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Irán ataca la planta de energía eléctrica y de desalinización Doha West en Kuwait como represalia a las destruidas en su territorio

Irán ataca la planta de energía eléctrica y de desalinización Doha West en Kuwait como represalia a las destruidas en su territorio

El ataque contra una planta de generación y destilación abre una fase aún más peligrosa de la guerra: la que pone en riesgo simultáneamente electricidad, agua y actividad industrial en el Golfo. En los últimos días, Irán había amenazado con causar “daños irreversibles” a la infraestructura hídrica del Golfo si continuaban los golpes contra su red energética y contra su red de abastecimiento de agua. Es la instalación más grande de Kuwait, responsable del 38.5% de la producción de agua desalinizada del país y con una capacidad de 2,400 MW.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , consumo , agua , ataques
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
sotillo #4 sotillo
A los países del golfo su posición de lame botas de Israel les va a salir por un pico, por mucho que les han prometido los sionistas no les va a salir a cuenta parar los golpes dirigidos a Israel
4 K 61
#7 CosaCosa
#4 en la lucha contra el fascismo, o estas contra ellos, o con ellos.

Los paises del golfo han decidido estar del lado de los fascistas, ergo, son igual de culpables que los fascistas
0 K 7
sotillo #9 sotillo
#7 Conversos los quiere dios
1 K 29
#10 CosaCosa
#9 no se nada de religiones, lo que se es si estas en el lado de haxer las cosas bien o no.
0 K 7
Malinke #16 Malinke
#7 no sólo es estar del lado de EEUU, es que en esos países hay bases militares de EEUU e igual las usan para atacar a Irán.
0 K 10
alehopio #1 alehopio
El siguiente artículo de prensa recoge una lista de las instalaciones civiles golpeadas hasta la fecha:

www.aljazeera.com/news/2026/3/30/schools-water-industry-what-civilian-
1 K 31
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
Irán responsabiliza a Israel del ataque contra una planta desalinizadora en Kuwait

www.democrata.es/internacional/iran-responsabiliza-a-israel-del-ataque
1 K 28
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#11 viendo la lista de crímenes de guerra de Irán e Israel en los últimos 2 años… la balanza está clara
1 K 32
alehopio #2 alehopio *
otra fuente sobre la noticia

xcancel.com/drhossamsamy65/status/2038411507386692026#


Satellite images show fire at major Kuwait power and water facility
www.middleeasteye.net/live-blog/live-blog-update/satellite-images-show
0 K 20
Rembrandt #12 Rembrandt
#2 Iran accuses Israel of attack on desalination plant in Kuwait
Iran’s military has accused Israel of attacking Kuwait’s desalination plant.

In a statement carried by the semi-official Tasnim agency, it said the “Zionist regime’s brutal attack on Kuwait’s desalination plant, under the pretext of accusing the Islamic Republic of Iran, which took place in the past few hours, is a sign of the vileness and baseness of the Zionist occupiers”.

“We declare that American bases and military

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1 K 22
alehopio #14 alehopio
#12 << vaya, a ver si vas a estar difundiendo bulos sionistas... >>

A ver, yo solo envío noticias de los medios que creo interesantes. No tengo capacidad para confirmar ni desmentir si lo que cuentan es verdad o mentira.

Con el tiempo, cuando haya más datos sabremos si las cosas de actualidad han ocurrido así o no...
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Rembrandt #15 Rembrandt
#14 Mira, pues en este caso tienes razón (solo bromeaba). Aunque deberías ir a medios más normales (al menos a comprobar, y no a anónimos de twitter) donde antes de que mandaras tu esta noticia de "negocios.com"... ya tenían puesto el "desmentido" iraní.

Sin más, esto no te lo voy a tomar en cuenta como bulo :-)
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Kasterot #3 Kasterot
#0 la capacidad no es de 2400MW. Eso será el consumo de la planta.
Después dice que son 110 millones de galones imperiales de producción
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alehopio #6 alehopio *
#3 Es una planta doble: por un lado está la producción eléctrica con gas y junto a la misma hay una desaladora de agua de mar.

www.gem.wiki/Doha_West_power_station
0 K 20
karlos_ #5 karlos_
En la guerra siempre pierden los civiles.

con Estados unidos e israel amenanzando con cometer crimenes de guerra y ejecuntandolos y Iran por otra parte amenanzando con un ojo por ojo a los aliados de Us/Israel.

Los que lo estan pasando mal no tienen nada que ver con el robo del petroleo y genocidio
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LázaroCodesal #8 LázaroCodesal
#5 Emigrantes en su mayoria de India , Egipto, filipinos, pakistaníes, bengalíes e iraníes.... Vamos, casi el 80% de la población.
El 20 % restante , los "aborigenes" todos forrados de pasta guardada en paraísos fiscales, que han hecho una mala elección alineandose con los putos gringos en vez de intentarlo con sus vecinos. Que se jodan.
Ninguna pena de los kwvaities , todo mi afecto a los pobres emigrantes que intentan buscarse la vida en medio de la arena del desierto.
0 K 8

menéame