El Túnel de Gibraltar recibe el visto bueno de viabilidad: Primera fase lista en nueve años y 475 metros de profundidad

El ambicioso proyecto para establecer un enlace fijo entre Europa y África a través del Túnel del Estrecho de Gibraltar ha superado un hito crucial al recibir un informe favorable sobre su viabilidad técnica. Las proyecciones indican que la primera fase de esta monumental obra de ingeniería podría estar lista en un plazo de nueve años. El túnel se construirá a una impresionante profundidad de 475 metros para sortear las difíciles condiciones geológicas y marinas.