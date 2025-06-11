¿Adiós a las granjas de pulpos en España? Sumar, ERC y Podemos piden al Gobierno prohibirlas

Diputados de Sumar, ERC y Podemos han registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para prohibir la acuicultura de pulpos en España, una iniciativa que responde directamente al proyecto de la empresa Nueva Pescanova, que pretende instalar en el país la primera granja de pulpos del mundo.
Luego que si pinza de mis cojones
Eso sí, luego las mariscada de politicos, empresarios y sindicalistas con pulpo de Marruecos. El resto a comer surimi
A mí me parece algo a tener en cuenta, no todos los animales son iguales.
Es como criar leones para consumo humano
El primero que me viene a la cabeza