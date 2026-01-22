edición general
Sánchez anuncia que España no participará en la Junta de Paz de Gaza propuesta por Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido desde el Consejo Europeo en Bruselas tras la reunión a la que este jueves han acudido los líderes europeos en el marco de las tensiones con Estados Unidos por Groenlandia. Un encuentro al que también han asistido el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y en el que los líderes han abordado su relación con Washington, que esta semana ha rebajado su amenaza arancelaria con un principio...

ur_quan_master
Todos los políticos son iguales :-P
6
Jointhouse_Blues
Paz, no existe palabra más prostituida.
1
rogerius
#2 Libertad.

Y cañas. :troll:
5
Eukherio
Los mil millones del puesto permanente van para el mantenimiento de vías. Listo, dos pájaros de un tiro.
1
Pertinax
Correcto.
0
alfre2
Feijóo habría cerrado el discurso con un “…porque no quiero”. Años de retraso!
0
kinz000
Pues mejor para participar en ese circo estúpido
0
yoma
No se nos ha perdido nada en esa pantomima del zanahorio.
0
harverto
¡Que vaya Abascal!
(Pagándolo él, claro)
0
rojo_separatista
#8, se dice Oubescal.
0

