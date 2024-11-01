edición general
2025: El año en que la medicina ha dado un salto histórico contra el Alzheimer, el cáncer y la ELA

El año 2025 marcará un punto de inflexión en la Historia reciente de la Medicina. Desde las primeras terapias capaces de modificar la evolución del Alzheimer hasta el uso clínico de la biopsia líquida para anticiparse al cáncer, pasando por nuevos tratamientos inmunológicos en enfermedades neurológicas, y un cambio de paradigma en el manejo de la cronicidad. Así, la innovación científica ha dado pasos decisivos que ya se traducen en más supervivencia, en una mejor calidad de vida, y en una atención sanitaria más precisa.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Buf estará el PP enfadado por la mejora de los tratamientos contra el cancer, va a tener que trabajar mucho para dejar a miles de personas sin tratamiento contra el cancer en España como ordenó EEUU www.meneame.net/m/Artículos/cronologia-12-anos-pp-ocultando-mamografi
6 K 28
Tontolculo #2 Tontolculo *
#1 el PP es un cáncer. Sabe del tema
5 K 34
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 El PP votarlo te mata.
0 K 20
Doisneau #3 Doisneau *
Para un envio que hay de ciencia, encima tan positivo como este, guardaos los calzadores donde os quepan. Que ya aburris a las ovejas
2 K 25
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#3 Serán calzadores y todo lo que tú quieras, pero no les falta razón. El desmantelamiento de la sanidad pública, para beneficio de la privada y las aseguradoras, no se puede llevar a cabo sin la colaboración de los partidos políticos –que también se llevan su tajada–, y el aval de los votantes, que con su ignorancia y mezquindad, nos llevan a un modelo sanitario donde los tratamientos dependerán exclusivamente del poder adquisitivo del cliente, que no paciente.
0 K 12
Doisneau #7 Doisneau
#6 Ah bueno, entonces nada, a hablar de eso en todos los envios, totaln no les falta razon. Ahora en el siguiente envio de fisica teoria nos ponemos a hablar del PP tambien
0 K 15
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
#7 No, mejor desviemos la atención, no sea que alguien se percate y se pierdan unos votos.
0 K 12
#4 To_lo_loco *
Viva el optimismo.

Los efectos de… pongamos, tres enfermedades: cardiovasculares, cáncer y degenerativas a nivel cerebral son una lacra.

No sé si se curarán o no algún día o los efectos en la vida de las personas será menos cruento.

Pero estoy hasta las gónadas de escuchar milagrosos avances desde hace 20 años. Y las personas se mueren de ictus, de ataques al corazón, de cánceres y ves como se pudre la vida con enfermedades degenerativas.

Así que dejen de vender humo puñeteras sociedades médicas.
0 K 7
io1976 #9 io1976
Un familiar directo con alzheimer en la sanidad pública andaluza le recetó la medica de cabecera Lorazepan para que estuviese más "tranquilo" por las noches... no voy a comentar los efectos que tuvo sobre él... luego leí que es totalmente desaconsejado para las demencias.
Este es el "progreso" real que sufrimos quienes convivimos con pacientes con enfermedades mentales.
Y del parkinson también puedo hablar y no tienen ni p. idea de como tratarlo.
0 K 10

