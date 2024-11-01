edición general
Primera reacción de Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual: "Está preocupado por su imagen, es como si le hubieran matado"

Los detalles: La periodista Paloma García Pelayo ha desvelado en exclusiva en 'Y ahora Sonsoles' cómo se encuentra el cantante tras las denuncias contra él por parte de extrabajadoras.

Harkon #3 Harkon
Pues que no hubiera agredido a esas mujeres
Fartón_Valenciano #5 Fartón_Valenciano *
Bueno, básicamente ya esta condenado socialmente, solo hay que leer algunos comentarios, yo voy a esperar a que se pronuncie la justicia, hacer juicios paralelos no me parece correcto...
cocolisto #7 cocolisto
#5 Maomeno como Maduro...
Nylo #1 Nylo
¿Por su imagen? Será por su fachada.
Milmariposas #8 Milmariposas
Este tipo siempre me ha parecido un pulpo, notorio heredero de su padre (Papuchi) que también se caracterizaba por lo mismo. El dinero que todo lo puede (podía).

#ReleaseEpsteinFiles
Lerena #4 Lerena
Se tendría que haber preocupado de pagar bien.

Por ejemplo, Silvio Berlusconi también tenía sus cositas, pero pagaba bien a las nenas y ninguna le echó nunca nada en cara.
#10 Almirantecaraculo
#4 y a tí, qué te da más envidia? No poder pagarlas o que te pagan mal?
cocolisto #6 cocolisto
He oído el testimonio de una de las mujeres agredidas. Se encuentra peor que éste mamotreto, sin duda.
oceanon3d #9 oceanon3d
#6 Es solo un viejo baboso, aparentemente, y rico ... el sexapil hace tiempo que lo perdió. No me extrañaría senilidad a esa edad.  media
pitercio #2 pitercio *
Igual se tenía que haber preocupado antes de no ir por ahí delinquiendo.
