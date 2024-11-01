edición general
24 meneos
30 clics
La Fiscalía acusa al Supremo de ignorar las pruebas que exoneraban a García Ortiz y pide anular la sentencia

La Fiscalía acusa al Supremo de ignorar las pruebas que exoneraban a García Ortiz y pide anular la sentencia

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la sentencia que condena a dos años de inhabilitación al ex fiscal general del Estado. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, sostiene que los jueces de la Sala de lo Penal ignoraron “sin explicación alguna” las pruebas que exoneraban a García Ortiz y que su resolución vulnera derechos fundamentales del que fuera máximo representante del Ministerio Público. La fiscal afirma que los magistrados realizaron una “incompleta selección de los hechos” .

| etiquetas: supremo , fiscal general , justicia española
20 4 0 K 134 actualidad
10 comentarios
20 4 0 K 134 actualidad
Comentarios destacados:    
vicus. #2 vicus. *
Es increíble todo, es la primera vez en la historia de este país que se "empapela" al fiscal general del Estado, y para más inri sin pruebas y con un bulo de un borracho como origen de la condena. Por ese y más motivos es el por qué de cuando se recurre a la justicia de otros países para que nos hagan casito, se limpian el culo con los recursos. La santa inquisición, esa rémora que aún tenemos como San Benito allende los mares, y que en pleno siglo XXI sigue y sigue y seguirá el que pueda hacer que haga ...
4 K 58
reithor #4 reithor
Si se comportan como el tribunal suprimo de ribera, normal que se pida la nulidad. La prevaricación que implica ignorar pruebas exonerantes si eso ya tal.
2 K 24
angelitoMagno #8 angelitoMagno
La fiscalía dice que la condena al fiscal es injusta.

Y la fiscalía es del todo imparcial en este caso, no como el Supremo.
1 K 23
#7 gershwin
el secreto profesional impide comprobar su testimonio o investigar si su fuente era una persona interpuesta con lo cual no son testimonios que descarten nada.. pero bueno, para esto está el constitucional.
1 K 21
cocolisto #3 cocolisto
El caso Dreyfus versión española, o la injusticia como método del Supremo.
0 K 20
Harkon #5 Harkon
Imposible, sí a mi me habían vendido el periprogrerío mediático, fiscales, partidos sociliberales y cuñaos de barra que el supremo eran seres de luz absolutamente neutrales y garantes de la ley y el sistema democrático.
0 K 20
humono #1 humono *
Pa´lante con el Supremo! Va a estar curioso ver la respuesta, poner a parir a los de "la puerta de atrás" o rizar el rizo.
1 K 16
vviccio #6 vviccio
Abracemos las dictaduras, destruyamos el estado de derecho, sigamos el camino de EEUU y su protegido Israel pongamos a un Putin o un Maduro a gobernar, cierren la prensa libre y abramos centros de reeducación y tortura.
0 K 10
pedrario #9 pedrario
Lo que digan enchufados y dependientes jerárquicos es irrelevante.

No hay discusión posible para la condena del FGE, puedes discutir si la prueba indiciaria es suficiente para algún delito, pero es incontrovertible que la nota publicada es delito, y la prueba de que es de su autoría es que ÉL MISMO lo confesó, además de otros testigos que lo corroboraron. No hay mucha más prueba directa que se pueda dar.

Y que la nota es delito aunque se filtrara a la prensa debería ser obvio también. No es…  media   » ver todo el comentario
0 K 10
wata #10 wata
#9 Y ese recorte de dónde sale?
0 K 12

menéame