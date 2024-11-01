edición general
El Túnel de Gibraltar recibe el visto bueno de viabilidad: Primera fase lista en nueve años y 475 metros de profundidad

El ambicioso proyecto para establecer un enlace fijo entre Europa y África a través del Túnel del Estrecho de Gibraltar ha superado un hito crucial al recibir un informe favorable sobre su viabilidad técnica. Las proyecciones indican que la primera fase de esta monumental obra de ingeniería podría estar lista en un plazo de nueve años. El túnel se construirá a una impresionante profundidad de 475 metros para sortear las difíciles condiciones geológicas y marinas.

asola33 #1 asola33
Voto no.
#2 Piscardomorao
#1 Como si quieres votar en blanco, no eres tú quien decide.
Andreham #3 Andreham
#1 Tus motivos para votar que no son racistas.

Los motivos para construirlo son por una parte económicos, por otra parte tecnológicos y por otra parte ecológicos.

Creo que te ganan.
asola33 #10 asola33
#3 Mis motivos son económicos.
cocolisto #4 cocolisto
Eso te lo hacen los chinos en una tarde. Y por el mismo precio además un puente.
#9 concentrado
Realmente es una obra faraónica y un reto tecnológico de primera. Esa zona es sísmica, imagino que los diseñadores del proyecto lo habrán tenido en cuenta, aunque me pregunto cómo lidiará una estructura de ese tipo ante un terremoto violento.
Findeton #6 Findeton
Pues yo estoy a favor.
Veelicus #5 Veelicus
Es un proyecto muy interesante para España, pero también tiene riesgos, y es que parte del turismo que ahora va a Andalucia se desplaze a Marruecos o que el producto agricola marroqui pueda inundar, aun mas, el mercado español
nemeame #7 nemeame *
Dentro de poco llegaran miles y miles de menas en patinetes eléctricos. A VOX le debe estar dando una embolia ahora mismo :troll:
asola33 #11 asola33
#7 No. Vox encantado. Esto son votos.
#8 abogado_del_diablo
¿Y si nos lo vuela EEUU cuando esté acabado, diremos "jopetas" si gobierna el PSOE o le aplaudiremos si gobierna el PP?
