Se desvela la irrisoria cifra que ha pagado Netflix por su campaña de 'Stranger Things' en el centro de Madrid: así se colará en las campanadas de RTVE y Atresmedia

La plataforma ha desplegado una macroacción promocional en la Puerta del Sol y Callao por un coste mínimo, aprovechando espacios clave de la Nochevieja. Por esta acción, la plataforma paga al Ayuntamiento 1.528 euros en total, lo que supone unos 33 euros diarios por ocupar uno de los enclaves publicitarios más cotizados de la capital hasta el 6 de enero.

etiquetas: madrid , netflix , puerta del sol , callao , publicidad
21 comentarios
ipanies
Eso es lo que pagan oficialmente, en sobres irá lo gordo para los grandes gestores de la comunidad?
ochoceros
#1 Eso ni cotiza, con el PP piensa mal y siempre te quedarás MUY corto.
Jointhouse_Blues
Poco me parece! Es tan, tan sospechosamente barato, que seguramente #1 tenga la clave del misterio.  media
Dragstat
#4 yo creo que son tan tontos que ni siquiera han cobrado sobres, con los poderosos se les caen las bragas y lo hacen gratis por lacayismo barato, sobre todo si es una gran compañía americana. Se aprovechan más de ellos de lo que uno podría creer, y por tanto de todos los ciudadanos.
reithor
#1 no he visto absolutamente nada sobre los estudios de Netflix en 3 cantos, con lo que debe haber tomate suficiente para llenar el Castor.
NoPracticante
#1 tratándose del PP se sobreentiende que el asunto se sobrelleva de aquella manera.
skaworld
Me niego a pensar que el ayuntamiento haya tenido la poca vergüenza de vender por cuatro sobres la plaza Vodafone-Sol
angelitoMagno
De: www.eldiario.es/madrid/somos/invasion-publicitaria-stranger-things-cal

Para solicitar un anuncio en los soportes publicitarios dentro de las estaciones la gestión se hace a través de JC Decaux, la empresa privada que se adjudicó la publicidad exterior.

Es decir, que Netflix paga a JC Decaux que pagará a su vez una cantidad fija al Ayuntamiento. :roll:
Pablosky
#12 Una vez más se demuestra que lo privado funciona mejor :troll:

Por esa plaza pueden pasar cada día unas 10.000 personas en navidad, estamos hablando de que el coste de cada visualización de la publicidad ha sido de 0.0033€.

Por lo tanto, creo que no me equivico si digo que es más caro poner publicidad en Meneame que en la Puerta del Sol ¿@imparsifal confirmas? xD xD xD xD xD xD xD
angelitoMagno
#14 Bueno, JC Decaux pagó 19 millones al ayuntamiento de Madrid.
www.marketingdirecto.com/marketing-general/madrid-renueva-por-19-millo

Eso, en 2009. Habrá que ver cuánto pagan ahora. Y Netflix le habrá pagado a JC Decaux, no al ayuntamiento.

La cifra del artículo será algún seguro obligatorio, tasa o algo así.

La mayoría de los ayuntamientos licencian la publicidad en espacios públicos a empresas porque resulta más cómodo hacer una licitación única que gestionar cientos o miles de contratos para cualquiera que se quiera anunciar.

Pero eso. Netflix paga a JC Decaux. Y JC Decaux paga al Ayuntamiento.

Todo tiene una explicación más sencilla que "sobres"
imparsifal
#14 Jajajaja. A Netflix le cobraríamos más seguro.
XtrMnIO
Eso sin contar el B, que la niñera del hijo del Carapolla sale por una pasta.
Pivorexico
Esto ,, cito " Como la escultura del Demogorgon sustituyendo al oso del madroño, "

Joder pues es cierto :palm:
angelitoMagno
Jojojo, que vergüenza
 media
Antipalancas21
Lo bueno es el cambio del oso y el madroño que han metido también:  media
Lyovin81
Joder, estos cristofachas no dan más asco porque no se puede.
Mucha indignación si alguien felicita las fiestas en vez de felicitar la navidad, o si se potencia una perspectiva laica del tinglado este, ¡pero eh! Anuncios de una multinacional norteamericana usando un espacio público de la capital de España y mezclándolos con la decoración y las luces navideñas, eso guay.
De puta madre. Vendepatrias, hijos de puta.

Votantes del PP = SUBNORMALES.

Encima la serie es más mala que un dolor. Yo la he visto por curiosidad, descargada por la patilla (no pago Netflix o similar ni loco), y es una serie ridícula con un guión que da vergüenza ajena.
Marisadoro
.... pero sabemos gobernar.
pitercio
A ver si se lo ha vendido a Mercadona  media
Chinchorro
Madriz a la venta! Te pongo cartelicos de lo que quieras en la cibeles por un módico precio! Te disfrazo a los vecinos de chamberí de elfos! Tú pide por esa boca!
Cuñado
¿Alguien que conozca la serie puede confirmar o desmentir si el Ayuntamiento de Madrid ha colgado una ouija para conmerorar estas fiestas Navidades?
Antipalancas21
#8 No, con poner una foto del carapolla tienen bastante ya.
