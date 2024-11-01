¿Por que China no se democratiza?  

En este vídeo os hablo de por qué China no es una democracia al estilo occidental. Veremos qué nos dice el discurso dominante en Europa y América y por qué no es capaz de aplicar sus criterios de forma consistente. A menudo se presenta el sistema político de China como el resultado de las decisiones tomadas por el Partido Comunista de China, al margen de la situación y las tensiones globales, pero esa es una visión tramposa que nos impide entender la compleja relación entre democracia e imperialismo. ¿Puede un país que resiste frente a...
Simplemente tu deseo de pertenencia a grupo te hace pensar que el tuyo es mejor.
Ademas, el tio del video es empleado publico del gobierno chino. Es una fuente neutral, nada partidista...
Aquí tenemos una oligarquía de partido donde el voto no es más que una ficción y el programa político papel mojado y donde no existe ni la separación de poderes, de democracia españa tiene poco.
Igual que nosotros llamamos "democracia" a votar entre un número limitado de listas cerradas cada 4 años.
Pero en la práctica, nuestras democracias dejan mucho que desear.
Y sobre todo el corto placismo de los 4 años impide desarrollar políticas clave a largo plazo, que son en buena medida la clave del éxito de China.
Las elites chinas estan alineadas con los intereses del país, eso es lo que hace que se trabaje a largo plazo y es independiente del sistema político.
Los liberales de pacotilla dicen que sin gobierno todo iría de puta madre, pero para eso hace falta un sentido de la responsabilidad personal enorme. Si la población tuviese solo una parte de ese sentido de responsabilidad, nuestros países tendrían democracias mucho mas sanas.
Democracias plenas... no conozco ninguna ¿quizas islandia es la que mas se parece?.
Mientras vaya prosperando económicamente pueden decir que democracia la que tengo aquí colgada. Lo cual ineludiblemente los convertirá en un polvorín el día que eso deje de ser así, mientras que en los países democráticos hay un polvorín moderado en forma de aumento electoral de opciones estrafalarias (extremos, identitarismos, etc.).
Ahora, javiertzo nos cae a todos bien porque es vasco (ser ibérico superior) y de izquierdas. Pero entre su trabajo y el NODO no sabría encontrar las 7 diferencias.
Es de primero de dictador. Alimentar bien a los militares para que no haya quejas.
Qué va a decir