El repaso de Silvia Intxaurrondo a Feijóo por sus mensajes con Mazón: "Ha estado mintiendo durante 14 meses"

El repaso de Silvia Intxaurrondo a Feijóo por sus mensajes con Mazón: "Ha estado mintiendo durante 14 meses"  

"Nadie obligó a Feijóo a entregar los mensajes y va Feijóo y entrega la mitad. Entonces claro, ahora la jueza dice: 'Oiga, entrégueme voluntariamente la mitad que voluntariamente no me ha entregado'". "Esto del acta notarial es un procedimiento que se ha inventado Feijóo. Podría entregar un pantallazo y tendría la misma validez. No hay nada que indique que hay mensajes que no han sido borrados. Es decir, podría haberlos borrado y no habría dejado rastro, con lo cual, ¿qué validez tiene esta prueba ante la jueza?"

5 comentarios
elsnons #1 elsnons *
Con este titular todos pensábamos que era una entrevista y resulta que es su parecer u opinión que contrasta con un juez afín al régimen para darle cariz de certeza.
3 K 43
carakola #4 carakola *
#1 ¿Opinión? Son hechos. Y el titular no sugiere eso. Te lo inventas .
4 K 87
Delay #5 Delay *
#1 Será una entrevista el día que Feijóo se atreva a volver a ponerse delante de Silvia Intxaurrondo, está invitadísimo. Pero por lo que sea solo se atreve a ir a las teles fachas a que le hagan masaje.

youtube.com/shorts/dYUePNLM_sA?si=Ioa1M4T0OOGbeuib
1 K 28
Quel #3 Quel
No tan fuerte, Nacho.
2 K 36
Febrero2034 #2 Febrero2034
Feijoo debe de dimitir por cambiar de opinión y mentir, algo que no ha pasado nunca en política.
FEIJOO DIMISIÓN YA!!
1 K 16

