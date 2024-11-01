El juez Carretero manda al banquillo a Errejón por la agresión sexual a Mouliaá

El juez Adolfo Carretero ha acordado mandar al banquillo a Íñigo Errejón para que sea juzgado por un delito de agresión sexual continuada contra Elisa Mouliaá. El instructor dicta la apertura de juicio oral contra el que fuera portavoz parlamentario de Sumar, pese a que la Fiscalía pidió el archivo de las actuaciones y apoyándose en los escritos de acusación que formularon tanto el abogado de la actriz, Alfredo Arrién, como la la acusación popular, que ejerce Adive.