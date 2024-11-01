2025: El año en que la medicina ha dado un salto histórico contra el Alzheimer, el cáncer y la ELA

El año 2025 marcará un punto de inflexión en la Historia reciente de la Medicina. Desde las primeras terapias capaces de modificar la evolución del Alzheimer hasta el uso clínico de la biopsia líquida para anticiparse al cáncer, pasando por nuevos tratamientos inmunológicos en enfermedades neurológicas, y un cambio de paradigma en el manejo de la cronicidad. Así, la innovación científica ha dado pasos decisivos que ya se traducen en más supervivencia, en una mejor calidad de vida, y en una atención sanitaria más precisa.
Los efectos de… pongamos, tres enfermedades: cardiovasculares, cáncer y degenerativas a nivel cerebral son una lacra.
No sé si se curarán o no algún día o los efectos en la vida de las personas será menos cruento.
Pero estoy hasta las gónadas de escuchar milagrosos avances desde hace 20 años. Y las personas se mueren de ictus, de ataques al corazón, de cánceres y ves como se pudre la vida con enfermedades degenerativas.
Así que dejen de vender humo puñeteras sociedades médicas.
Este es el "progreso" real que sufrimos quienes convivimos con pacientes con enfermedades mentales.
Y del parkinson también puedo hablar y no tienen ni p. idea de como tratarlo.