Se desvela la irrisoria cifra que ha pagado Netflix por su campaña de 'Stranger Things' en el centro de Madrid: así se colará en las campanadas de RTVE y Atresmedia

La plataforma ha desplegado una macroacción promocional en la Puerta del Sol y Callao por un coste mínimo, aprovechando espacios clave de la Nochevieja. Por esta acción, la plataforma paga al Ayuntamiento 1.528 euros en total, lo que supone unos 33 euros diarios por ocupar uno de los enclaves publicitarios más cotizados de la capital hasta el 6 de enero.
Para solicitar un anuncio en los soportes publicitarios dentro de las estaciones la gestión se hace a través de JC Decaux, la empresa privada que se adjudicó la publicidad exterior.
Es decir, que Netflix paga a JC Decaux que pagará a su vez una cantidad fija al Ayuntamiento.
Por esa plaza pueden pasar cada día unas 10.000 personas en navidad, estamos hablando de que el coste de cada visualización de la publicidad ha sido de 0.0033€.
Por lo tanto, creo que no me equivico si digo que es más caro poner publicidad en Meneame que en la Puerta del Sol ¿@imparsifal confirmas?
www.marketingdirecto.com/marketing-general/madrid-renueva-por-19-millo
Eso, en 2009. Habrá que ver cuánto pagan ahora. Y Netflix le habrá pagado a JC Decaux, no al ayuntamiento.
La cifra del artículo será algún seguro obligatorio, tasa o algo así.
La mayoría de los ayuntamientos licencian la publicidad en espacios públicos a empresas porque resulta más cómodo hacer una licitación única que gestionar cientos o miles de contratos para cualquiera que se quiera anunciar.
Pero eso. Netflix paga a JC Decaux. Y JC Decaux paga al Ayuntamiento.
Todo tiene una explicación más sencilla que "sobres"
Joder pues es cierto
Mucha indignación si alguien felicita las fiestas en vez de felicitar la navidad, o si se potencia una perspectiva laica del tinglado este, ¡pero eh! Anuncios de una multinacional norteamericana usando un espacio público de la capital de España y mezclándolos con la decoración y las luces navideñas, eso guay.
Encima la serie es más mala que un dolor. Yo la he visto por curiosidad, descargada por la patilla (no pago Netflix o similar ni loco), y es una serie ridícula con un guión que da vergüenza ajena.
