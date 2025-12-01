Las arcas madrileñas se resienten tras seis años de sobrecostes multimillonarios con los hospitales privados

Ayuso ha inyectado 2.354 millones de euros por encima de las partidas presupuestadas a los grupos Quirón y Ribera Salud durante su primer mandato completo (2019-2024). Mientras los hospitales públicos trabajan con presupuestos rígidos. El caso de la Fundación Jiménez Díaz, es paradigmático. En 2024, su presupuesto inicial era de 450 millones, pero la liquidación final casi lo duplicó. drena recursos de lo público para financiar un negocio privado, mientras los hospitales públicos afrontan infrafinanciación, crisis de personal y falta de materia
| etiquetas: desvios de dinero publico a empresas , quiron-rivera salud
La Comunidad de Madrid cerró el año 2024 con un déficit público del 0,2% del PIB, una cifra que se espera sea menor para finales de 2025. En comparación, el déficit de la Comunidad fue del 0,75% del PIB en 2023.
Evolución Reciente del Déficit
2024: El saldo presupuestario negativo se situó en el 0,2% del PIB, según un informe de Fedea. Datos de Datosmacro.com sitúan la cifra en -0,18%.
2023: El déficit alcanzó los 2.108 millones de euros, equivalente al 0,74% del PIB.
2022: El déficit público fue del 0,77% del PIB.
cc #1 #2 #3 #4
“Con los hospitales privados, usted termina pagando con su dinero y con su vida” (P.J. Devereaux)
Y más vieja que la pana también es la norma que permite la gestión privada de centros sanitarios. La 15/97, o de “Nuevas Formas de Gestión en el ámbito del SNS” fue aprobada con los votos de PP, PSOE, CC, PNV y CiU, y a pesar de que la portavoz socialista Ángeles Amador jurara en sede parlamentaria… » ver todo el comentario
Seguro que la gestión pública es, era, el problema?
o mas bien la mafia corrupta que tiene los cargos...