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Trump: "¡Abrid el puto estrecho, malditos cabrones!"
El presidente Trump dijo que el martes "será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día del Puente, todo en uno". Enlace a mensaje original:
truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116351998782539414
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actualidad
Comentarios destacados:
#7
Yo diría que el tarado es el que atacó ilegalmente a Irán sin haber meditado previamente las consecuencias lógicas de tal acción terrorista.
ee.uu. e israel debería compensar económicamente al resto del mundo por el coste sufrido tras sus ataques terroristas.
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relacionadas
#1
Verdaderofalso
Parece que alguien no calculo bien las consecuencias
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K
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#11
Dragstat
#1
ni bien ni mal, no parece que pensar en las posibles consecuencias de sus actos sea algo a lo que esté acostumbrado. Es lo que tiene haber jugado toda la vida con red y que te hayan salido bien decisiones impulsivas que has tomado en la vida.
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#19
Chinchorro
#11
No, le salieron mal, pero no pagó por ellas.
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#48
thorpedo
#19
pago el padre que le rescató varias veces
8
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#87
Varlak
#11
El tema no es solo que le hayan salido bien las decisiones impulsivas, es que cuando le salen mal tampoco pagan las consecuencias. Trump ha entrado en bancarrota varias veces, los trabajadores de sus empresas han acabado en la calle, él ha montado otras empresas.
Esa gente no conoce el término
accountability
porque nunca lo han necesitado, no es que hayan sopesado los pros y contras y hayan calculado mal las consecuencias, es que no conciben el concepto de acción/reacción
Evidentemente parte de la gente que rodea a Trump y compañía si son conscientes, y evidentemente Netanyahu y compañía si sabían que ésta guerra no iba a durar dos semanas, pero ese es otro tema.
5
K
51
#20
colemur
#1
Parece que alguien no calculó
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K
7
#78
txelin
#20
si, sus votantes
4
K
44
#37
Varlak
#1
Es la primera vez que escucha esa palabra
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#69
SON_
#1
pero de verdad está Trump diciendo todas esas barbaridades?.
Es que estoy empezando a dudar si la mitad de ellas no serán fakes, pq no me cabe en la cabeza que se pertima que todo esto llegue a la población.
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20
#72
Verdaderofalso
#69
lo dice desde su propia red social que se creó cuando fue baneado de Twitter por soltar gilipolleces
6
K
80
#88
Varlak
*
#69
¿Que se permita? ¿Y quien lo va a impedir? ¿El jefe de Trump? ¿El dueño de truth social? ¿Las leyes?
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#95
SON_
#88
bueno, es que doy por hecho que hay un equipo detrás de la presidencia de EEUU, no sólo un loco diciendo chifladuras y haciendo el mundo arder.
1
K
20
#96
Dramaba
*
#95
Los que quedan solo se dedican a lamerle el ojal, a los otros los ha ido laminando.
1
K
25
#2
DarthMatter
*
Pero si
¡ya está abierto, subnormal!
...
... para los países NO imperialistas (que paguen $ 2.000.000).
.
68
K
639
#42
calde
*
#2
Alguien está un poco nervioso viendo ese tweet...
4
K
47
#44
ur_quan_master
*
#2
Para países no agresores, apostillo.
Con lo cual se cumple la condición de "tráfico pacífico" para atravesar aguas territoriales.
Ojalá a Trump le salga la décima parte de caro que tienen que salirle sus crímenes para que se le detenga de una vez.
3
K
31
#73
sieteymedio
#2
Me ha matao la escultura
1
K
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#7
Sergio_ftv
Yo diría que el tarado es el que atacó ilegalmente a Irán sin haber meditado previamente las consecuencias lógicas de tal acción terrorista.
ee.uu. e israel debería compensar económicamente al resto del mundo por el coste sufrido tras sus ataques terroristas.
65
K
579
#31
Romfitay
#7
Y no olvidemos que el dorito atacó Irán para ponérsela dura a Netanyahu, sin ningún otro motivo.
3
K
54
#62
Imag0
*
#31
Sin ningún motivo? sacar los papeles de Epstein de la agenda mediática y poner en marcha las industrias armamentísicas y petroleras yankees que son quienes controlan el país, debilitar a China y evitar que el petrodolar pasara a ser yuandólar.. "motivos" sí que había, pero es evidente que se han precipitado en sus análisis de riesgos.
8
K
83
#65
porquiño
#31
#62
eso mismo quería reseñar yo... Lo del motivo es lo que no podemos asegurar porque es secreto, pero el pedófilo dejó bien claro en sus conversaciones por mail con otro colega que sabría cuando pongan al naranjito contra las cuerdas con pruebas por su inicio de una guerra contra Irán.
0
K
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#86
Poligrafo
#7
Exacto. A Rusia se le impusieron sanciones y embargos desde el minuto 1.
No entiendo a que espera la pantomima de la UE a poner sanciones y embargos a UsRael con las que pagar una parte de las consequencias que disfrutamos por la ida de olla de esos 2 tarados.
Es indignante.
2
K
31
#9
iconoclasta
Cada día se supera. No creo que si Hitler hubiera tenido Twitter hubiera puesto nada parecido a esto.
12
K
124
#13
born
En mi libro, "El arte de la negociación", compartiré tips exclusivos, y de igual forma, le enseñaré como dominar los fundamentos, establecer objetivos claros, superar obstáculos (por ejemplo, convertir un “no” a un “sí”), y construir relaciones de largo plazo.
13
K
113
#17
security_incident
*
Y así es como extiende en 24 h más el super ultimátum de 48 h . Ahora ya es un requete ultimátum.
Cada vez la tiene que liar más gorda para ganar un día más. Acabará follándose un cerdo en directo.
Si soy Irán le diría: Venga vale. Abrimos el estrecho una semana si liberas a Maduro y le dejas dar una rueda de prensa desde tu silla del despacho oval.
Para muchos de sus votantes, publicar un tweet con la palabra fucking es peor que perder una guerra, y ya no digamos el hecho de cerrar el tweet alabando a Alá.
9
K
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#35
Rembrandt
#17
Para muchos de sus votantes, publicar un tweet con la palabra fucking es peor que perder una guerra, y ya no digamos el hecho de cerrar el tweet alabando a Alá.
Creo que no conoces a sus votantes.
Sus votantes ven en ese tweet un mandatario fuerte y una burla a los hdp de iranís que se van a cagar con la que les viene encima.
Si, sus votantes sus unos putos sacos de mierda. Así que no, si sus votantes se pusieran furiosos por ese mierda tweet... no hubieran puesto por segunda vez a un presidente pedófilo que mil veces ha demostrado que es un pedazo hdp.
Les gusta su hdp. Y no leen ese tweet como tu crees.
2
K
31
#39
security_incident
#35
No todos sus votantes son igual. I mucho Flanders que vota republicano.
0
K
20
#43
Rembrandt
#39
mucho hdp que va de Flanders. A ver si esta va a ser la primera vez que este señor habla "mal" ....
.... les importa tres cojones eso a los Flanders que le votan. "La agarraría por el coño" ... es una de las frases que más votos le han dado entre esos Flanders republicanos.
Los Flanders que van a la iglesia, que rezan a jesus, que se escandalizan si dices "fuck" .... son los que sonrien cuando un hijo de inmigrantes llora cuando se llevan a su madre, los que preferirían un pedófilo de cuñado que un musulman.... y los que prefieren a un terrorista, pedófilo, mal hablado.... a una mujer.
2
K
29
#52
zeekren
#35
partís de un error de base, la mayoría de sus votantes no sabe leer, y de los que saben, la mayoría igualmente no lo hace.
2
K
26
#55
Rembrandt
*
#52
Saber leer, la mayoría sabe. Otra cosa es su comprensión lectora..... pero los insultos y comportamiento de Trump los conocen. Y saben la clase de persona que es.... y saben lo que está haciendo, y les gusta.
La gente que no lee... no es sorda, ni ciega, ven la tele y pueden hablar con otras personas. Esta gente vota conscientemente a Trump , a sabiendas de lo hdp que es. Y vamos, se la suda muy mucho si dice fuck en un tweet...
1
K
20
#93
Jesusor
#52
Pero nosotros si sabemos leer sus pataletas de desesperación.
0
K
12
#3
BastardWolf
#0
Que suave has sido con el titulo, "Open the Fuckin’ Strait, you crazy bastards" se traduce como "Abrid el puto estrecho, malditos cabrones"
10
K
87
#6
Icelandpeople
#3
Corregido.
3
K
57
#28
Hemin
#3
puto o jodido?
0
K
6
#30
BastardWolf
#28
ambos valdrian, a mi personalmente me gusta mas traducir fucking como jodido
1
K
21
#46
nosurrender
#34
#29
#30
#28
"Jodido" es una traducción horrible de "fucking". No tienen el mismo significado.
4
K
41
#50
BastardWolf
#46
ambas son aceptadas y tanto en inglés como en español se usan por igual puto que jodido.
www.wordreference.com/enes/fucking
3
K
30
#56
volsetes
#34
#29
#30
#28
#50
fuck = joder
fucking = puto
Que no digo que otras traducciones no sirvan, pero lo normal es que si ellos utilizan fucking como adjetivo nosotros utilicemos puto y si ellos dichen "fuck!", nosotros solemos decir "joder!".
7
K
72
#59
BastardWolf
#56
puto te lo compro para cuando acompaña un verbo:
I fucking love it = lo puto quiero (que igualmente me suena horrible pero ahora parece que se esta introduciendo en el lenguaje)
1
K
15
#60
volsetes
#59
Se está introduciendo desde el inglés. Al igual que el maldito (que no se usaba) o el jodido. Se introduce al traducir expresiones que no utilizamos.
2
K
22
#61
BastardWolf
*
#60
so, obviamente es desde el ingles e intuyo que ocurre primero en los latinos que usan mezcla de ambos idiomas y hacen castellinacion directa de las expresiones, y de ellos se introduce en nosotros...
Maldito, tu crees? Maldito no lo considero nuevo ni que antes apenas se usase...
0
K
12
#80
nosurrender
*
#50
Te recuerdo que wordreference no es referencia de nada. Envié pantallazo de la rae o de la fundeu, no me acuerdo, que dan las mismas definiciones
1
K
20
#82
BastardWolf
#80
mete fucking en traductores o ias, veras que jodido es una de las aceptaciones
0
K
12
#83
nosurrender
#82
Te repito lo que te acabo de decir.
1
K
20
#84
BastardWolf
*
#83
pues aqui se acaba esto, "jodido" pesado
0
K
12
#85
nosurrender
#84
Adiós. Da lástima ver marchar a alguien con mierda en el culo, pero qué le vamos a hacer
3
K
48
#29
obmultimedia
#3
la traduccion exacta seria " Abrid el jodido estrecho, locos bastardos!"
4
K
38
#34
BastardWolf
*
#29
a mi tb me gusta mas como queda con 'jodido'. Respecto a 'bastards' es la palabra que nosotros usariamos para decir 'cabron'.
www.wordreference.com/enes/bastard
3
K
27
#38
d5tas
#29
Esa sería la traducción en una película de Tarantino. Más correcto en lenguaje coloquial de España sería "¡Abrid el puto estrecho, cabrones pirados!"
7
K
81
#94
sliana
#38
nadie dice cabrones pirados fuera de las peliculas dobladas del ingles. "abrid el puto estrecho, hijos de puta", si seria algo que se pueda escuchar en español.
2
K
23
#33
c0re
#3
…
6
K
61
#51
LázaroCodesal
#3
crazy bastards
=¿ locos hijos de puta?
0
K
7
#53
BastardWolf
#51
tambien podria tener esa traducción, bastards tb se puede traducir como hijos de puta
1
K
21
#63
minossabe
#51
#53
existe "bastardos" en castellano. De hecho es un latinismo que llegó a las islas británicas de la mano de los normandos franceses que la conquistaron en 1066 e impusieron el francés en la corona.
2
K
23
#64
BastardWolf
#63
existir existe, pero no es una palabra comun. Cuantas veces te diriges a alguien como bastardo? Y cuantas veces lo haces como cabron? Las tradiciones no hay que hacerlas literales sino buscando la equivalencia que será mas acertada segun el contexto y el dialogante
4
K
37
#74
minossabe
#64
Sí, tienes razón, pero eso díselo también al que tradujo "Malditos bastardos".
0
K
11
#75
BastardWolf
#74
ya, puede que quien puso el titulo castellano de la pelicula se luciera, o que le dijeran que lo suavizara porque malditos cabrones sonaba muy fuerte y no era comodo para poner en las marquesinas de la ciudad. Tambien pudiera haber sido para conservar el parecido al titulo original, "Inglourious Basterds" (Tarantino) que es un recicle del titulo de una pelicula de los 70 llamada "Inglorious Bastards" (cambia en ambas palabras una letra) y pudiera ser que tuvieran la intencionalidad de mantener la referencia/guiño del director
1
K
23
#68
crateo
#3
porque no decir simplemente "locos bastardos"?
0
K
10
#70
BastardWolf
#68
porque eso seria una traduccion literal pero incorrecta ya que apenas se usa bastardo en nuestro idioma, teniendo en cuenta que bastards tiene aceptacion de cabron y de bastardo, la palabra mas usada en el castellano es cabron con diferencia (en la pagina de frecuencia de uso de palabras, de la RAE, cabrón está en el puesto 10664 y bastardo en el 29773)
2
K
18
#81
YoSoyTuPadre
#3
Bueno, crazy bastards también puede traducirse como Hdp locos, dependería del tono de la conversación
0
K
19
#14
Shynea
Pero no estaba abierto? y estaban vencidos?
Aparte de si ataca lo que pretene, es crimen de guerra. Lo pasará por alto de nuevo la comunidad internacional? (vale, es pregunta retórica)
6
K
78
#67
Spirito
#14
La derecha (al menos en España) y la extrema derecha global siempre mienten. Da igual cuando lo leas.
0
K
9
#76
Asmode0
#14
la comunidad internacional? Como si eso le importase a estos dos hijos de puta de Trump y Netanyahu. Saben que son intocables y sobretodo con la Europa que tenemos actualmente.
Con Hitler decidieron mirar para otro lado hasta que ya llevaba 3 países invadidos.
0
K
10
#98
Shynea
#76
por eso decía lo de pregunta retórica
1
K
20
#99
Asmode0
#98
cierto, me dejé llevar.
0
K
10
#12
manuelnw
Las consecuencias de las acciones de este loco y de su amo van a ser decenas de millones de muertos en el mundo.
x.com/israelipm/status/1976281973766369527?s=46
5
K
77
#8
konde1313
Perro ladrador… TACO!!!
6
K
74
#16
zogo
Europa debería aceptar las condiciones de Irán para abrir el estrecho a sus barcos. Lo de pagar en euros, al menos.
7
K
67
#21
Tunguska08Chelyabinsk13
#16
¿Los pagafantas va a hacer algo que contrarie a su líder, su bienamado Trump? No.
1
K
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#45
Bacalhau
#21
No, pero cada día que pasa EEUU tiene que tirar más fuerte de la correa a Europa para que se mantenga a su lado. Y eso pasa factura.
O acaso crees que las negativas de Europa al uso de las bases o todas las disensiones en público que estamos viendo hubiesen ocurrido si no hubiese pasado lo de Groenlandia por ejemplo?
1
K
16
#47
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#45
Bueno si dices "SI" a todas las tropelías, era cuestión de tiempo que fuera escalando hasta lo de Greonelandia. Pero vamos, que nos ha reventado el Nord Stream II, sin las mínima protesa por parte de la UE. No los veo puenteando a Trump, y perjudicando al dollar, comprando el petróleo con el euro, por mucho que nos interese.
1
K
25
#27
SeñorMarron
#16
Eso sería la tumba política de Trump y Netanyahu, que sus súbditos se rebelen y negocien con su enemigo. De primero de imperio decadente, pero no creo que lo veamos aún, la UE tiene la lengua en su ojete bien profundo aún, quizá están esperando que roben Groenlandia a los daneses o alguna colonia francesa para reaccionar a los nuevos nazis
3
K
45
#36
drstrangelove
#16
Entre bambalinas seguro que ya están negociando, en breves veremos mercantes y petroleros franceses, italianos, ingleses, españoles, etc. pasando por Ormuz.
1
K
30
#54
fernando_sierra
*
Como la vía militar no ha sido concluyente, ahora recurre a la
diplomacia
.
3
K
45
#18
Kuruñes3.0
Nadie les ha explicado a los infieles estos que ya los han derrotado 3 veces?
3
K
40
#23
pcmaster
Lo que quiero saber es cuándo será el día de encerrar a Trump en un manicomio... y tirar la llave.
1
K
29
#77
Mltfrtk
Está histérico el baboso
1
K
28
#66
jmav
Pero si antes de la guerra estaba abierto y un Cabrón lo irrumpió (Para apoderarse de él).
2
K
27
#15
manc0ntr0
Si pretendía ser recordado, desde luego lo está consiguiendo. Otro tema es la forma en la que se le va a recordar
2
K
24
#22
SeñorMarron
#15
Es un viejales, cualquier día apechusca, para mí que se la suda bastante quedar como el más impresentable dirigente del siglo XXI. Sin embargo todavía cabe la posibilidad de que sea colgado boca abajo, habrá mucha gente influyente palmando muchos millones con ganas de cerrar esto cuanto antes, lleva días sin aparecer con lo que le gusta... Igual tiene algún ojo morado como el emérito hace unos años, explicaría el exabrupto desesperado
1
K
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#32
ronko
#15
Me recuerda al CEO de OceanGate con el Titán, recordado pero no cómo él quería.
0
K
8
#5
Metabarón
Deleitante gañido.
1
K
20
#4
exeware
Decir que calculo algo ya es mucho decir
1
K
19
#26
abogado_del_diablo
Exactamente así hablaría un niñato malcriado.
La vergüenza ajena que deben estar pasando la mayoría de estadounidenses que no apoyan la guerra, y la que deberían pasar aquí los votantes de PP y Vox escuchando cómo los políticos a los que apoyan se ponen del lado de este mamarracho.
2
K
19
#25
Arke
Me confunde un poco el "praise be to allah" del final. Pero bueno, es el pedofilo subnormal este, no se espera mucho sentido.
1
K
19
#79
NanakiXIII
#25
Que no te confunda. Es su manera de echar por tierra a los demás. Como cuando habla de que "España tiene buena gente pero líderes malos". Pretende dar una de cal y otra de arena.
0
K
7
#40
eltxoa
un live en portada
0
K
12
#41
woody_alien
Como se nota a qué jugaba Trump de joven ...
0
K
12
#57
ipanies
La estrategia "caballo loco" en versión vulgar y barriobajera.
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K
12
#58
Paladio
Stop the count!
0
K
12
#92
Jesusor
Se le ve un poco desesperado y nervioso a Donald.
Debería de plantearse bajar un poco el consumo de Cocacolas, porque cualquier día le da un infarto.
0
K
12
#10
eltxoa
Enlace a un Live. Lo que sale en el destino no tiene nada que ver con la descripción.
0
K
12
#103
Purpurschnecke
#10
Captura de pantalla del tuit
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K
7
#24
Toranks
Alabemos a Alá
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K
10
#49
Shynea
Por otro lado, retranmitiendo su jugada cada vez, no está consiguiendo que los de Irán estén pensando: a ver si lo hace, para nosotros hacer el ssiguiente
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K
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#71
sieteymedio
A ver cuándo es el día del ganchito.
0
K
10
#97
juanac
Vaya nivel político. Qué vergüenza ajena. ¿Cuánto le queda?
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K
10
#100
Euripio
#97
dos años y medio, más las prórrogas que se conceda.
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K
6
#89
NanakiXIII
Se le ha ido la cabeza ya?
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K
7
#90
wonsterboy
Europa va a seguir callada frente a la barbarie yanki? Somos asi de gilipollas?
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K
7
#91
Tumbadito
#90
Europa ya perdió la oportunidad de hablar, y en este momento lo mejor que puede hacer es seguir con la boca cerrada.
Estamos frente a un momento bisagra, lo que no se dijo antes de poco vale ahora, y sospecho que Europa está buscando una salida amigable por el lado que máa le conviene, y no es el de EEUU e Israel justamente.
Pero los lobbies y los compromisos mandan y son muy fuertes
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K
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ee.uu. e israel debería compensar económicamente al resto del mundo por el coste sufrido tras sus ataques terroristas.
Esa gente no conoce el término accountability porque nunca lo han necesitado, no es que hayan sopesado los pros y contras y hayan calculado mal las consecuencias, es que no conciben el concepto de acción/reacción
Evidentemente parte de la gente que rodea a Trump y compañía si son conscientes, y evidentemente Netanyahu y compañía si sabían que ésta guerra no iba a durar dos semanas, pero ese es otro tema.
Es que estoy empezando a dudar si la mitad de ellas no serán fakes, pq no me cabe en la cabeza que se pertima que todo esto llegue a la población.
... para los países NO imperialistas (que paguen $ 2.000.000).
.
Con lo cual se cumple la condición de "tráfico pacífico" para atravesar aguas territoriales.
Ojalá a Trump le salga la décima parte de caro que tienen que salirle sus crímenes para que se le detenga de una vez.
ee.uu. e israel debería compensar económicamente al resto del mundo por el coste sufrido tras sus ataques terroristas.
No entiendo a que espera la pantomima de la UE a poner sanciones y embargos a UsRael con las que pagar una parte de las consequencias que disfrutamos por la ida de olla de esos 2 tarados.
Es indignante.
Cada vez la tiene que liar más gorda para ganar un día más. Acabará follándose un cerdo en directo.
Si soy Irán le diría: Venga vale. Abrimos el estrecho una semana si liberas a Maduro y le dejas dar una rueda de prensa desde tu silla del despacho oval.
Para muchos de sus votantes, publicar un tweet con la palabra fucking es peor que perder una guerra, y ya no digamos el hecho de cerrar el tweet alabando a Alá.
Creo que no conoces a sus votantes.
Sus votantes ven en ese tweet un mandatario fuerte y una burla a los hdp de iranís que se van a cagar con la que les viene encima.
Si, sus votantes sus unos putos sacos de mierda. Así que no, si sus votantes se pusieran furiosos por ese mierda tweet... no hubieran puesto por segunda vez a un presidente pedófilo que mil veces ha demostrado que es un pedazo hdp.
Les gusta su hdp. Y no leen ese tweet como tu crees.
.... les importa tres cojones eso a los Flanders que le votan. "La agarraría por el coño" ... es una de las frases que más votos le han dado entre esos Flanders republicanos.
Los Flanders que van a la iglesia, que rezan a jesus, que se escandalizan si dices "fuck" .... son los que sonrien cuando un hijo de inmigrantes llora cuando se llevan a su madre, los que preferirían un pedófilo de cuñado que un musulman.... y los que prefieren a un terrorista, pedófilo, mal hablado.... a una mujer.
La gente que no lee... no es sorda, ni ciega, ven la tele y pueden hablar con otras personas. Esta gente vota conscientemente a Trump , a sabiendas de lo hdp que es. Y vamos, se la suda muy mucho si dice fuck en un tweet...
"Jodido" es una traducción horrible de "fucking". No tienen el mismo significado.
www.wordreference.com/enes/fucking
fuck = joder
fucking = puto
Que no digo que otras traducciones no sirvan, pero lo normal es que si ellos utilizan fucking como adjetivo nosotros utilicemos puto y si ellos dichen "fuck!", nosotros solemos decir "joder!".
I fucking love it = lo puto quiero (que igualmente me suena horrible pero ahora parece que se esta introduciendo en el lenguaje)
Maldito, tu crees? Maldito no lo considero nuevo ni que antes apenas se usase...
www.wordreference.com/enes/bastard
Aparte de si ataca lo que pretene, es crimen de guerra. Lo pasará por alto de nuevo la comunidad internacional? (vale, es pregunta retórica)
Con Hitler decidieron mirar para otro lado hasta que ya llevaba 3 países invadidos.
x.com/israelipm/status/1976281973766369527?s=46
O acaso crees que las negativas de Europa al uso de las bases o todas las disensiones en público que estamos viendo hubiesen ocurrido si no hubiese pasado lo de Groenlandia por ejemplo?
La vergüenza ajena que deben estar pasando la mayoría de estadounidenses que no apoyan la guerra, y la que deberían pasar aquí los votantes de PP y Vox escuchando cómo los políticos a los que apoyan se ponen del lado de este mamarracho.
Debería de plantearse bajar un poco el consumo de Cocacolas, porque cualquier día le da un infarto.
Estamos frente a un momento bisagra, lo que no se dijo antes de poco vale ahora, y sospecho que Europa está buscando una salida amigable por el lado que máa le conviene, y no es el de EEUU e Israel justamente.
Pero los lobbies y los compromisos mandan y son muy fuertes