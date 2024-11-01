·
6
meneos
37
clics
Otro canal cuñado @ecomonos desinformando sobre economía y deuda con monos y plátanos
He descubierto el enésimo canal cuñado de Youtube que desinforma sobre economía con dibujitos de monos y plátanos. Y es que este repite todos los mitos económicos!
etiquetas
:
garzón
,
ecomonos
,
deuda
,
sensacionalismo
actualidad
#1
ostiayajoder
A economonos le canta el aleron a neoliberal q echa para atras...
A mi lo q me jode es q no sean honestos: puedes tener la ideologia q quieras, pero pq la ocultas? Quieres engañarme?
Este pavo, este Garzon, va de frente? No te gusta? Ok. Te parece un gilipollas? Ok. Te gusta? Ok.
Pero al menos no va de neutro cuando lo q quiere es venderte su pescao...
Dime q me quieres vender y dejame, entonces, ver tu mercancia y q decida si la compro. Sino lo haces asi me quieres manipular y te quieres reir de mi.
4
K
41
#2
Batallitas
#1
Lo peor es lo que vende, Trade Republic. Un banco online alemán en el que el servicio de atención al cliente no es que sea malo, es que sencillamente no existe.
Yo cometí un error al registrarme y mi nombre aparece mal, y cuando intentas cambiarlo lo único que puedes hacer es subir un certificado de matrimonio o divorcio para explicar el cambio de nombre, no existe la opción de contactar con un ser humano para que lo arreglen.
0
K
10
