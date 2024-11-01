Voté a favor del Brexit. Ahora me enfrento a una pesadilla burocrática para jubilarme en España [ENG]

Hace casi 10 años, Neil Harrington votó a favor del Brexit. Pero ahora, a punto de jubilarse y con la esperanza de pasar la siguiente etapa de su vida en España, se enfrenta a una pesadilla burocrática que no existía para los británicos antes de que el Reino Unido saliera de la Unión Europea. Su padre, Joseph, se había jubilado anteriormente en España y nunca tuvo que enfrentarse al complicado papeleo que ahora tiene Harrington. “Cuando mi padre se fue a finales de los 90, no tuvo nada de esto".