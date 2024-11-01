edición general
26 meneos
26 clics
Trump dice que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en EE.UU

Trump dice que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en EE.UU

Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela se ha comprometido a comprar «exclusivamente» productos producidos en su país, con el dinero que sea producto de su nuevo acuerdo petrolero.

| etiquetas: trump , venezuela , petróleo
21 5 0 K 174 actualidad
16 comentarios
21 5 0 K 174 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 Alcalino
Hostia cuanta libertad van a tener los venezolanos a partir de ahora.
21 K 244
Herumel #2 Herumel
#1 Viva el libre mercado, carajo.
6 K 80
#3 fasta
#1 Libertad de Pepsi o Coca Cola, Lays o Pringles.
3 K 45
calde #4 calde
#1 Igual que lo de que haya ahora no podían venderle su petróleo a ningún país bajo influencia de EEUU (y hablamos de la mayor reserva de petróleo), y a partir de ahora sólo se lo podrá vender a eeuu (que ya ellos se lo gestionan... para asegurarse de que el dinero de ese petróleo beneficia realmente a los venezolanos... )

Mi conclusión es:

Los españoles de pulserita que apoyan las acciones de Trump son Muuuuuyyy Tontosss
6 K 86
Cehona #5 Cehona
#4 Y muy cobardes.
5 K 66
calde #6 calde
#5 Qué bah! Si son unos machotes! :roll:
0 K 12
#9 chavi
#4 Vender??

Estas loco?
0 K 12
#7 surco
#1 Trump va a sacar bastante menos beneficio del que cree de Venezuela más allá de marcar paquete y usarlo para amedrentar al resto. Para empezar el petróleo de Venezuela es caro de extraer y necesita mucha inversión y para seguir USA tiene complicado controlar el país como si tuviera un gobierno títere puesto por el.
Próximas estaciones del pato naranja, Cuba y desestabilizar Irán.
3 K 40
balancin #13 balancin
#7 y el mercado tiene demasiada oferta, la economía se enfría y el precio no dejará de bajar.

Al final para Venezuela que solo sacaba algunos cuartos gracias a Chevron, no va cambiar mucho
1 K 30
sotillo #8 sotillo
#1 Los van a cebar primero, yo no digo nada pero…
0 K 11
Nachodemieres #11 Nachodemieres
Necesito el análisis económico de esta medida, así como la de la obligación de dejar de vender petróleo en una moneda que no sea el dólar tan liberal y tan a anarco libertaria de @findenton. Estoy en ascuas.
2 K 28
Lyovin81 #12 Lyovin81
#11 Le estás pidiendo su opinión a un subnormal declarado y lo sabes.
1 K 15
Nachodemieres #14 Nachodemieres
#12 Ya pero el descojone de estos días viendo a toda la ralea de liberales, centristas, conservadores, anarcocapitalistas, neoliberales, franquistas, fascistas, extremocentristas, nacionalistas, nacional catolicos etc. retorcer, cambiar, manipular, mentir sobre todos y cada uno de los principios que defienden desde que tengo uso de razón que? Es que verles cagarse en la soberanía, el libre mercado, el libre intercambio, las normas internacionales, las constituciones nacionales, el parlamentarismo, el mundo basado en reglas(jajajajajaja), el imperio de la ley, los tratados entre países, la no injerencia en Asuntos nacionales no tiene precio.
1 K 27
#10 mcfgdbbn3
¿Y si no se fabrican ahí? Por ejemplo, aviones que vuelen, que solo se fabrican en Europa.
0 K 12
#15 diprosio
No me extraña que quiera obligarlos, los venezolanos tratarían de evitar comprar productos gringos como forma de protesta, boicot y venganza por avasallarlos.
0 K 9
#16 Kuruñes3.0
Si voy te digo "dame un lero, promo", posiblemente no me darás nada.
Ah, pero si te saco la navaja... la cosa, cambia.
0 K 7

menéame