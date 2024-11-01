edición general
Amancio Ortega cobrará 1.552 millones en segundo dividendo de Inditex

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, recibirá este lunes un total de 1.552 millones de euros como parte del segundo dividendo del año, una cifra que refleja la solidez financiera de la mayor empresa cotizada en España. Este pago corresponde a la segunda mitad del dividendo anual, que asciende a 5.235 millones de euros en total para 2025, con un dividendo de 1,68 euros por acción. Por su parte, su hija mayor, Sandra Ortega, que posee el 5,053% del grupo, percibirá 264 millones de euros.

comentarios
Grymyrk
Poco me parece
Albarkas
No sé si llegará a fin de mes. Otro que va a pedir una paguita.
Que lástima de país :troll:
Verdaderofalso
#11 como si se lleva el 60% xD
#15 Sacapuntas *
#12 No creo que los cobre él directamente.
reithor
Esto se digiere con un par de maquinas para el cáncer.
calde
Y esta vez qué va a donar? Maquinas para mamografías? Sería una buena estrategia, ahora mismo muchos fachatontos salvarían con ello...

Eso sí, parece que las últimas que donó siguen paradas en Madrid... igual a Quirón no le venía bien.
yopasabaporaqui
Pffffff qué cutre todo. Que redondee a 1500. Los 52 me los puede ingresar en IBAN 0127*****
Verdaderofalso
#6 imagina que un día se levanta, saca la cartera y dice, todo el segundo dividendo del año será repartido a todo español con cuenta bancaria en España y que cobre el SMI.
#11 Sacapuntas
#9 30% para hacienda (por decir una cantidad).
#1 tromperri
Meritocracia se dice Ortega ¿eh Sandra?
sotillo
#1 Bueno, pues me alegro, que le aproveche, hay gente en el mundo que nunca tendrá bastante
BlackDog
Los que se quejan siempre pueden comprar acciones de Inditex, pagan dividendos cada 6 meses
elsnons
El mejor gallego después de Franco, Trabajo, progreso, familia, reconocimiento internacional, denostado en su propio país y su ex CEO Pablo Isla bien promocionado en Nestlé .
Verdaderofalso
#4 comparas a un empresario de éxito con un dictador golpista?
Kantinero
#4 Ignorante, Amancio no es gallego
