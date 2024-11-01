edición general
Amancio Ortega vuelve a encabezar la lista Forbes de los más ricos de España en 2025: once años líder y su hija Sandra, segunda

La revista Forbes ha publicado este martes una nueva edición de su lista de las grandes fortunas de España. A la cabeza de 'Los 100 más ricos de 2025' no hay novedad: el fundador de Inditex, Amancio Ortega, continúa siendo la persona más rica de nuestro país con un patrimonio de 109.900 millones de euros.

Andreham
El que no vea el problema pues no sé, que siga así. Ya lo verá.

Sólo espero que no demasiado tarde.
5
Trigonometrico
#2 El problema según tú es que, una empresa fabrica una cantidad inmensa de un producto, y la distribuye (vende) en tiendas repartidas por todo el mundo desarrollado.

Y apuesto a que usas Windows.
2
gyllega
#12 el problema son las cuestionables condiciones de sus trabajadores, los paises donde fabrica que tienen unas cuestioables condiciones para los trabajadores....
0
pip
109900000000€ es una cantidad de dinero obscena.
2
VFR
#3 a ver si gana un poco más y la redondea en plan Atila
0
Macnulti_reencarnado
#9 claro, empresarios que generen riqueza. Fácil.
3
Macnulti_reencarnado
Más Amancios nos harían falta en España.
3
ARdA
#6 ¿puedes elaborar más qué hace falta?
0
triste_realidad
#6 45.000.000 de amancios. Todos muchimillonarios.
0
Macnulti_reencarnado
#14 47.000 empleados tiene Inditex en España. Ni tan mal.
1
Oliram
Dilema.
Entre Amancio Ortega y El Sr. del Pino que se llevó la sede social de Ferrovial a paises bajos para pagar menos impuestos a quien preferimos.

Entre Sandra Ortega y Florentino Pérez a quien expropiarías antes.
1
triste_realidad
#10 En la primera me quedo con Amancio y su ingeniería fiscal.
En la segunda no veo motivo para que sean excluyentes.
0
sleep_timer
Genial Forges.  media
0
username
Meritocracia
0
Borgiano
#1 De Amancio sí.
1
ARdA
#4 El mérito de no pagar lo que generan sus trabajadores.
1
Borgiano
#7 No sabes ni lo que es la meritocracia, me temo.
0
Aergon
#1 El ascensor social está que echa humo (por el sabotaje que sufre).
1

