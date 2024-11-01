Irán ataca la planta de energía eléctrica y de desalinización Doha West en Kuwait como represalia a las destruidas en su territorio

El ataque contra una planta de generación y destilación abre una fase aún más peligrosa de la guerra: la que pone en riesgo simultáneamente electricidad, agua y actividad industrial en el Golfo. En los últimos días, Irán había amenazado con causar “daños irreversibles” a la infraestructura hídrica del Golfo si continuaban los golpes contra su red energética y contra su red de abastecimiento de agua. Es la instalación más grande de Kuwait, responsable del 38.5% de la producción de agua desalinizada del país y con una capacidad de 2,400 MW.