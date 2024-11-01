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Alemania se plantea la reforma laboral más ambiciosa: quiere eliminar el límite de las jornadas de ocho horas diarias

Alemania se plantea la reforma laboral más ambiciosa: quiere eliminar el límite de las jornadas de ocho horas diarias

La jornada laboral de buena parte de Europa lleva más de un siglo establecida con un límite máximo de ocho horas diarias. Ese límite representa el máximo de horas que puede trabajar un empleado al día. Sin embargo, Alemania está a punto de cambiar ese baremo para flexibilizarlo y eliminar la jornada diaria como métrica en la organización del trabajo para instaurar la jornada semanal.

| etiquetas: alemania , jornada , trabajo
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72 comentarios
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Comentarios destacados:                  
#6 #1 Mira la parte buena, si trabajas 48h seguidas no tienes que trabajar hasta la semana que viene.

Y así puedes tener varios trabajos de 48h semanales. Si no eres rico es pk no quieres.
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Lo que propone el gobierno es aparentemente sencillo: que la referencia legal deje de ser la jornada de ocho horas al día y pase a ser la de 48 horas por semana que establece su legislación

Y habrá gente que son tan gilipollas que pensarán que van a trabajar menos.
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_1801 #41 _1801
#2 Cada vez mas parece todo mas surrealista, la IA destruyendo empleo y en lugar de reducir las jornadas para evitar la destrucción de tanto empleo hacemos lo contrario, ampliar la jornada. Porque el que crea que va ha hacer menos horas es que no conoce a los politicos.
4 K 38
ostiayajoder #49 ostiayajoder
#41 estoy contigo, es ultraestupido....

De hecho, en estos tiempos de tantísimo cambio laboral es DE SUBNORMAL dejar q gobierne la derecha y lo q esta triunfando es, directamente, la ultraderecha....

Somos subnormales
2 K 20
#55 Cazatrolls
#41 Totalmente de acuerdo con usted, pero ese "ha" daña la vista.
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#63 Joroñas
#41 Es totalmente cierto lo que estás diciendo salvo una cosa. No está ampliando la jornada, el artículo dice que la jornada laboral según su legislación es de 48h y se menciona que incluye las extras. Aquí las extras son voluntarias (comunes) u obligatorias (por fuerza mayor y justificada) y en cualquier caso no pueden exceder un límite que creo que rondaba las 80 anuales (no cuentan las compensadas con descanso, es decir, que si echas una semana 8 extras, un dia de la siguiente no trabajes,…   » ver todo el comentario
1 K 20
#42 osids
#2 Claro hombre que entre el empresario y el trabajador pueden negociar de igual a igual, si curras más es porque quieres, en ningún caso porque no te llegue el salario para comida y alquiler
1 K 29
Andreham #1 Andreham
Para menos, ¿no?

¿No?
22 K 199
#4 condeChocula
#1 Se nos esta quedando una Europa..
15 K 137
Eibi6 #21 Eibi6
#1 #4 ojo, yo tampoco veo descabellado en estos tiempos que la jornada sea semanal en vez de diaria. Vamos mucha gente firmaría 10hx4dias mejor que 8x5
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lonnegan #25 lonnegan *
#21 Veamos, ahora curras 40 horas por semana y pasas a currar 48, claro hombre claro..

que la referencia legal deje de ser la jornada de ocho horas al día y pase a ser la de 48 horas por semana que establece su legislación

Y por supuesto, cobrando lo mismo
5 K 54
BuckMulligan #54 BuckMulligan *
#25 No lo has leido bien. La jornada ya es de 48 horas semanales, incluyendo extras. En españa es lo mismo, creo. Luego hay límites de extras mensuales y anuales.
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TikisMikiss #64 TikisMikiss
#54 Tú trabajas 48 h semanales?
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SmithW6079 #66 SmithW6079
#64 en España los convenios establecen horas anuales y luego algunos establecen la distribución de la jornada.

Podrías trabajar 48, 50 o 60h en temporada alta y luego hacer semanas de 2 días en temporada baja y cobrarías lo mismo.

Ese es el truco de este tipo de titulares
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ElBeaver #48 ElBeaver
#21 Jornada 4x4 con turnos de 12 horas, incluyendo una hora de descanso.
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BuckMulligan #52 BuckMulligan
#21 El problema es que si no es voluntario, la conciliación familiar se va al garete. Te dice el jefe que los viernes 12 horas, y los lunes 4 y te ha jodio.
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Tontolculo #53 Tontolculo
#21 Porque mucha gente hace 10h al día y esa al menos sería una forma de "cobrarse" las horas extra que no les pagan
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Razorworks #61 Razorworks
#21 Yo mismo he trabajado 12h diarias y estaba más cómodo que trabajando 8, porque luego solo eran 2-3 días a la semana. Pero claro, esto debería de ser siempre que al trabajador le beneficie, no al empresario, y mucho me temo que la ley se modifica para contentar a los peces gordos, no a los muertos de hambre.

Y ojo, que lo de trabajar 12h (al menos en mi caso) tenia una contra de cojones: si tienes un PR (permiso, por le motivo que sea), te computa como 5,xx (no recuerdo el pico) horas trabajadas siempre, así que si trabaja 8h le debes a la empresa 2h y pico, pero si trabajas 12 le vas a deber casi 7h... ¡ja!
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#6 wai
#1 Mira la parte buena, si trabajas 48h seguidas no tienes que trabajar hasta la semana que viene.

Y así puedes tener varios trabajos de 48h semanales. Si no eres rico es pk no quieres.
42 K 412
Niessuh #29 Niessuh
#6 te falta un "Bro!" al final :troll:
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redscare #36 redscare
#29 Y unos burpees.
3 K 39
alpoza #9 alpoza
#1 Para menos... salario.
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yopasabaporaqui #17 yopasabaporaqui
#1 Sí Sí, nunca pensamos que los logros sociales que estudiamos en el colegio, los íbamos a ver revertidos. Qué puta vergüenza joder.
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#50 AMartian *
#17 normal, sindicalista es un insulto y hacer huelga era cosa de obreros y machacas, ya todos somos clase media tu sabeh ...
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cromax #44 cromax
#1 Para peor más bien.
Sí las organizaciones empresariales se quejan ya de que tenemos bajos índices productivos ¿Qué mejor idea que una bajada lineal de salario para incentivar la producción? :troll:
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#57 frutosm
#1 Han votado a la extrema derecha, así que...
NO
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NoPracticante #3 NoPracticante
Para estas cosas es para lo que montan las guerras.
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sat #11 sat
Los chinos son muy malos, comunistas malos.
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#22 MADMax2
#11 posiblemente por ellos nos vemos así .... Al menos en parte.
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sat #32 sat
#22 Eso es muy europeo. Echarle la culpa a todo el mundo menos a nosotros mismos por dejar que nos gobiernen ineptos y corruptos.
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fofito #47 fofito
#22 Todo lo malo que nos pasa es por los malditos comunistas.
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#72 MADMax2
#47 en este casi si y no.
si en cuanto a que su comunismo hipersubvenciona a las empresas para poder desbancar a las empresas europeas con precios más bajos. No en cuanto a que los chinos han estado muy explotados laboralmente y eso es independiente de un régimen comunista o capitalista (eso si, tiene que tener un férreo control sobre la población, y eso parece más fácil en el comunismo)
Mientras tanto no se han dormido en los laureles y han mejorado mucho sus procesos productivos. También han…   » ver todo el comentario
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cocolisto #14 cocolisto
Que nos cuente ésto Yakata te da idea de cómo están los grandes medios generalistas.
4 K 55
#16 Dav3n
#14 Lo de occidente ahora mismo con la información es como una mala secuela de Jurassic Park, en plan Jurassic Park A New World... Propaganda post-derrota-victoriosa.

Sabemos que no funciona pero venga, vamos otra vez con ello, dos tazas de colonialismo xD
1 K 31
javibaz #8 javibaz
De normal y en general, trabajan a unos ritmos pachangueros. No creo que trabajen más.
2 K 43
Kasterot #24 Kasterot *
Mi abuelo trabajo en las minas de hierro de Gallarta(Bizkaia), se quejaban ya que hacían 58 horas semanales. Y es que 10 horas de lunes a viernes y 8 los sábados eran como que demasiado.
Y aquí como no nos quejemos, ahí que volvemos, a la mina y a jornadas maratonianas.
3 K 38
#10 Eukherio
Vamos, que la propuesta es currar más horas cobrando menos. Después se preguntarán en todas las tertulias cómo es posible que la ultraderecha lo pete. Se juntaron todos los buenos de la película en 2025 para evitar que la AfD tocase poder y ahora los alemanes van a tener mili obligatoria y jornada "flexible". Seguro que en las próximas la gente vuelve a fiarse.
4 K 34
#19 Cuchifrito
#10 Ah claro, que la ultraderecha va a luchar por los derechos de los trabajadores... Lo que hay que leer
2 K 28
#28 Eukherio
#19 No, no tiene ningún interés, pero cuando el sistema comienza a petardear la gente tiende a votar partidos que parezcan contrarios al sistema, y ahí sí que hacen un buen paripé los ultras. Si tú en 2025 vendes que hay que evitar que esa gente llegue al poder a toda costa, y en 2026 los alemanes se encuentran con que te estás follando sus derechos de mala manera, y encima sus hijos tendrán que ir a la mili no creo que les cueste demasiado mandarlo todo a la mierda y votar por aquellos que crean que harán más daño.
1 K 14
#34 detectordefalacias
#28 ¿Lo que quieres decir es que la gente es esencialmente estúpida, que vota como el culo y que pretende salir de la mierda en la que se ha metido con decisiones aún más estúpidas y votando aún peor?

Si es así entonces estamos de acuerdo
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#38 Eukherio
#34 Es la naturaleza humana. En el momento en que ves que el sistema te falla tiendes a favorecer a aquellos que parece que van contra el sistema. Trump a nivel de gestión es un auténtico desastre, pero logró convencer a los americanos de que era un antisistema incluso después de haber pasado 4 años de presidente del gobierno.
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Veo #33 Veo
#19 Ya esta bien de justificar medidas ultraliberales con que la ultraderecha sería peor.
Si un gobierno toma medidas ultraliberales, no es de izquierdas. Se dice y punto.
Lo que va a hacer que aumente el voto de ultraderecha no es decirlo, es hacerlo.
1 K 18
#46 osids *
#10 Y no olvides que han recortado el estado del bienestar social para fabricar más bombas, pero claroa gente vota a afd porque están todos tontos y hacen caso al mismo

PD: Yo en España siento lo mismo, y aunque acabo votando a sumar/podemos con desidia, llevo mucho tiempo pensando que se ha sido muy muy pobre en las reformas de estos años (y si ya se que los PP+vox en autonomias no han mejorado nada, pero espero más valentía de "la izquierda")

#19 La gente vota muchas veces como castigo visceral, incluso estando en contra de esa gentuza de ultra derecha
1 K 21
fofito #37 fofito
#10 No tengo pruebas ni tampoco dudas de que si AfD hubiera ganado las elecciones lo primero que hubiera hecho es bajar la jornada laboral diaria a 6 horas máximo.

Eso y aumentar las licencias por maternidad/ paternidad.
1 K 23
#40 Eukherio
#37 Ahora mismo no les costaría demasiado intentar convencer a todos los alemanes de que si hubiesen ganado nada de esto habría pasado, y no hay mucho que puedas hacer, solo esperar a que lleguen al poder e incumplan todas sus promesas.
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fofito #56 fofito
#40 O directamente tomar cada palabra que salga de su boca como lo que es, mentira.

Y dar el voto a otro,que los hay.
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Malaguita #59 Malaguita
#10 Cuando gane AfD seguro que arregla el problema. Se van a enterar los poderes económicos, buenos son ellos.
1 K 21
yemeth #27 yemeth
Y la caída de la URSS sigue teniendo consecuencias, a medida que el burgués ve que no tiene a nadie enfrente.
2 K 33
#13 noopino
Con el nordstresm, a parte de perder gas también perdieron neuronas.
3 K 32
#26 KaBeKa
- Oye ¿cómo hacemos para aumentar la jornada laboral y que no tengamos a la sociedad quemando contenedores en la calle?
- Pues mira diles que 48 horas semanales pero que flexible, que si trabajas 12 horas de lunes a jueves tienes un fin de semana de 3 días.
- Vale, lo suelto.

P.D: Ha llegado un momento que ya no sabes si es desvergüenza, incompetencia o maldad.
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Supercinexin #5 Supercinexin
Toma eficiencia germana.
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#15 Dav3n
#5 Próximamente en toda Europa, hay que fabricar tanques para la guerra con Rusia de 2029, eso y liarla tan parda como sea posible.

De nuestra ausencia de futuro salen sus oportunidades de negocio, por triste que suene.
0 K 11
daTO #62 daTO
#5 Es un mito todo eso... la logística alemana en la IIGM siempre fue un puto desastre,
1 K 22
Kleshk #18 Kleshk *
Me encanta, vamos a un camino donde la IA y los robots nos facilitarán las cosas para poder disfrutar la vida...

...y nos piden trabajar más

"La IA nos quitará el trabajo" por favor, que ella trabaje esas 48h/semanales
2 K 25
fofito #51 fofito
#18 Eres consciente de que ese discurso sobre la IA y los robots no es más que propaganda, verdad?

El sueño de los empresarios es desprenderse de los trabajadores,no que estos "disfruten la vida"
1 K 20
#60 Txidamente
#51 si la gente no trabaja no compra, eso digo yo que los empresarios lo entenderán
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#7 burgerconqueso
Al principio me ha parecido bien, yo por ejemplo los dias que no tengo al nano trabajo mas para acabar antes los dias que lo tengo.... pero luego he leido lo de "referencia legal deje de ser la jornada de ocho horas al día y pase a ser la de 48 horas por semana que establece su legislación". No sé, para un caso que le pueda servir, van a haber 10 casos donde el trabajador saldra jodido.
Además, una empresa ya puede ser flexible con los horarios del trabajador, evidentemente tiene que tener voluntad para ello.
Con lo que, esto no es mas que una pantomima para vender la reforma y que suene bien.
2 K 20
#35 CrudaVerdad
Próxima noticia alemana: "Un total misterio para el gobierno saber la causa de la baja natalidad, se barajan explicaciones sobrenaturales"
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duende #70 duende *
¿Queréis decir que van a hacer lo mismo que en España?:
"1. La duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo.

La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.

2. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada

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#67 muerola
Ay Alemania ese país idealizado que si no llega a ser porque le interesaba a USA ni existiria tal y como lo conocemos
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Tumbadito #43 Tumbadito
Bueno, en España esto se permite por convenios... que firman los genios de CCOO, UGT y USO en su mayoría.
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tommyx #69 tommyx
Media jornada!
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avalancha971 #39 avalancha971
El límite de horas por jornada en Alemania son actualmente 10 horas, no 8. Se admiten excepciones en casos como sanitarios.
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#45 CuiProdestHocBellum
Pronto, o arden las calles, o acabamos como la edad media...
Como vasallos de estos nuevos señores... Lo de la rana a fuego lento.
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vjp #31 vjp
Es una barbaridad, eso sí 40 horas y que se pudieran dividir en 4 días o 3 en casos muy concretos (tipo vigilante nocturno etc) sería un avance para muchos
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#71 Bacalhau
#31 En el sector de los vigilantes de seguridad las jornadas de 12 horas cada vez son más normales, quienes consiguen cambiarse ya no vuelven atrás. Hacen 13-14 turnos de 12 horas al mes, y el resto descanso.
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MAVERISCH #12 MAVERISCH
"Flexibilización"
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#23 caret
El límite de jornada es semanal, no de 8h diarias. Yo hay días de la semana que trabajo más y otros que menos.
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M.Rackham #65 M.Rackham
Vamos a empezar a construir guillotinas en España para que al gilipollas de turno no se le ocurra intentar nada parecido.

Estamos volviendo hacia atrás en temas de derechos laborales. Quitar los límites sólo ocurrirá que todos pasemos a trabajar lo máximo posible y quien me diga que no es que es otro gilipollas integral que cree en unicornios y mundos de yupi.
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exleproso #58 exleproso
No sé como estarán ahora allí las cosas, pero yo trabajé allí dos años (2012-2013) y ya entonces se podían superar las ocho horas diarias. En la empresa que trabajaba había que echar 40 horas semanales, a partir de ahí, se acumulaba, y te lo podias quitar otro día (había lunes que echaba 2 horas, normalmente de 12 a 14). Lo que si pasaba es que había un tope de 10 horas máximas al día, y no podias pasarte, o te echaban la típica riña alemana.
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#30 Intensos_dias
Han votado conservador, pues eso, buen provecho...
0 K 6
#68 Bacalhau
Pero no entiendo la noticia, según leo es aplicar lo que ya se hace en España, que la referencia legal son las 40 horas semanales, no lo que se hace en un día.
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GerardoSinMana #20 GerardoSinMana
Niggermany
0 K 6

menéame