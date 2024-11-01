·
7407
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
6806
clics
¿Ya nadie se acuerda?
7063
clics
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]
4903
clics
El papelón de Juanma Moreno con la quita de la deuda, resumido en un vídeo de menos de un minuto
4795
clics
Ayuso carga contra su equipo: ''Esto una dictadura, quieren dañar mi imagen''
9
meneos
201
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
En el año 2025, hablar de estrategias comerciales pasa por meter en el saco muchas palabras en inglés, de hablar de digitalización y de lucir muchos másteres...
marketing
,
frigo
,
cuore
,
frigopie
,
cartelería
#2
mono
100 pesetas (0,60 EUR) un Corneto, que ahora no baja de los 2 EUR...
1
K
23
#3
Aokromes
Como sucede con este cartel de helados de Frigo, datado del año 1990, cuando las dos Españas oscilaban entre ser de Camy –que luego compraría Nestlé– o ser de Frigo, mientras otras marcas como La Menorquina o Avidesa también luchaban por hacerse un hueco en el corazón veraniego de los españoles con sus helados.
aqui no existia camy, era miko, manufacturados en araia (alava)
1
K
22
#1
PasaPollo
*
Edit
0
K
11
#4
Pastis
Esos mikolapiz que buenos estaban, y si te tocaba premio, sus entre pecho y espalda.
0
K
6
aqui no existia camy, era miko, manufacturados en araia (alava)