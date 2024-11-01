El juez Carretero manda al banquillo a Errejón por la agresión sexual a Mouliaá

El juez Adolfo Carretero ha acordado mandar al banquillo a Íñigo Errejón para que sea juzgado por un delito de agresión sexual continuada contra Elisa Mouliaá. El instructor dicta la apertura de juicio oral contra el que fuera portavoz parlamentario de Sumar, pese a que la Fiscalía pidió el archivo de las actuaciones y apoyándose en los escritos de acusación que formularon tanto el abogado de la actriz, Alfredo Arrién, como la la acusación popular, que ejerce Adive.
| etiquetas: juez , carretero , banquillo , errejón , agresión , sexual , mouliaá
Aclaración de Errejón ""En la vida real la gente no habla con consignas""
Un abrazo a todos los que han sido condenados por consignas políticas ... y a todos los que les han votado.
A juicio pese a que la fiscalía (que sin duda depende de un podemita destartalado) diga que es una gilipollez.
El que pueda hacer que haga, una vez más.
¿A quién se le va a ocurrir que una actriz sabe fingir? Imposible.
Fiscalía siempre es una, acusaciones puede haber infinitas, pero ser todas estilo Hazte Oir o Manos Limpias y que no tenga ninguna base legal para seguir adelante.