Muere una influencer de 27 años por desnutrición tras seguir una dieta frugívora basada en fruta cruda que la hizo adelgazar hasta los 22 kilos

La decisión de Karolina Krzyżak de consumir únicamente fruta cruda hizo que su viaje a Bali terminase en tragedia. La influencer polaca, de 27 años, fue encontrada sin vida en el hotel donde se hospedaba y con un aspecto que no superaba los 22 kilos corporales. Según informó The Cut, la joven, nacida en Varsovia, acabó padeciendo una desnutrición extrema al mantener esta dieta, que excluía cualquier otro alimento.