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Voté a favor del Brexit. Ahora me enfrento a una pesadilla burocrática para jubilarme en España [ENG]

Voté a favor del Brexit. Ahora me enfrento a una pesadilla burocrática para jubilarme en España [ENG]

Hace casi 10 años, Neil Harrington votó a favor del Brexit. Pero ahora, a punto de jubilarse y con la esperanza de pasar la siguiente etapa de su vida en España, se enfrenta a una pesadilla burocrática que no existía para los británicos antes de que el Reino Unido saliera de la Unión Europea. Su padre, Joseph, se había jubilado anteriormente en España y nunca tuvo que enfrentarse al complicado papeleo que ahora tiene Harrington. “Cuando mi padre se fue a finales de los 90, no tuvo nada de esto".

| etiquetas: brexit , jubilación , españa , británico
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
Andreham #2 Andreham
Es que votas por irte para que los putos parásitos no-ingleses dejen de robarte y cuando quieres irte con tus well-earned pounds a uno de esos zulos llenos de piojos te lo ponen difícil con su papeleo y sus siestas.

Qué cabrones.
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cromax #11 cromax
#2 #3 Yo no quiero descargar la responsabilidad del voto individual, pero es que les vendieron mierda con un lacito muy chulo.
Menos impuestos, la UE no les podía hacer nada y podrían seguir teniendo lo que quisieran porque se lo iba a proporcionar poco menos que gratis el amigo americano.
Luego resulta que, cuando le quitabas el lacito, era igualmente un paquete de mierda y que los que propusieron la movida simplemente no tenían ni idea de qué hacer con este marrón.
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yoma #3 yoma
Esto es lo habitual, la gente no es consciente de la responsabilidad y el valor que tiene el voto. Luego nos tiramos de los pelos.
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woody_alien #10 woody_alien
Brexit means Brexit you douchebag.
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elgranpilaf #7 elgranpilaf
Pues ahora apoquina
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#8 Tensk
La "J" con la "O"...
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Sabaoth #9 Sabaoth
Esto es resultado de la imagen sobre elevada que tienen los británicos de sí mismos, según la cual, todo el mundo les pone una alfombra roja allá donde vayan porque son los más mejores.
No haber votado como un egoísta, racista y estúpido, y no te verías en estas…
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Veelicus #4 Veelicus
Ajo y agua.
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#6 laruladelnorte
Jódete y baila. :clap:
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
No eres bienvenido
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Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
Que inmigre como sin papeles
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menéame