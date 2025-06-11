edición general
¿Adiós a las granjas de pulpos en España? Sumar, ERC y Podemos piden al Gobierno prohibirlas

Diputados de Sumar, ERC y Podemos han registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para prohibir la acuicultura de pulpos en España, una iniciativa que responde directamente al proyecto de la empresa Nueva Pescanova, que pretende instalar en el país la primera granja de pulpos del mundo.

almadepato
Por supuesto.

ChatGPT
Prohibirán las granjas de pulpos en Europa, y subvencionaran las importaciones de pulpos de Marruecos. Como si lo viese

Leon_Bocanegra
Otro títular de mierda.

Harkon
De nada sirve que lo pidan ellos si luego el PSOE se suma a los votos de PP y Vox como hace otras veces.

Luego que si pinza de mis cojones

KLKManin
Los mismo riesgos que cualquier otra especie, y el hecho de que sean carnívoras no debería suponer mayor impacto cuando se pueden alimentar con restos de carne que nosotros no queremos.
Eso sí, luego las mariscada de politicos, empresarios y sindicalistas con pulpo de Marruecos. El resto a comer surimi

Connect
Y luego a ver si siguen con las de pollo y cerdos que son fábricas de carne solo para poder abaratar precios.

okeil
Por lo que dice el artículo, los inconvenientes de la granja de pulpos son similares a los de las granjas de cerdos o incluso de salmones, no veo tanto inconveniente. No obstante igual es mejor solucionar primero la sobreexplotación de la especie en nuestro litoral y luego autorizar si es que todavía les interesa, con las condiciones que sean necesarias para impedir problemas asociados.

Verdaderofalso
#7 pues anda que no hay problemas asociados a esas granjas

okeil
#9 Se trata de encontrar problemas nuevos asociados a las granjas de pulpos ...

Ilunabarra
#7 También añade al final que el pulpo es un animal con unas características que lo hacen especial, debido a su memoria y capacidad de resolver problemas y también habla de sentimientos y emociones. Lo plantea también desde el punto de visto de la ética.
A mí me parece algo a tener en cuenta, no todos los animales son iguales.

Verdaderofalso
poner criaderos de un carnívoro no es muy lógico.
Es como criar leones para consumo humano

Apotropeo
#8 criadero de un carnívoro: piscifactoría de truchas.

El primero que me viene a la cabeza

Huginn
#11 o Salmones

woody_alien
#8 La mayoría de peces de consumo humano son carnívoros, como el salmón, la trucha, los túnidos, etc.

The_Ignorator
Lo entiendo, luego salen estas cosas  media

Macnulti_reencarnado
El gobierno pide al gobierno. Que patéticas son estas niñatas pijoprogres.

dudo
Yo como pulpo {0x1f419}


