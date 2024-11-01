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doce países acaban de decidir que mucho mejor con Bizum
Bizum no solo ha conquistado a los españoles: ahora es quien lidera la construcción del sistema de pagos paneuropeo que aspira a plantar cara a VISA
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bizum
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europa
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españa
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#1
jm22381
Yo titularía: "Doce países de la UE unifican sus sistemas de pago instantáneo bajo una empresa con sede en Madrid". La noticia es que hemos ganado la sede del Bizum europeo.
Sólo espero que salga bien y que los europeos nos pasemos a los pagos NFC cuenta a cuenta para joder a Visa y Mastercard.
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#20
Format_C
#1
exacto, España exportando software bancario.
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#24
DaniTC
#1
hay que elegir como método de pago Bizum. En Amazon o en cualquier tienda que lo permita.
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26
#26
Zarangollo
#24
ademas es super sencillo, me encanta, metes tu número, aceptas el pago en la app del banco y a funcionar, por contra con la tarjeta es un engorro (o arriesgado si la dejas guardada) y paypal con el doble factor igual
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#3
xiobit
La verdad es que la influencia que está ganando España no la habíamos visto en siglos. Y eso con el enemigo en casa.
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#8
vicvic
*
#3
Los accionistas de Bizum son la banca española y es de capital 100% privado, así que aquí no pinta demasiado el gobierno en el invento, y además se lanzó en 2016..
3
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38
#9
eqas
*
#8
la inversión privada la favorecen los gobiernos, creo.
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K
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#6
efectogamonal
Cash forever
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#13
hokkien
#6
claro que sí, pero en convivencia con pagos electrónicos. Mejor si son de ámbito europeo y sin comisiones.
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#4
HeilHynkel
Hay que afinar el tema de los errores al escribir el teléfono puede que con un QR o NFC y será perfecto.
1
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31
#14
Zarangollo
#4
error ninguno, tu pones el teléfono y te sale el titular....
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11
#21
HeilHynkel
#14
¿sale? No hago muchos, pero cuando hago alguno a alguien que no es de mi círculo, no recuerdo que saliera.
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K
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#22
Zarangollo
*
#21
si, sale el nombre y las iniciales de los apellidos, hace tiempo creo recordar que no, de hecho a mi me llegó un bizum de 20 euros que quise devolver pero me dijeron que si el que lo envía no lo reclama no hay nada que hacer....
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11
#7
pitercio
Yo aún no tengo porque no me pagan nada por usarlo. Siempre que puedo, uso efectivo.
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#10
torkato
*
#7
Ningún sistema de pago te va a dar algo por usarlo. Pero tiene ventajas e inconvenientes frente a otros sistemas y que cada usuario elija el que mejor le convenga.
Yo por ejemplo, siempre que pueda no uso efectivo. Prefiero tarjeta o bizum: Más rápido, más cómodo (No hay que cargar con nada y no pierdes el tiempo con los cambios), queda todo registrado (lo cual me viene muy bien para gestionar mi dinero), sabes que siempre tendrás el suficiente dinero y no tengo tampoco que ir a un cajero a sacar dinero, que me supone tiempo y un engorro.
Además, una ventaja de bizum es que puedes fácilmente dar dinero a alguien y compartir gastos, lo cual es un engorro con cash y las trasferencias no son prácticas.
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56
#16
pitercio
*
#10
#11
#12
os daría razones, pero tampoco me pagan por convencer a nadie sobre cómo usar su dinero. Gracias por vuestro interés.
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19
#11
sxc
#7
Yo cocino en la lumbre.
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#12
PacoJones
#7
...y hace años que no ves la televisión y no compras en Mercadona.
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#17
MuCephei
#7
Tranqui que Visa, MasterCard y demás están pensando en pagarte por usar su sistema de pagos
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#18
pitercio
#17
genial, porque el 2% que me ofrecían por pagar con tarjeta no me acaba de convencer.
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#2
karlos_
Soy y he sido usuario de Blik, Bizum y MBway. Aunque todos tienen la misma idea funcionan de diferente forma. Unos tienen unas cosas buenas y malas, espero que se tomen las decisiones acertadas y siga adelante.
1
K
21
#15
Joker_2O
Para mi necesita una tarjeta, o sistema contactless.
Si no, le veo poco recorrido, estamos demasiado acostumbrados a pagar de ese modo, y no me veo guardando numeros cada vez que voy a una tienda nueva, dicho esto, no tengo ni idea de la implementación que pretenden hacer.
1
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#19
torkato
#15
Eso sólo es entre particulares. Cuando pagas a un negocio con bizum no lo haces con número, sino con una pasarela.
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17
#25
CosaCosa
#15
menudo boomer
Coñas aparte, no tendras que tener el telefono de nadie. Sera un sistema parecido al que tienen los chinos, mediante qr o incluso NFC.
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K
7
#23
YSiguesLeyendo
*
qué guay, no? aumentemos nuestra dependencia de sistemas electrónicos centralizados para nuestros pagos cotidianos y aumentemos todavía más la cesión de nuestra información a grandes centros de datos centralizados. pero es que es tan cómodo y rápido pagar por bizum, verdad? y sobre todo seguro, muy seguro, verdad? la gente es gilipollas, cada vez en más países!
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K
13
#5
Cehona
Doce paises sin piedad, al final tanto están tardando, que van a cambiar de dictámen.
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12
#27
metalico_zgz
Pues a ver si le dan publicidad en todos los países. En España Bizum está más que asentado. En Alemania el "bizum" se llama Wero y no lo conocemos más que los españoles que hemos buscado el equivalente a bizum.
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K
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Sólo espero que salga bien y que los europeos nos pasemos a los pagos NFC cuenta a cuenta para joder a Visa y Mastercard.
¿sale? No hago muchos, pero cuando hago alguno a alguien que no es de mi círculo, no recuerdo que saliera.
Yo por ejemplo, siempre que pueda no uso efectivo. Prefiero tarjeta o bizum: Más rápido, más cómodo (No hay que cargar con nada y no pierdes el tiempo con los cambios), queda todo registrado (lo cual me viene muy bien para gestionar mi dinero), sabes que siempre tendrás el suficiente dinero y no tengo tampoco que ir a un cajero a sacar dinero, que me supone tiempo y un engorro.
Además, una ventaja de bizum es que puedes fácilmente dar dinero a alguien y compartir gastos, lo cual es un engorro con cash y las trasferencias no son prácticas.
Si no, le veo poco recorrido, estamos demasiado acostumbrados a pagar de ese modo, y no me veo guardando numeros cada vez que voy a una tienda nueva, dicho esto, no tengo ni idea de la implementación que pretenden hacer.
Coñas aparte, no tendras que tener el telefono de nadie. Sera un sistema parecido al que tienen los chinos, mediante qr o incluso NFC.