2025: El año en que la medicina ha dado un salto histórico contra el Alzheimer, el cáncer y la ELA

El año 2025 marcará un punto de inflexión en la Historia reciente de la Medicina. Desde las primeras terapias capaces de modificar la evolución del Alzheimer hasta el uso clínico de la biopsia líquida para anticiparse al cáncer, pasando por nuevos tratamientos inmunológicos en enfermedades neurológicas, y un cambio de paradigma en el manejo de la cronicidad. Así, la innovación científica ha dado pasos decisivos que ya se traducen en más supervivencia, en una mejor calidad de vida, y en una atención sanitaria más precisa.