comentarios de esta noticia
todos los comentarios
48
meneos
45
clics
Yolanda Díaz renuncia a ser la candidata de la izquierda confederal: "Estoy muy orgullosa de lo hecho, pero queda mucho por hacer"
Yolanda Díaz renuncia a ser la candidata de la izquierda confederal: "Estoy muy orgullosa de lo hecho, pero queda mucho por hacer"
|
etiquetas
:
yolanda díaz
,
renuncia
40
8
1
K
277
politica
64 comentarios
Comentarios destacados:
#10
#5
pues a mí me parece que ha hecho un trabajo excelente. Lograron para el derrame de votos de la izquierda con el invento de Sumar. Lograron quitarle 4 años de gobierno a la derecha + la extrema derecha. Y ha sabido retirarse a tiempo en cuanto han quemado un poco su imagen. Si desparecieran igual de rápido otros líderes de izquierda ahora que se han quemado.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
lonnegan
Se agradece, su imagen está muy desgastada.
8
K
103
#9
cromax
Bueno, echa un paso atrás, que ojalá sea verdad y no se convierta en la mentora del partido en la sombra. Como cierto personaje con barba y que antes llevaba coleta en otro partido...
#1
#2
#5
Su tiempo ha pasado y el de Sumar también ahora toca el tiempo de la generosidad y de olvidarse de los egos.
0
K
15
#11
lonnegan
#9
No tiene la ascendencia típica de un amado líder de un partido cualquiera tipo Aznar, González o Iglesias, ni queriendo podría realizar ese papel
0
K
11
#51
obmultimedia
#9
Que va a ir en las filas del PSOE en las proximas elecciones ni cotiza.
0
K
11
#64
cromax
#51
Claro, seguro que te lo ha contado a ti.
0
K
15
#15
celyo
#1
No creo que esté desgastada su imagen, pero si que es posible que para otros (¿morados?) su presencia les sea un impedimento.
Ya con Sumar ha habido muchas disputas internas entre quienes lo integran, tirar hacia algo más grande puede ser todavía peor.
También a nivel personal debe de estar uno hasta las pelotas
que siempre es una exposición muy grande cuando estás a nivel nacional.
0
K
14
#60
Ovlak
*
#15
No sé si la palabra es desgastada, pero sí es cierto que lleva demasiado tiempo de perfil bajo como para poder proponerse ahora como revulsivo de nada. En política, más allá de lo ideológico, los liderazgos requieren de cierta sensación de dinamismo y de ascenso de popularidad para ser ilusionantes. Ella llegó a su top hace años primero con su nombramiento como vicepresidenta y luego con una reforma laboral descafeinada. A partir de ahí, su personaje y su relato se diluyó poco a poco. No es porque haya podido hacer cosas mal (ahí no entro, hay veces que ser controvertido hasta viene mejor), simplemente remontar esa sensación de haberse ido a segunda o tercera línea es casi imposible.
0
K
11
#17
thalonius
*
Es ministra de trabajo.
Miremos la evolución de las cifras de empleo, de paro y del SMI durante su mandato.
Máximos históricos, record al alza de empleo y de SMI y record a la baja de paro.
Y además la evolución de permisos, por nacimientos, por cuidados del menor, por conciliación...
Todo lo demás es ruido mediático, desgaste organizado, estigmatización, tertulias chabacanas...
Y si, fallos propios que podrá haber tenido en comunicación y otras cosas, pero el resultado del trabajo ahí está, en el primer párrafo.
8
K
99
#26
alfre2
#17
es comunista. Ningún medio la juzgará como se debe.
0
K
11
#31
Tkachenko
*
#17
y todos cobrando el salario mínimo!!! bien!!!!!!!
Toma, de postre. Una bendición para los trabajadores
Los márgenes empresariales baten récords en 2025 y la productividad por trabajador sube el doble que salarios
forbes.es/economia/877720/los-margenes-empresariales-baten-records-en-
0
K
20
#36
thalonius
#31
???
Los salarios los establecen las empresas y la negociación colectiva, el gobierno solo puede establecer el SMI ¿Que quieres decir con tu comentario? ¿que las empresas son avariciosas y destinan todo el margen de ganancias a beneficios propios y no lo reparten en los salarios?
Pues podría darte la razón, pero no sé de qué forma atañe a la ministra.
1
K
24
#39
Tkachenko
*
#36
evidentemente la triada la completan los sindicatos vendidos (verticales).
P.D.: quieres decir que como Ministra de Trabajo su labor es contemplativa y unicamente puede dedicarse a subir el SMI, no?
0
K
20
#45
thalonius
#39
No pongas palabras en mi boca, gracias...
0
K
10
#38
nilien
*
#17
Un gran porcentaje de los buenos números del país que se alaban a nivel internacional (y que luego se asocian a su presidente) en realidad se explican por la labor que ha hecho desde su ministerio.
Personalmente, a mí me hubiera gustado ver qué hubiera podido lograr como presidenta. Mejor o peor, dadas las circunstancias actuales nunca lo sabremos...
0
K
11
#57
Battlestar
#17
Todo lo demás es ruido mediático, desgaste organizado, estigmatización, tertulias chabacanas...
Lo dices como si fuera algo desdeñable. Sé que es un tema difícil porque es un poco como validar las tácticas sucias, y es muy injusto, pero la realidad es que el desgaste es el desgaste y da un poco igual si es "merecido" u "orquestado".
Si un político pierde influencia o la confianza, independientemente de si es merecido o no, si ha hecho bien su trabajo o no, es…
» ver todo el comentario
0
K
14
#3
obmultimedia
La nueva candidata se llama Susana Martinez
7
K
72
#23
celyo
#14
fue llegar ella y toda la izquierda se hundió, no había problemas en la izquierda hasta entonces, eran un coro angelical agarrados de la mano y recogiendo flores mientras caminaban.
4
K
68
#35
Leconnoisseur
#23
Evidentemente no, pero fue el último clavo en el ataúd
0
K
10
#44
celyo
#35
Cabe recordar que Yolanda sale a la palestra cuando Pablo Iglesias decide que sea ella quien deba llevar Podemos, teniendo a Belarra y Irene Montero por detrás, y es tras dar largas, que se pasa a integrar en Sumar.
Más bien era un intento de hacer algo diferente, que podría salir mal o bien, pero la dirección en la que iba Podemos con la guía mesiánica de Pablo Iglesias no daba para realizar muchos cambios, y más con gente muy afín a él cuidándote las espaldas.
1
K
21
#47
Leconnoisseur
#44
A Podemos lo mataron y él solo se murió. Es verdad que las campañas de acoso y derribo de toda la esfera mediática no dieron tregua, pero el harakiri se lo hicieron ellos.
2
K
28
#53
celyo
*
#47
Si, Podemos tuvo un acoso y derribo constante, y lo llevaron al límite, y en ese límite se empezaron a tomar muy malas decisiones, y según iban siendo peores los resultados políticos, nadie en la cúpula tomaba responsabilidades por nada, se seguía en la misma linde, hasta el día de hoy.
Y ha querido mantener siempre el protagonismo en todo lo que se acordaba con ellos, pese a que su relevancia era cada vez menor.
0
K
14
#58
wata
#44
Otra vez? Iglesias dijo que era una buena candidata SIEMPRE WQUE LA REFRENDARAN LAS BASES EN PRIMARIAS.
Yolanda pasó olímpicamente de convocar primarias y se autonombró lideresa.
Luego renunció de no se sabe qué, si del partido, del movimiento o de otra cosa...
Y ahora, justo el día que se van a desclasificar los papeles del 23F sale en un vídeo y con carta diciendo que renuncia al finalizar legislatura.
No podía esperarse una semanita?
0
K
12
#42
Equidislate
*
Como bien dice Kenny Rogers en the gambler, se ha de saber cuando hay que marcharse. Al menos en esto Yolanda es mas razonable que la mayoría de nuestras momias y jarrones políticos.
2
K
37
#19
omega7767
llegará el momento de comparar las leyes sacadas por parte del partido de izquierdas en la coalición PSOE/Podemos y PSOE/Sumar
¿Alguien me podria ayudar y mencionar leyes/medidas/propuestas sacadas a iniciativa de Sumar?
* subir el smi
2
K
32
#34
Atusateelpelo
#19
Asi a bote pronto...
- Eliminacion de los contratos temporales a cambio de fijos-discontinuos.
- Control horario de la jornada laboral.
- Reduccion de la jornada laboral.
2
K
40
#8
Meneador_Compulsivo
OJalá que su sustituto sea Rufián, Bustinduy o Santaolalla
1
K
31
#43
tronchastiles
#8
¡¡Santaolalla por favor!!
1
K
31
#46
tierramar
Es un gesto de gran generosidad, como en su día también lo hizo Iglesias
, hay gente que debería imitarles, que ya están desgastados, si Irene Montero hiciera lo mismo Podemos ganaría. Menos mal que va a seguir como ministra,
es la mejor ministra de trabajo que España ha tenido
, esperemos no perder todo lo que Yolanda ha conseguido para todos. Qué diferencia con los politicos que están en politica para forrars, a costa hasta de la vida de la población
1
K
28
#13
xaggy
Que se integren ya en el P$_€ y dejen de dar vergüenza.
2
K
20
#55
Tkachenko
*
Habría que canonizarla
www.publico.es/economia/lado-oscuro-crecimiento-economico-espana-11-2-
España, el país que más crece en la eurozona,
es también el tercero con una mayor tasa de trabajadores pobres
, solo por detrás de Luxemburgo y Bulgaria
.
0
K
20
#41
Tkachenko
#30
nada hombre. Que eres de extremocentro
0
K
20
#12
angelitoMagno
Acabo de ver a Emilio Delgado calentando en la banda.
Y a Bustinduy en la sección de chandals del Corte Inglés.
0
K
18
#21
celyo
#12
el problema es que no se maten antes de entrar en el campo de juego, o que nos los traten de lesionar
0
K
14
#59
wata
#12
Delgado es un poquito demoró con su cinturón lleno de cuchillos.
0
K
12
#63
mrM4
#12
bustinduy puede tener apoyo del aparato pero si quieres un discurso capaz de atraer nuevos votantes Delgado es el candidato apropiado
0
K
10
#62
Casiopeo
Los trabajadores la echaremos de menos.
0
K
15
#2
IsraelEstadoGenocida
Yolanda Díaz está mas quemada que la moto de un hippie. Hay sectores de la izquierda que no la pueden ni ver...
1
K
15
#5
Barney_77
#2
A mi me parece una buena política, pero una mala candidata. Produce rechazo en todos los sectores y se equivocó políticamente en con su confliencia
7
K
79
#10
nemesisreptante
#5
pues a mí me parece que ha hecho un trabajo excelente. Lograron para el derrame de votos de la izquierda con el invento de Sumar. Lograron quitarle 4 años de gobierno a la derecha + la extrema derecha. Y ha sabido retirarse a tiempo en cuanto han quemado un poco su imagen. Si desparecieran igual de rápido otros líderes de izquierda ahora que se han quemado.
23
K
267
#16
celyo
*
#10
Pero en ciertos sitios decidieron presentarse con Sumar cuando no tenían mucha relevancia en la región y podrían haber dejado que otras fuerzas con mayor peso ocuparan su sitio.
Eso ha sido un error mayúsculo, y nadie asumía las consecuencias y seguían erre que erre con cada convocatoria autonómica.
0
K
14
#24
alfre2
#16
y eso ha sido un error de Yolanda?
0
K
11
#37
celyo
#24
Pues supuestamente es la líder de Sumar, aunque después de la renuncia que hizo por el caso Errejón, ya no se exactamente cual era su posición, creo que era la líder del grupo mayoritario dentro de Sumar, ... no se, una cosa muy rara.
Asumiendo que era la líder del grupo mayoritario, y que algunos de los candidatos eran estrechos colaboradores del grupo mayoritario, pues algo tienes que ver.
…
» ver todo el comentario
0
K
14
#20
Tensk
#10
Los cuatro años que dices que le han robado de gobierno a la derecha no es cosa de ella sino de Sánchez al plegarse, y por tanto ella también, a los delirios de Puigdemont.
¿Retirarse a tiempo? se debería haber retirado ya hace tiempo, sólo ha ido a salto de mata de candidatura en candidatura hasta que no ha tenido a dónde saltar más. No es una retirada, es que no la quieren. Así que nada de "desaparecer rápido" porque lleva "desapareciendo" de una candidatura para saltar a otra que la lleve a otra poltrona unos quince años.
Simplemente ha tocado techo. No se va, "la van".
2
K
16
#49
ElRespeto
#20
jajajaja ¿Cuáles han sido estos delirios de Puigdemont en estos 4 años exactamente? ¿La subida del salario mínimo, por ejemplo? jajajjajj estáis volados de la cabeza
0
K
10
#52
Tensk
#49
Dirígete a mí en singular, no en el plural de un grupo al que no pertenezco.
0
K
10
#27
Tkachenko
#10
si sor Citroen le parece buena política a
#5
, apaga y vámonos
0
K
20
#30
Barney_77
#27
Alguna otra cosa que aportar? Algun problema conmigo?
0
K
20
#29
Selection
#10
Joder macho si todo lo bueno es que no gobiernen "los malos" me temo que los malos ya están gobernando.
0
K
7
#33
yemeth
#29
Eso es lo jodido de la socialdemocracia (y mucho es llamar socialdemocracia a Podemos o Sumar), que es un secuestro de la izquierda que logra que el currante sea capaz de aceptar cualquier traición y cualquier mierda que le metan con tal de que no gobiernen los otros, que siempre podrían ser peores.
0
K
11
#40
tyrrelco
#29
ERTEs, salario mínimo y reforma laboral son tres buenos logros. No digo que inventara los ERTEs, pero su aplicación en la pandemia fue crucial y es mérito suyo.
0
K
10
#32
pirat
#10
La noto cansada pero su capacidad de negociación, conciliación y conseguir objetivos ha demostrado estar a años luz de la mediocridad que le rodea.
1
K
28
#48
yemeth
*
#10
En realidad eso me parece lo menos relevante. Esta legislatura es poco distinguible de la última de Rajoy, donde tampoco se hacía nada (por fortuna).
Lo interesante con Yolanda Díaz, es que ha sido la primera vez en democracia que yo recuerde que, aunque tímidamente, se ha legislado a favor del trabajador.
Aparte de la subida del SMI, la última reforma laboral logró una reducción importante de la temporalidad; tambiñen centró las políticas de pandemia en los ERTEs que salvaron el culo a…
» ver todo el comentario
0
K
11
#14
Leconnoisseur
#5
Buena política porque es una arribista. Su politica de besos y abrazos a destruido a la izquierda proletaria
2
K
40
#25
alfre2
#14
celos? Lo importante es que la derecha quedó a las puertas, pero no las cruzó
0
K
11
#28
yemeth
#14
Con lo de los besos y abrazos llevamos desde que existe Podemos y decidieron que en campaña a los curritos se les gana con Mr.Wonderful.
1
K
31
#18
celyo
#5
Creo que candidata hubiera sido buena, ha sido buena ministra, tiene buen talante y no tiene tachas importantes en su figura.
El problema es que Sumar no arranca, es todo lo contrario, va a la baja.
Y si quieres aunar a otros partidos con mayor peso, su presencia puede ser un impedimento con tanto ego.
1
K
25
#22
alfre2
#2
esto va de resultados, no de decidir de qué color se compran las cortinas. Echo en falta mucha madurez.
0
K
11
#54
g3_g3
Eso es que ya le da para pensión vitalicia.
Objetivo conseguido.
0
K
12
#61
wata
Si vídeo, apelando otra vez al miedo, me parece bochornoso.
Una trepa que ya no ve donde rascar y se va.
Ahora bien que Tellado antes de que ella hiciera su aparición estelar anunciando si marcha ya lo supiera da a entender que hay infiltrados a su alrededor y muy cercanos.
0
K
12
#4
perej
Y sobre todo, lo que no tiene, es la capacidad de unir.
Esperemos que se elija pronto a alguien en sumar para liderar negociaciones.
0
K
10
#6
CharlesBrowson
hace bien, que se busque los lereles por otra parte a ver si lo de Julio Iglesias la va a dejar temblando
0
K
8
#50
Borgiano
A ver, no nos engañemos, todo el tinglado este de la "izquierda confederal" no lo estaban montando para poner al frente a Yolanda Díaz, más bien todo lo contrario.
0
K
8
#56
celyo
#50
Los resultados electorales y las encuestas son las que dictan la realidad, y la realidad era que cada convocatoria electoral Vox subía mucho, PP se mantenía, PSOE perdía posiciones y la izquierda en general (salvo Chunta) se metía una hostia tras otra.
Si ya con Sumar hubo problemas con Yolanda, siendo partidos menores, si planteas integrar o mínimamente plantear integrar a gente como ERC, eso se convierte en una locura.
0
K
14
#7
Gadfly
Oh, nooo!!!!!!
0
K
7
Ver toda la conversación (
64
comentarios)
Su tiempo ha pasado y el de Sumar también ahora toca el tiempo de la generosidad y de olvidarse de los egos.
Ya con Sumar ha habido muchas disputas internas entre quienes lo integran, tirar hacia algo más grande puede ser todavía peor.
También a nivel personal debe de estar uno hasta las pelotas que siempre es una exposición muy grande cuando estás a nivel nacional.
Miremos la evolución de las cifras de empleo, de paro y del SMI durante su mandato.
Máximos históricos, record al alza de empleo y de SMI y record a la baja de paro.
Y además la evolución de permisos, por nacimientos, por cuidados del menor, por conciliación...
Todo lo demás es ruido mediático, desgaste organizado, estigmatización, tertulias chabacanas...
Y si, fallos propios que podrá haber tenido en comunicación y otras cosas, pero el resultado del trabajo ahí está, en el primer párrafo.
Toma, de postre. Una bendición para los trabajadores
Los márgenes empresariales baten récords en 2025 y la productividad por trabajador sube el doble que salarios
forbes.es/economia/877720/los-margenes-empresariales-baten-records-en-
Los salarios los establecen las empresas y la negociación colectiva, el gobierno solo puede establecer el SMI ¿Que quieres decir con tu comentario? ¿que las empresas son avariciosas y destinan todo el margen de ganancias a beneficios propios y no lo reparten en los salarios?
Pues podría darte la razón, pero no sé de qué forma atañe a la ministra.
P.D.: quieres decir que como Ministra de Trabajo su labor es contemplativa y unicamente puede dedicarse a subir el SMI, no?
Personalmente, a mí me hubiera gustado ver qué hubiera podido lograr como presidenta. Mejor o peor, dadas las circunstancias actuales nunca lo sabremos...
Lo dices como si fuera algo desdeñable. Sé que es un tema difícil porque es un poco como validar las tácticas sucias, y es muy injusto, pero la realidad es que el desgaste es el desgaste y da un poco igual si es "merecido" u "orquestado".
Si un político pierde influencia o la confianza, independientemente de si es merecido o no, si ha hecho bien su trabajo o no, es… » ver todo el comentario
Más bien era un intento de hacer algo diferente, que podría salir mal o bien, pero la dirección en la que iba Podemos con la guía mesiánica de Pablo Iglesias no daba para realizar muchos cambios, y más con gente muy afín a él cuidándote las espaldas.
Y ha querido mantener siempre el protagonismo en todo lo que se acordaba con ellos, pese a que su relevancia era cada vez menor.
Yolanda pasó olímpicamente de convocar primarias y se autonombró lideresa.
Luego renunció de no se sabe qué, si del partido, del movimiento o de otra cosa...
Y ahora, justo el día que se van a desclasificar los papeles del 23F sale en un vídeo y con carta diciendo que renuncia al finalizar legislatura.
No podía esperarse una semanita?
¿Alguien me podria ayudar y mencionar leyes/medidas/propuestas sacadas a iniciativa de Sumar?
* subir el smi
Asi a bote pronto...
- Eliminacion de los contratos temporales a cambio de fijos-discontinuos.
- Control horario de la jornada laboral.
- Reduccion de la jornada laboral.
www.publico.es/economia/lado-oscuro-crecimiento-economico-espana-11-2-
España, el país que más crece en la eurozona, es también el tercero con una mayor tasa de trabajadores pobres, solo por detrás de Luxemburgo y Bulgaria.
Y a Bustinduy en la sección de chandals del Corte Inglés.
Eso ha sido un error mayúsculo, y nadie asumía las consecuencias y seguían erre que erre con cada convocatoria autonómica.
Asumiendo que era la líder del grupo mayoritario, y que algunos de los candidatos eran estrechos colaboradores del grupo mayoritario, pues algo tienes que ver.
… » ver todo el comentario
¿Retirarse a tiempo? se debería haber retirado ya hace tiempo, sólo ha ido a salto de mata de candidatura en candidatura hasta que no ha tenido a dónde saltar más. No es una retirada, es que no la quieren. Así que nada de "desaparecer rápido" porque lleva "desapareciendo" de una candidatura para saltar a otra que la lleve a otra poltrona unos quince años.
Simplemente ha tocado techo. No se va, "la van".
Lo interesante con Yolanda Díaz, es que ha sido la primera vez en democracia que yo recuerde que, aunque tímidamente, se ha legislado a favor del trabajador.
Aparte de la subida del SMI, la última reforma laboral logró una reducción importante de la temporalidad; tambiñen centró las políticas de pandemia en los ERTEs que salvaron el culo a… » ver todo el comentario
El problema es que Sumar no arranca, es todo lo contrario, va a la baja.
Y si quieres aunar a otros partidos con mayor peso, su presencia puede ser un impedimento con tanto ego.
Objetivo conseguido.
Una trepa que ya no ve donde rascar y se va.
Ahora bien que Tellado antes de que ella hiciera su aparición estelar anunciando si marcha ya lo supiera da a entender que hay infiltrados a su alrededor y muy cercanos.
Esperemos que se elija pronto a alguien en sumar para liderar negociaciones.
Si ya con Sumar hubo problemas con Yolanda, siendo partidos menores, si planteas integrar o mínimamente plantear integrar a gente como ERC, eso se convierte en una locura.