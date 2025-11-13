edición general
El mundo de la moda bate récord de ventas, pero sus trabajadores viven entre contratos parciales e inestabilidad: “A un 70%-80% de la plantilla de Inditex no les llega para vivir”

Un análisis internacional elaborado por la Berlin School of Business and Innovation (BSBI) revela que 213 de las 219 multinacionales del sector de la moda no pagan un salario que cubra las necesidades básicas de sus trabajadores, y las grandes empresas españolas no son la excepción. España, con siete grupos de moda analizados (Inditex, Mango, Desigual, Cortefiel, El Corte Inglés, Balenciaga y Pepe Jeans), se sitúa por encima del promedio mundial en cuando a derechos laborales, pero los resultados del estudio muestran un contraste preocupante.

pepel #5 pepel
Y con récord de ventas (que las hecen los trabajadores) no tienen huevos a subir los salarios.
ehizabai #1 ehizabai
Para que uno sea rico, muchos deben ser pobres.
Esa es la verdad.
plutanasio #6 plutanasio
Estás de vendedor en una tienda, qué esperas? Cobrar como un ingeniero de nano biotecnología?
#2 tromperri
Noticia que se tapa con otra operación de marketing y lavado de imagen donando algo.
alcama #3 alcama
La última vez que compré ropa fue en Simago
