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La Casa Blanca ama a Jesús y no descarta bombardear las plantas de agua civiles de Irán [ENG]

La Casa Blanca ama a Jesús y no descarta bombardear las plantas de agua civiles de Irán [ENG]  

Empecemos donde empezó Karoline Leavitt: con Dios. En concreto, con una oración solemne, compartida entre ella y sus miembros del equipo justo fuera de escena antes de comenzar la rueda de prensa de hoy, centrada en la guerra con Irán, presumiendo de matar a personas que mienten a Donald Trump. “¿Se oía nuestro amén ahí dentro?”, preguntó a los periodistas de la Casa Blanca al salir, lo cual no es una pregunta que normalmente se espere de un portavoz del gobierno en una democracia constitucional, pero en fin.

| etiquetas: casa , blanca , jesús , amen , rezar , bombardear , civiles
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19 comentarios
25 5 0 K 226 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Amar a jesus no te implica que no cometas crímenes de guerra.
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#10 DotorMaster
#2 harina de otro costal sería que Jesús te amase a ti después de, yo qué sé... bombardear un hospital, por ejemplo
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Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#10 pero que Jesús el crosfitero o el que debería ser hace 2000 años en aquella zona?
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#16 DotorMaster
#13 buena pregunta la tuya que desvela nuevas líneas de investigación
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Arzak_ #1 Arzak_
Malditos fanáticos religiosos, por su culpa y en nombre de su monigote han hecho de este planeta una cloaca 8-D
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jm22381 #3 jm22381
Pues parece que son más del dios vengativo del antiguo testamento...
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efectogamonal #7 efectogamonal
Ha descrito a la iglesia católica, apostólica y romana a la perfección.

Mis dieses {0x1f525}
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Expat_Guinea_Ecuatorial #9 Expat_Guinea_Ecuatorial
#7 Te debes haber perdido estas declaraciones de ayer, bastante criticadas por el gobierno americano, por cierto

Papa León XIV: Dios “no escucha la oración de quienes hacen la guerra”
www.aciprensa.com/noticias/123597/el-papa-dios-no-escucha-la-oracion-d
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ur_quan_master #11 ur_quan_master
#9 No me había llegado la noticia. Ole sus huevos.
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#4 yukatan
a Jesus le clavarón en una cruz despues de putearle cargando con ella, le traicionaron, le negarón, le rajaron con lanzas.... yo creo que prefiere que dejen de amarlo y le olviden.
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XtrMnIO #6 XtrMnIO
Sin embargo, Jesús les odiaría, vomitaría en su presencia hasta la primera papilla.
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#15 marcotolo
luego que no se extrañen que alguien ame a jesus
y mate a las familias de todos estos desgraciados
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Spirito #18 Spirito
Si Jesús levantara la cabeza se moriría de pena.
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ostiayajoder #8 ostiayajoder
Acabo de ver un video de la Gata de Schodinger en el q un religioso dice q los crimenes de los ateos son la ostia e incomparablemente mayores q los de los religiosos. Que los religiosos nunca lo harian pq temen a Dios.....

LoL
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Bonzaitrax #12 Bonzaitrax
La Casa Blanca ama a Jesús, sobre todo si es menor de edad.
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#17 Assoka
La teocracia cristiana protestante yanki bombardeando países de infieles que casualmente tiene petróleo. Esto cada vez más parece las Cruzadas 2.0. ¿Volverán a arrasar Jerusalén como en las primeras?
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Mltfrtk #5 Mltfrtk
Nadie le toca los huevos a Jesús youtu.be/ipVEoAyQjTw
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Format_C #19 Format_C
joder el mundo today...
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#14 Emotivo *
Lo raro es que los cristianos de base no reprendan a estos energúmenos.
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menéame