escape en el mencionado listado.
Democracias plenas... no conozco ninguna ¿quizas islandia es la que mas se parece?.
2 K 37
juanju_carretero #24 juanju_carretero
#17 China cuando habandono el maoísmo abandono la planificación, incluso antes de ser algo parecido al capitalismo, primero dejando a los agricultores decidir que producir y a quien vender, después después cooperativas y empresas públicas municipales o regionales dándoles libertad después llegaron las empresas conjuntas con extranjeros. La planificación y controlar a las empresas es cosa de el osito y ha caído el crecimiento chino, incluso por debajo de USA en algunos años
0 K 7
porto #55 porto
#11 Una dictadura no personal, en todo caso del partido. En esos términos aquí también tenemos una dictadura, pero del mercado.
0 K 9
Yepyop #29 Yepyop
#25 estás más perdido que Wally amigo, te recomiendo leer.
1 K 32
Findeton #40 Findeton
#29 Si, vuestras democracias modelo son China, Cuba, Venezuela y Corea del Norte.
0 K 11
Yepyop #44 Yepyop
#40 La tuya, EEUU que es la máxima expresión de fascismo en este mundo, así que permíteme llamarte lo que eres, FASCISTA.
0 K 17
Findeton #47 Findeton *
#44 Ojalá nunca tengas que vivir bajo un régimen fascista, aunque si lo hicieras te darías cuenta de las pavadas que estás diciendo ahora.
0 K 11
Yepyop #48 Yepyop
#47 Viví en el franquismo, donde todos los tuyos le metían tiros en la nuca a los míos.
0 K 17
Findeton #54 Findeton
#48 ¿Los míos? Yo no estaba vivo pero mis padres corrían en manifas contra la dictadura. Lávate esa boca antes de asumir que me conoces.
0 K 11
lameiro #51 lameiro
#47 Yo viví en un régimen fascista en España y EEUU cada dia que pasa se acerca más.
0 K 10
Findeton #49 Findeton
#29 Lo mismo te falta lectura a ti.  media
0 K 11
Yepyop #56 Yepyop
#49 Te recomiendo dejar de ser idealista, los libros no se leen solos, y sobretodo cambiar el idealismo en el que estás instalado por algo de materialismo, te va a venir bien para no darte tremenda hostia en la vida.
0 K 17
Palas_Memeces #26 Palas_Memeces
Podemos no estar de acuerdo con Jabiertzo pero no dice una sola mentira.
1 K 17
Yepyop #2 Yepyop
Gran análisis.
0 K 17
#22 Jarod_mc
a china le va de puta madre y la democracia es corrupción con mucha purpurina
1 K 17
#13 arreglenenlacemagico
que bien viven los extranjeros seducidos por los regimenes en los que le dan pan , si siendo naturales de alli como aquel americano al que pol pot fusilo
2 K 15
cabobronson #6 cabobronson
No es por qué, es "pa qué"
0 K 12
#42 Sobraoyjeta
No reirse que con un vídeo así ha ganado 5 puntos (¡mínimo!) de ciudadano
0 K 10
elgranpilaf #18 elgranpilaf
Para no acabar como Europa?
0 K 10
#52 Luiskelele
Porque les va como dios. Ojalá un sistema así en España, fijando objetivos y estrategias a largo plazo en lugar de pensarlo todo a 4 años vista.
0 K 10
#57 NanakiXIII
Porque las cosas, de momento, les van bien. Si mañana económica y/o socialmente dejan de ir bien, la gente exigirá cambios. Lo mismo que nos pasa a nosotros y ha pasado durante toda la historia de los últimos 200 años desde la toma la bastilla.
0 K 7
Mathrim #46 Mathrim
Simple, se han convertido en potencia mundial con el actual gobierno, y mientras el pueblo no se subleve (y al parecer tiene pocos motivos para hacerlo, aunque a mi no me lo parece), pues a seguir
0 K 7
#32 Pájaroloco
Empezar diciendo que "china no es una democracia al estilo occidental" equivale a decir que china es una democracia. El que eso escribe goza de poca información en cómo históricamente se gestaron los regímenes democráticos y dónde se desarrolló el pensamiento político que lo llevó a terminó. Cómo tampoco es cuestión de hablar de Espinoza y Hobbes digamos que la esencia de la democracia supone la aplicación de los derechos humanos, la separación de poderes, la libertad de asociación, la libertad de prensa...Espero que nuestro compatriota como buen occidental culto haga en ese inmenso país  labor por ello.
0 K 7
#39 encurtido
Lo de China es resultadismo.

Mientras vaya prosperando económicamente pueden decir que democracia la que tengo aquí colgada. Lo cual ineludiblemente los convertirá en un polvorín el día que eso deje de ser así, mientras que en los países democráticos hay un polvorín moderado en forma de aumento electoral de opciones estrafalarias (extremos, identitarismos, etc.).

Ahora, javiertzo nos cae a todos bien porque es vasco (ser ibérico superior) y de izquierdas. Pero entre su trabajo y el NODO no sabría encontrar las 7 diferencias.
0 K 7
#43 Abril_2025
#39 No será un polvorín porque tienen al ejército de su mano.

Es de primero de dictador. Alimentar bien a los militares para que no haya quejas.
0 K 12
#50 CriticalThinker
Yo creo que China es más democrática que España. Al final del día, lo que indica si algo es una democracia o no es el índice de percepción democrática. Las democracias occidentales no se pueden considerar verdaderas democracias, ya que dos partidos políticos reciben financiación de corporaciones para sus campañas electorales, mientras que el resto no cuenta con esos recursos. Esto hace que la gente siempre vote por una de las dos opciones que aparecen en televisión, limitando así la verdadera representación democrática de la población.
0 K 6
ElBeaver #3 ElBeaver
El vasco no tiene alternativa más que justificar el régimen al que está sometida China.
15 K -40
Yepyop #4 Yepyop
#3 Está claro que es mejor el régimen del capital en el que vivimos... Madre mía el brainrot.
8 K 82
Findeton #25 Findeton *
#4 Ahí hay una dictadura, pero también capitalismo. Uno es el plano político y otro el económico. De hecho no tienen sanidad pública universal.
3 K -7
ElBeaver #38 ElBeaver
#4 El mejor sistema es el democrático, sin ninguna duda. Es el menos malo de todos, aunque tiene un millón de defectos.
0 K 7
borre #7 borre
#3 ¿Cuál es la alternativa? ¿Hay sólo una?
2 K 30
#15 Abril_2025
#3 Si dicen que su mujer Es Del Partido.

Qué va a decir
1 K 19
EsUnaPreguntaRetórica #35 EsUnaPreguntaRetórica
#15 Ella... y otros 100 millones de personas.
0 K 8

menéame