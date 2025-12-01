Las arcas madrileñas se resienten tras seis años de sobrecostes multimillonarios con los hospitales privados

Ayuso ha inyectado 2.354 millones de euros por encima de las partidas presupuestadas a los grupos Quirón y Ribera Salud durante su primer mandato completo (2019-2024). Mientras los hospitales públicos trabajan con presupuestos rígidos. El caso de la Fundación Jiménez Díaz, es paradigmático. En 2024, su presupuesto inicial era de 450 millones, pero la liquidación final casi lo duplicó. drena recursos de lo público para financiar un negocio privado, mientras los hospitales públicos afrontan infrafinanciación, crisis de personal y falta de materia