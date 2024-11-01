¿Por que China no se democratiza?  

En este vídeo os hablo de por qué China no es una democracia al estilo occidental. Veremos qué nos dice el discurso dominante en Europa y América y por qué no es capaz de aplicar sus criterios de forma consistente. A menudo se presenta el sistema político de China como el resultado de las decisiones tomadas por el Partido Comunista de China, al margen de la situación y las tensiones globales, pero esa es una visión tramposa que nos impide entender la compleja relación entre democracia e imperialismo. ¿Puede un país que resiste frente a...