Pruebas demuestran que los autobuses eléctricos de Oslo se pueden detener y apagar desde China [NOR]

Ruter ha probado en secreto la seguridad de sus propios autobuses eléctricos de China. La conclusión es que el fabricante puede detenerlos y retirarlos del servicio. La empresa ha notificado los resultados al Ministerio de Transporte, según informa Aftenposten. Según el periódico, la prueba se llevó a cabo este verano. Posteriormente, dos autobuses de Ruter fueron transportados a Sandvika para su análisis. Uno era un autobús eléctrico fabricado en Europa. El otro, un autobús eléctrico de la empresa china Yutong.

calde #2 calde *
Pero tranquilos, con los f-35, los misiles tomahok o patriot, los radares, ... android, Microsoft, ... con todo eso no, eh! Qué en EEUU son muy bondadosos y jamás le harían algo así a un aliado. Eso sólo al enemigo, como los buscas de los libaneses.

Son sólo los chinos, que son muy malvados ellos, por eso tienen los ojos así, como mirándote con odio ...

:roll:
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Que quieres decir, que si lo hacen los chinos está bien?
gelatti #1 gelatti *
Controlable

Ruter desmontó los autobuses y los examinó en una sala con señales aisladas.

Allí descubrieron que el fabricante puede controlar los autobuses eléctricos chinos.

Según Ruter, el fabricante tiene acceso remoto a la siguiente información en cada autobús:

Actualización de software
Diagnóstico
Sistema de control de batería y suministro de energía

"En teoría, el fabricante puede detener o inutilizar el autobús", informa Ruter.

Por lo tanto, ya han notificado sus hallazgos…   » ver todo el comentario
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
Y Nintendo te puede brickear la consola, y Tesla desactivarte el coche, y Samsung desactivarte la tele, y Apple cualquiera de sus dispositivos... Bienvenidos al siglo XXI, y USA su armamento...

Curiosamente parece que esto solo es un problema, cuando lo puede hacer China
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Solo Nintendo, Sony y Microsoft también lo pueden hacer.
powernergia #5 powernergia
Pero esto no pasa ahora con casi todos los coches que están conectados?
#6 yarkyark
#5 Efectivamente. Pasa con todo aquello que va conectado... salvo que localices la antena y se la rompas.
WarDog77 #8 WarDog77
Esa sería la idea, localizar el trasmisor e inhibirle la antena poniéndola a masa.
Así el vehículo no notaría que lo has desconectado, solo que no tiene "cobertura". Cuando quieras actualizar quitas el bucle y luego lo vuelves a colocar
cosmonauta #9 cosmonauta *
¡Bravo!

Aunque me juego algo a que los de Barcelona también
menéame