Pruebas demuestran que los autobuses eléctricos de Oslo se pueden detener y apagar desde China [NOR]

Ruter ha probado en secreto la seguridad de sus propios autobuses eléctricos de China. La conclusión es que el fabricante puede detenerlos y retirarlos del servicio. La empresa ha notificado los resultados al Ministerio de Transporte, según informa Aftenposten. Según el periódico, la prueba se llevó a cabo este verano. Posteriormente, dos autobuses de Ruter fueron transportados a Sandvika para su análisis. Uno era un autobús eléctrico fabricado en Europa. El otro, un autobús eléctrico de la empresa china Yutong.
Ruter desmontó los autobuses y los examinó en una sala con señales aisladas.
Allí descubrieron que el fabricante puede controlar los autobuses eléctricos chinos.
Según Ruter, el fabricante tiene acceso remoto a la siguiente información en cada autobús:
Actualización de software
Diagnóstico
Sistema de control de batería y suministro de energía
"En teoría, el fabricante puede detener o inutilizar el autobús", informa Ruter.
