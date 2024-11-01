·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7842
clics
Trump sigue sin entender los aranceles, y lo dice a gritos en otro marciano post
10019
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
5735
clics
El único aeropuerto del mundo donde puedes entrar por un país y salir por otro
4307
clics
Hilo de reddit donde preguntan qué hacen los jubilados en EEUU al quedarse sin dinero [ENG]
3808
clics
"Ahora se entienden muchas cosas": el plan real de Elon Musk con Twitter y por qué se gastó una millonada en la red social
más votadas
442
¿De verdad es más importante evitar el fútbol pirata que la libertad de Internet?
349
La UCO guarda silencio sobre por qué no reclamaron las cuentas bancarias de Montoro
494
Una investigación revela que la CIA conoció y apoyó el plan ucraniano para volar el gasoducto Nord Stream: los secretos de la operación ‘Diámetro’ de 300.000 dólares
476
La Policía británica detiene al expríncipe Andrés en su casa de Wood Farm en Sandringham
601
Un concejal del PP de Móstoles consigue que multen con 7.000 euros a la vecina que sufrió durante años los ruidos de su discoteca
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
122
clics
Curso guión
Curso de guión realista. Sketch para la gala de los Premios Iris de la Academia de la Televisión.
|
etiquetas
:
pantomima
,
full
,
curso
,
guión
10
2
0
K
229
ocio
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
0
K
229
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cocolisto
Los guionistas se lo han currado poco.Estaban en clase
1
K
40
#2
themarquesito
*
Me da igual lo que diga la puñetera RAE, pero "guión" tendría que llevar tilde: es bisílaba, aguda, y acaba en "n". La RAE dice que es monosílaba, pero no he oído jamás a nadie que la pronuncie así. Por más señas, ¿cómo una derivada por sufijación de una palabra bisílaba se puede convertir en monosílaba? "Guión" es el aumentativo de "guía".
Punto a favor de
#0
y en contra de Pantomima Full
1
K
40
#3
Beltenebros
*
#2
La RAE hace tiempo que desvaría. Les dio por aprobar palabras chorras, quitar tildes diacríticas como sólo/solo, etcétera.
0
K
20
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Punto a favor de #0 y en contra de Pantomima Full
La RAE hace tiempo que desvaría. Les dio por aprobar palabras chorras, quitar tildes diacríticas como sólo/solo, etcétera.