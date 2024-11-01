Trump amenaza a Irán con destruir todas sus plantas energéticas, de agua, pozos petrolíferos, refinerías e industria si no abre el Estrecho de Ormuz en breve [eng]

El presidente estadounidense Donald Trump lanzó el domingo (30 de marzo de 2026) una nueva amenaza contra Irán, afirmando que Estados Unidos destruirá las centrales eléctricas, los pozos petrolíferos y la isla de Kharg de Irán a menos que se alcance un acuerdo de paz.
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Amenazar plantas de desalinización no es solo una acción militar.
Es una amenaza contra el suministro de agua de millones de civiles. Esto va más allá de “atacar al régimen” y se convierte en una crisis humanitaria.
Y por este camino lo hará
Claro que tiene cosas que decir.."si, bwana" pero en bonito
Y eso que gano la guerra hace 2 semanas.
Chachi.
Semana 1: «¡Hemos ganado!»
Semana 2: «Estamos ganando»
Semana 3: «OTAN, por favor, envíen ayuda»
Semana 4: «La OTAN son unos cobardes»
Semana 5: «¡Hemos ganado otra vez!»
Semana 6: «Tenemos que invadir la isla de Kharg»
Semana 7: ????????
Supongo que eso a Trump le importa un cojón.
"Estados Unidos está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán. Se han logrado grandes avances, pero si por alguna razón no se llega pronto a un
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Las consecuencias las vamos viendo.
Creo que se va a postular otra vez para el Nobel de la paz; también cabe la posibilidad de que sea gilipollas
Iran es como un jabalí herido y morirá matando.
Probablemente los dos.
Nadie se lo cree ya lo que dice el pedófilo naranja.