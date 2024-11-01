La Casa Blanca ama a Jesús y no descarta bombardear las plantas de agua civiles de Irán [ENG]  

Empecemos donde empezó Karoline Leavitt: con Dios. En concreto, con una oración solemne, compartida entre ella y sus miembros del equipo justo fuera de escena antes de comenzar la rueda de prensa de hoy, centrada en la guerra con Irán, presumiendo de matar a personas que mienten a Donald Trump. “¿Se oía nuestro amén ahí dentro?”, preguntó a los periodistas de la Casa Blanca al salir, lo cual no es una pregunta que normalmente se espere de un portavoz del gobierno en una democracia constitucional, pero en fin.