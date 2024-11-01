Alemania se plantea la reforma laboral más ambiciosa: quiere eliminar el límite de las jornadas de ocho horas diarias

La jornada laboral de buena parte de Europa lleva más de un siglo establecida con un límite máximo de ocho horas diarias. Ese límite representa el máximo de horas que puede trabajar un empleado al día. Sin embargo, Alemania está a punto de cambiar ese baremo para flexibilizarlo y eliminar la jornada diaria como métrica en la organización del trabajo para instaurar la jornada semanal.