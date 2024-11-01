·
9
meneos
65
clics
Primera reacción de Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual: "Está preocupado por su imagen, es como si le hubieran matado"
Los detalles: La periodista Paloma García Pelayo ha desvelado en exclusiva en 'Y ahora Sonsoles' cómo se encuentra el cantante tras las denuncias contra él por parte de extrabajadoras.
julio iglesias. agresión sexual
#3
Harkon
Pues que no hubiera agredido a esas mujeres
5
K
71
#5
Fartón_Valenciano
*
Bueno, básicamente ya esta condenado socialmente, solo hay que leer algunos comentarios, yo voy a esperar a que se pronuncie la justicia, hacer juicios paralelos no me parece correcto...
3
K
49
#7
cocolisto
#5
Maomeno como Maduro...
0
K
20
#1
Nylo
¿Por su imagen? Será por su fachada.
2
K
41
#8
Milmariposas
Este tipo siempre me ha parecido un pulpo, notorio heredero de su padre (Papuchi) que también se caracterizaba por lo mismo. El dinero que todo lo puede (podía).
#ReleaseEpsteinFiles
1
K
22
#4
Lerena
Se tendría que haber preocupado de pagar bien.
Por ejemplo, Silvio Berlusconi también tenía sus cositas, pero pagaba bien a las nenas y ninguna le echó nunca nada en cara.
1
K
21
#10
Almirantecaraculo
#4
y a tí, qué te da más envidia? No poder pagarlas o que te pagan mal?
0
K
8
#6
cocolisto
He oído el testimonio de una de las mujeres agredidas. Se encuentra peor que éste mamotreto, sin duda.
0
K
20
#9
oceanon3d
#6
Es solo un viejo baboso, aparentemente, y rico ... el sexapil hace tiempo que lo perdió. No me extrañaría senilidad a esa edad.
1
K
19
#2
pitercio
*
Igual se tenía que haber preocupado antes de no ir por ahí delinquiendo.
0
K
17
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
