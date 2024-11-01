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3 argumentos para zanjar el debate sobre "el derecho a existir de Israel"

3 argumentos para zanjar el debate sobre "el derecho a existir de Israel"  

Durante décadas, Mehdi ha estado enfrentándose a los sionistas más acérrimos y a los partidarios de extrema derecha de "isael".Hay una pregunta que sigue surgiendo: «¿Tiene Israel derecho a existir?» Si alguna vez te has visto envuelto en ese debate, no estás solo: es un pseudoargumento muy utilizado para acallar las discusiones críticas sobre -"Israel". En este corto vídeo, Mehdi desmonta el «argumento de mierda» utilizado como propaganda israelí y ofrece 3 poderosos contraargumentos que pueden utilizarse cuando se enfrentan a...

| etiquetas: israel , derechos , genocidio , ocupación , debate
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5 comentarios
33 7 0 K 343 actualidad
themarquesito #2 themarquesito
Hay Mehdi Hasan, hay meneo
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reithor #3 reithor
Esto está muy bien para debatir con cuñados medio educados, lamentablemente el patio está lleno de hooligans que no quieren debatir, sino sentar cátedra y no dar oportunidad de réplica.
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Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
#3 aquí hay unos cuantos de esos
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Más derecho tienen los pobladores originales semitas.
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#5 eipoc *
Partiendo de la premisa de que Israel no tiene derecho a existir, si tomamos por cierto que sí lo tiene, entonces Líbano y Palestina también lo tienen, y no se hace nada para defender su derecho.
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menéame