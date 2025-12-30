Se desvela la irrisoria cifra que ha pagado Netflix por su campaña de 'Stranger Things' en el centro de Madrid: así se colará en las campanadas de RTVE y Atresmedia

La plataforma ha desplegado una macroacción promocional en la Puerta del Sol y Callao por un coste mínimo, aprovechando espacios clave de la Nochevieja. Por esta acción, la plataforma paga al Ayuntamiento 1.528 euros en total, lo que supone unos 33 euros diarios por ocupar uno de los enclaves publicitarios más cotizados de la capital hasta el 6 de enero.