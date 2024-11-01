Alemania se plantea la reforma laboral más ambiciosa: quiere eliminar el límite de las jornadas de ocho horas diarias

La jornada laboral de buena parte de Europa lleva más de un siglo establecida con un límite máximo de ocho horas diarias. Ese límite representa el máximo de horas que puede trabajar un empleado al día. Sin embargo, Alemania está a punto de cambiar ese baremo para flexibilizarlo y eliminar la jornada diaria como métrica en la organización del trabajo para instaurar la jornada semanal.
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Y así puedes tener varios trabajos de 48h semanales. Si no eres rico es pk no quieres.
Y habrá gente que son tan gilipollas que pensarán que van a trabajar menos.
De hecho, en estos tiempos de tantísimo cambio laboral es DE SUBNORMAL dejar q gobierne la derecha y lo q esta triunfando es, directamente, la ultraderecha....
Somos subnormales
¿No?
que la referencia legal deje de ser la jornada de ocho horas al día y pase a ser la de 48 horas por semana que establece su legislación
Y por supuesto, cobrando lo mismo
Podrías trabajar 48, 50 o 60h en temporada alta y luego hacer semanas de 2 días en temporada baja y cobrarías lo mismo.
Ese es el truco de este tipo de titulares
Y ojo, que lo de trabajar 12h (al menos en mi caso) tenia una contra de cojones: si tienes un PR (permiso, por le motivo que sea), te computa como 5,xx (no recuerdo el pico) horas trabajadas siempre, así que si trabaja 8h le debes a la empresa 2h y pico, pero si trabajas 12 le vas a deber casi 7h... ¡ja!
Y así puedes tener varios trabajos de 48h semanales. Si no eres rico es pk no quieres.
Sí las organizaciones empresariales se quejan ya de que tenemos bajos índices productivos ¿Qué mejor idea que una bajada lineal de salario para incentivar la producción?
NO
si en cuanto a que su comunismo hipersubvenciona a las empresas para poder desbancar a las empresas europeas con precios más bajos. No en cuanto a que los chinos han estado muy explotados laboralmente y eso es independiente de un régimen comunista o capitalista (eso si, tiene que tener un férreo control sobre la población, y eso parece más fácil en el comunismo)
Mientras tanto no se han dormido en los laureles y han mejorado mucho sus procesos productivos. También han… » ver todo el comentario
Sabemos que no funciona pero venga, vamos otra vez con ello, dos tazas de colonialismo
Y aquí como no nos quejemos, ahí que volvemos, a la mina y a jornadas maratonianas.
Si es así entonces estamos de acuerdo
Si un gobierno toma medidas ultraliberales, no es de izquierdas. Se dice y punto.
Lo que va a hacer que aumente el voto de ultraderecha no es decirlo, es hacerlo.
PD: Yo en España siento lo mismo, y aunque acabo votando a sumar/podemos con desidia, llevo mucho tiempo pensando que se ha sido muy muy pobre en las reformas de estos años (y si ya se que los PP+vox en autonomias no han mejorado nada, pero espero más valentía de "la izquierda")
#19 La gente vota muchas veces como castigo visceral, incluso estando en contra de esa gentuza de ultra derecha
Eso y aumentar las licencias por maternidad/ paternidad.
Y dar el voto a otro,que los hay.
- Pues mira diles que 48 horas semanales pero que flexible, que si trabajas 12 horas de lunes a jueves tienes un fin de semana de 3 días.
- Vale, lo suelto.
P.D: Ha llegado un momento que ya no sabes si es desvergüenza, incompetencia o maldad.
De nuestra ausencia de futuro salen sus oportunidades de negocio, por triste que suene.
...y nos piden trabajar más
"La IA nos quitará el trabajo" por favor, que ella trabaje esas 48h/semanales
El sueño de los empresarios es desprenderse de los trabajadores,no que estos "disfruten la vida"
Además, una empresa ya puede ser flexible con los horarios del trabajador, evidentemente tiene que tener voluntad para ello.
Con lo que, esto no es mas que una pantomima para vender la reforma y que suene bien.
"1. La duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo.
La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.
2. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada
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Como vasallos de estos nuevos señores... Lo de la rana a fuego lento.
Estamos volviendo hacia atrás en temas de derechos laborales. Quitar los límites sólo ocurrirá que todos pasemos a trabajar lo máximo posible y quien me diga que no es que es otro gilipollas integral que cree en unicornios y mundos de yupi.