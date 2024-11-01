La Fiscalía acusa al Supremo de ignorar las pruebas que exoneraban a García Ortiz y pide anular la sentencia

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la sentencia que condena a dos años de inhabilitación al ex fiscal general del Estado. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, sostiene que los jueces de la Sala de lo Penal ignoraron “sin explicación alguna” las pruebas que exoneraban a García Ortiz y que su resolución vulnera derechos fundamentales del que fuera máximo representante del Ministerio Público. La fiscal afirma que los magistrados realizaron una “incompleta selección de los hechos” .