Amancio Ortega cobrará 1.552 millones en segundo dividendo de Inditex

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, recibirá este lunes un total de 1.552 millones de euros como parte del segundo dividendo del año, una cifra que refleja la solidez financiera de la mayor empresa cotizada en España. Este pago corresponde a la segunda mitad del dividendo anual, que asciende a 5.235 millones de euros en total para 2025, con un dividendo de 1,68 euros por acción. Por su parte, su hija mayor, Sandra Ortega, que posee el 5,053% del grupo, percibirá 264 millones de euros.