edición general
12 meneos
181 clics
Muere una influencer de 27 años por desnutrición tras seguir una dieta frugívora basada en fruta cruda que la hizo adelgazar hasta los 22 kilos

Muere una influencer de 27 años por desnutrición tras seguir una dieta frugívora basada en fruta cruda que la hizo adelgazar hasta los 22 kilos

La decisión de Karolina Krzyżak de consumir únicamente fruta cruda hizo que su viaje a Bali terminase en tragedia. La influencer polaca, de 27 años, fue encontrada sin vida en el hotel donde se hospedaba y con un aspecto que no superaba los 22 kilos corporales. Según informó The Cut, la joven, nacida en Varsovia, acabó padeciendo una desnutrición extrema al mantener esta dieta, que excluía cualquier otro alimento.

| etiquetas: influencer , desnutrición , dieta , frugivora , 22 kilos
11 1 0 K 171 Darwin
22 comentarios
11 1 0 K 171 Darwin
Comentarios destacados:    
tranki #1 tranki
Morir por creencias absurdas demuestra que hay un problema mental subyacente
4 K 66
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
Un lamentable caso de anorexia seguido en redes sociales.
2 K 36
pip #4 pip
¿Esto no es anorexia "clásica", independientemente de la dieta?
2 K 35
Mikhail #6 Mikhail
#4 Pienso que es muy importante que se haga hincapié en la dieta. No tenía problema en comer pero lo que comía no le aportaba la energía ni nutrientes necesarios para la vida. Por eso hay que desautorizar a todos los "influencers" que venden formas de vida no saludables, a poder ser, legislando para evitar que lo hagan.
1 K 20
alfre2 #10 alfre2
#6 no estoy de acuerdo en censurar en internet todo lo que sea dañino, arrebatando a las personas a que lo hagan individualmente en base a su sentido crítico. Se empieza así y se termina quemando libros y películas, “por el bien común”.

Hay que adaptar a las personas a internet, no internet a las personas.
0 K 12
Mikhail #17 Mikhail
#10 Por supuesto que hay que censurar lo que es dañino. Sobre todo, si te lo venden como saludable.

Si te dicen "yo llevo esta dieta, pero es una mierda y acabas muriendo antes de los treinta", adelante. Si te la venden como "la dieta más saludable porque es la que hacían nuestros antepasados primates antes de bajarse del árbol"; claro que hay que prohibirlo, porque es falso y perjudicial.

"Hay que adaptar a las personas a internet, no internet a las personas."
Lo que hay que oír. :wall:
0 K 7
alfre2 #19 alfre2 *
#17 mis disculpas por venir por aquí a exigirle a la gente que se comporte como adultos. Espero que no vayas corriendo a contárselo a mis papis para que me castiguen. Me da ansiedad solo de pensarlo!!

¿Sabes qué significa la expresión “ponerle puertas al campo”? Pues suerte con eso!
0 K 12
Mikhail #20 Mikhail
#19 Eres consciente de que las redes sociales las utilizan más personas a parte de los adultos ¿verdad?
0 K 7
alfre2 #22 alfre2
#20 ¿eres consciente que la vida no es un tobogán, y no puede rodar siempre cuesta abajo?
0 K 12
hazardum #11 hazardum *
#4 #6 Según la noticia, tenía anorexia previa antes del cambio de dieta, por eso probablemente no se veía mal en el espejo aun estando como estaba, y la dieta sin suficientes nutrientes no saludable ha sido lo que ha rematado el tema.

DEP por la chavalilla.
1 K 17
alfre2 #16 alfre2
#11 lo que argumentas no tiene nada que ver con mi punto de vista. Yo aludo a que cada uno debe estimar lo que sigue y cree en internet. La responsabilidad no puede delegarse.
0 K 12
Mikhail #18 Mikhail
#11 Puede ser, pero seguramente se vio agravada por la creencia de estar siguiendo una dieta "saludable". "Estoy comiendo sano y encima adelgazo". :-(
0 K 7
Jaime131 #2 Jaime131
Lo importante es que tuviera muchos seguidores cuando palmó.
1 K 23
poyeur #7 poyeur
¿Esta gente no tiene colegas o familiares que les diga claramente que se le está yendo el tema de las manos, o es que la chica fue incapaz de hacerles caso? 22 Kg. los pesa mi sobrina de casi 7 años estando delgadita...
1 K 23
alfre2 #15 alfre2
#7 claro que sí, y por eso se van a Bali. Para no escucharlos
0 K 12
alfre2 #12 alfre2 *
Para que luego traten de poner en duda la selección natural. It works, bitches! 8-D
0 K 12
frg #21 frg *
Una de las cosas que más odio del veganismo es la cantidad de gente que la usa para ocultar socialmente y no ser reprendido por su anorexia.
0 K 12
Fedorito #3 Fedorito
Tuvo la muerte que todo influencer desea, morir haciendo el gilipollas.
0 K 11
elTieso #9 elTieso
Tiene que ser muy jodido mirarte en el espejo y maquillarte y no darte cuenta de que estás mirando a alguien que parece muy enfermo. Pobrecilla, esto tiene que ser alguna patología, no quiero creer que estuviera obnubilada por la jilipollez influencer.
0 K 10
Pedro_Bear #8 Pedro_Bear
dep. En vez de hacer chistes, la dismorfia corporal y la anorexia es una enfermedad muy extendida en la sociedad.
0 K 10
alfre2 #13 alfre2
#8 hay otra enfermedad subyacente ahí, cuando crees estar liderando algo y te eriges en un ejemplo
0 K 12
#14 solojavi
Lo importante es el mensaje que ha dejado a la posteridad y en cuantos de sus seguidores ha calado.
Supongo que algunos la seguirían en modo apuesta/porra para ver cuanto tardaba en abandonarla (por cierto, pudo hacer trampas y seguir viva), pero la mayoría admirarían a su ídolo y ahora estarán buscando un nuevo faro que ilumine sus existencias así como debatiendo sobre cual ha sido la causa real de su fallecimiento.
0 K 9

menéame