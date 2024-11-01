Voté a favor del Brexit. Ahora me enfrento a una pesadilla burocrática para jubilarme en España [ENG]

Hace casi 10 años, Neil Harrington votó a favor del Brexit. Pero ahora, a punto de jubilarse y con la esperanza de pasar la siguiente etapa de su vida en España, se enfrenta a una pesadilla burocrática que no existía para los británicos antes de que el Reino Unido saliera de la Unión Europea. Su padre, Joseph, se había jubilado anteriormente en España y nunca tuvo que enfrentarse al complicado papeleo que ahora tiene Harrington. “Cuando mi padre se fue a finales de los 90, no tuvo nada de esto".
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Qué cabrones.
Menos impuestos, la UE no les podía hacer nada y podrían seguir teniendo lo que quisieran porque se lo iba a proporcionar poco menos que gratis el amigo americano.
Luego resulta que, cuando le quitabas el lacito, era igualmente un paquete de mierda y que los que propusieron la movida simplemente no tenían ni idea de qué hacer con este marrón.
No haber votado como un egoísta, racista y estúpido, y no te verías en estas…