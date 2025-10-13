Muere una influencer de 27 años por desnutrición tras seguir una dieta frugívora basada en fruta cruda que la hizo adelgazar hasta los 22 kilos

La decisión de Karolina Krzyżak de consumir únicamente fruta cruda hizo que su viaje a Bali terminase en tragedia. La influencer polaca, de 27 años, fue encontrada sin vida en el hotel donde se hospedaba y con un aspecto que no superaba los 22 kilos corporales. Según informó The Cut, la joven, nacida en Varsovia, acabó padeciendo una desnutrición extrema al mantener esta dieta, que excluía cualquier otro alimento.
| etiquetas: influencer , desnutrición , dieta , frugivora , 22 kilos
Hay que adaptar a las personas a internet, no internet a las personas.
Si te dicen "yo llevo esta dieta, pero es una mierda y acabas muriendo antes de los treinta", adelante. Si te la venden como "la dieta más saludable porque es la que hacían nuestros antepasados primates antes de bajarse del árbol"; claro que hay que prohibirlo, porque es falso y perjudicial.
"Hay que adaptar a las personas a internet, no internet a las personas."
Lo que hay que oír.
¿Sabes qué significa la expresión “ponerle puertas al campo”? Pues suerte con eso!
DEP por la chavalilla.
Supongo que algunos la seguirían en modo apuesta/porra para ver cuanto tardaba en abandonarla (por cierto, pudo hacer trampas y seguir viva), pero la mayoría admirarían a su ídolo y ahora estarán buscando un nuevo faro que ilumine sus existencias así como debatiendo sobre cual ha sido la causa real de su fallecimiento.