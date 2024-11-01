Irán ataca la planta de energía eléctrica y de desalinización Doha West en Kuwait como represalia a las destruidas en su territorio

El ataque contra una planta de generación y destilación abre una fase aún más peligrosa de la guerra: la que pone en riesgo simultáneamente electricidad, agua y actividad industrial en el Golfo. En los últimos días, Irán había amenazado con causar “daños irreversibles” a la infraestructura hídrica del Golfo si continuaban los golpes contra su red energética y contra su red de abastecimiento de agua. Es la instalación más grande de Kuwait, responsable del 38.5% de la producción de agua desalinizada del país y con una capacidad de 2,400 MW.
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Los paises del golfo han decidido estar del lado de los fascistas, ergo, son igual de culpables que los fascistas
www.aljazeera.com/news/2026/3/30/schools-water-industry-what-civilian-
www.democrata.es/internacional/iran-responsabiliza-a-israel-del-ataque
xcancel.com/drhossamsamy65/status/2038411507386692026#
Satellite images show fire at major Kuwait power and water facility
www.middleeasteye.net/live-blog/live-blog-update/satellite-images-show
Iran’s military has accused Israel of attacking Kuwait’s desalination plant.
In a statement carried by the semi-official Tasnim agency, it said the “Zionist regime’s brutal attack on Kuwait’s desalination plant, under the pretext of accusing the Islamic Republic of Iran, which took place in the past few hours, is a sign of the vileness and baseness of the Zionist occupiers”.
“We declare that American bases and military
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A ver, yo solo envío noticias de los medios que creo interesantes. No tengo capacidad para confirmar ni desmentir si lo que cuentan es verdad o mentira.
Con el tiempo, cuando haya más datos sabremos si las cosas de actualidad han ocurrido así o no...
Sin más, esto no te lo voy a tomar en cuenta como bulo
Después dice que son 110 millones de galones imperiales de producción
www.gem.wiki/Doha_West_power_station
con Estados unidos e israel amenanzando con cometer crimenes de guerra y ejecuntandolos y Iran por otra parte amenanzando con un ojo por ojo a los aliados de Us/Israel.
Los que lo estan pasando mal no tienen nada que ver con el robo del petroleo y genocidio
El 20 % restante , los "aborigenes" todos forrados de pasta guardada en paraísos fiscales, que han hecho una mala elección alineandose con los putos gringos en vez de intentarlo con sus vecinos. Que se jodan.
Ninguna pena de los kwvaities , todo mi afecto a los pobres emigrantes que intentan buscarse la vida en medio de la arena del desierto.