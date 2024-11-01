3 argumentos para zanjar el debate sobre "el derecho a existir de Israel"  

Durante décadas, Mehdi ha estado enfrentándose a los sionistas más acérrimos y a los partidarios de extrema derecha de "isael".Hay una pregunta que sigue surgiendo: «¿Tiene Israel derecho a existir?» Si alguna vez te has visto envuelto en ese debate, no estás solo: es un pseudoargumento muy utilizado para acallar las discusiones críticas sobre -"Israel". En este corto vídeo, Mehdi desmonta el «argumento de mierda» utilizado como propaganda israelí y ofrece 3 poderosos contraargumentos que pueden utilizarse cuando se enfrentan a...