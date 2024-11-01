edición general
32 meneos
32 clics
Trump amenaza a Irán con destruir todas sus plantas energéticas, de agua, pozos petrolíferos, refinerías e industria si no abre el Estrecho de Ormuz en breve [eng]

Trump amenaza a Irán con destruir todas sus plantas energéticas, de agua, pozos petrolíferos, refinerías e industria si no abre el Estrecho de Ormuz en breve [eng]

El presidente estadounidense Donald Trump lanzó el domingo (30 de marzo de 2026) una nueva amenaza contra Irán, afirmando que Estados Unidos destruirá las centrales eléctricas, los pozos petrolíferos y la isla de Kharg de Irán a menos que se alcance un acuerdo de paz.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , consumo , petróleo , energía
28 4 0 K 276 actualidad
37 comentarios
28 4 0 K 276 actualidad
Comentarios destacados:        
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿Está admitiendo crímenes de guerra? ¿Y el resto del mundo "civilizado" no tiene nada que decir?
17 K 217
#9 CosaCosa
#1 que le dejen respirar un poco entre mamada y mamada que le hacen.
0 K 7
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#1 el faro de occidente
3 K 58
#19 luckyy
#1 después de tragar con un genocidio esto les parecerá pecata minuta a los neoliberales europeos
6 K 83
#21 Grahml
#1 Sí.

Amenazar plantas de desalinización no es solo una acción militar.

Es una amenaza contra el suministro de agua de millones de civiles. Esto va más allá de “atacar al régimen” y se convierte en una crisis humanitaria.
0 K 20
#26 chavi
#21 Eso solo es un crimen si lo hace Irán

Y por este camino lo hará
0 K 12
#22 kh4os
#1 :-) aún no sabes como funciona esto?
1 K 18
karaskos #23 karaskos
#1 Ahora saldrá la Pústula Von der Mierden, Mierd de Alemania o el pinchauvas del cagaRutte a defender el orden y el derecho internacional :-P
1 K 22
themarquesito #30 themarquesito
#1 Admitiendo y anunciando a plena luz del día.
2 K 47
Alfon_Dc #35 Alfon_Dc
#1
Claro que tiene cosas que decir.."si, bwana" pero en bonito
0 K 12
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo *
Amenaza de crimenes de guerra en vivo y directo.

Y eso que gano la guerra hace 2 semanas.

Chachi.
7 K 84
#14 Grahml *
#4 Secuencia de acontecimientos:

Semana 1: «¡Hemos ganado!»

Semana 2: «Estamos ganando»

Semana 3: «OTAN, por favor, envíen ayuda»

Semana 4: «La OTAN son unos cobardes»

Semana 5: «¡Hemos ganado otra vez!»

Semana 6: «Tenemos que invadir la isla de Kharg»

Semana 7: ????????
2 K 50
sotillo #15 sotillo
#4 Y que está negociando con muy buenas impresiones
1 K 22
Gry #12 Gry
Irán depende de las desalinizadoras para un 3% de su agua dulce, los socios de los EEUU en la zona por otro lado pueden quedar inhabitables.

Supongo que eso a Trump le importa un cojón.  media
3 K 50
Dramaba #17 Dramaba
#12 Qué socios? :troll:
1 K 23
#29 chavi
#12 Pues si. A ver cuanto les importa a los "socios" de la zona
0 K 12
alehopio #6 alehopio *
El presidente Donald Trump afirmó que si Irán no llega a un acuerdo con Estados Unidos y abre el estrecho de Ormuz, el país concluirá su intervención militar en la región "destruyendo por completo" las centrales eléctricas y los pozos petrolíferos del país.

"Estados Unidos está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán. Se han logrado grandes avances, pero si por alguna razón no se llega pronto a un

…   » ver todo el comentario
0 K 20
Spirito #3 Spirito
El Zanahorio intentando morder en hueso duro. xD
1 K 20
pitercio #5 pitercio
Ya me imagino la respuesta: Me vas a comer tol Corán. Si no me dejas nada que perder tú vas detrás.
0 K 19
Priorat #18 Priorat
Que cansino. Esto ya lo había hecho, después de decir lo mismo que ha dicho hoy: que las conversaciones van muy bien.
0 K 13
#25 chavi
A ver que opinan Qatar, Arabia Saudí y demás ....
0 K 12
#27 chavi
Hacerle eso a un enemigo vencido es aún más vil si cabe... :wall:
0 K 12
#11 chocoleches
Esta amenaza ya la hizo la semana pasada.
0 K 11
magnifiqus #24 magnifiqus
Ha dicho y se ha desdecido tantas veces que voy a empezar a votar todas las noticias que recojan declaraciones suyas como Irrelevantes, cansinas o bulos
0 K 10
#31 yukatan
#24 sobre todo bulos
1 K 19
#32 Jacusse
Él quería el Nobel de la Paz. Y no se lo dieron.

Las consecuencias las vamos viendo.
0 K 10
#33 Poll
#32 Pero tiene el premio FIFA de la paz, que es mejor y más exclusivo.
0 K 10
Apotropeo #8 Apotropeo
Haciendo amigos.
Creo que se va a postular otra vez para el Nobel de la paz; también cabe la posibilidad de que sea gilipollas
0 K 9
#2 Barriales
Jajaja.
Iran es como un jabalí herido y morirá matando.
0 K 8
sotillo #13 sotillo
#2 si muere, por que mientras pueda seguir mandando misiles va a ser algo difícil de controlar
1 K 22
#20 Barriales
#13 ira con todo. Y lo jodido, es que no sabemos que es "todo".
0 K 8
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #37 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#20 yo te digo una cosa, lo mismo no tiene material para un arma nuclear convencional pero para un par de bombas sucias en mitad de tel Aviv tienen.
0 K 7
#7 Eukherio
Solo le faltó añadir un: y si todo falla tenemos armamento nuclear.
0 K 8
#28 chavi
#7 Se sobreentiende. Lo lanzará Israel.
1 K 23
#36 Setis
¿TACO o petróleo a $200?

Probablemente los dos.
0 K 7
Fran_Ramos #34 Fran_Ramos
Hazlo o calla

Nadie se lo cree ya lo que dice el pedófilo naranja.
0 K 6

menéame