edición general
24 meneos
24 clics
JD Vance dice que el agente que mató a la mujer de Mineápolis goza de "inmunidad absoluta"

JD Vance dice que el agente que mató a la mujer de Mineápolis goza de "inmunidad absoluta"

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, afirmó este jueves que el agente de inmigración que mató en la víspera a una mujer en la ciudad de Mineápolis "está protegido por inmunidad absoluta" y acusó a la fallecida de ser una activista "víctima de la ideología de izquierda" que trató de atropellar al funcionario con su vehículo. "Se trata de un agente federal de las fuerzas del orden que participa en una operación policial federal. Es un asunto federal. Ese individuo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba cumpliendo con su deber.

| etiquetas: jd vance , minneapolis , asesinato , ice
20 4 0 K 189 actualidad
22 comentarios
20 4 0 K 189 actualidad
Comentarios destacados:        
WcPC #1 WcPC
Como esto no traiga consecuencias y fuertes, el resto de agentes van a empezar a actuar como si tuvieran "inmunidad absoluta" y vamos a flipar de lo que empezará a ocurrir en USA.
7 K 70
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#1 espera, no estaban actuando ya como si tuvieran “inmunidad absoluta”?

Porque muertos bajo su custodia ya van unos cuantos, heridos ni te cuento, y desaparecidos en Alligator creo que rondaban los miles.

32 personas murieron bajo custodia de ICE en 2025, el número más alto desde 2004.
5 K 66
WcPC #11 WcPC *
#7 No...
Aún no van destrozando comercios de "no americanos", ahora han comenzado a ajusticiar a gente por la calle, pero aún no es generalizado, no detienen a los que los graban (seguramente esta será la segunda cosa que comience a ocurrir, sin testigos, ya sabes)
Vamos, que esto está empezando.
Solamente mira un artículo de como actuaban los "camisas negras" en Italia o los "camisas pardas" de Alemania, aún queda mucho recorrido.
Desgraciadamente.
3 K 33
sotillo #16 sotillo
#11 No te olvides de la Falange española que luego se enfadan
0 K 11
Varlak #21 Varlak
#1 Ese es el plan
0 K 10
#3 Pivorexico *
Pues con la de psicópatas que han reclutado , va ser toda una fiesta;

De paso para las elecciones de noviembre ,el ICE se encargara de que la gente vote bien .
5 K 68
Romfitay #2 Romfitay
Fascismo, tema 5.
4 K 45
#13 Albertillovernel
Un pasito más cerca de la guerra civil en los USA.
4 K 42
#8 anamabel
Vaya, a ver si es que ahora lo de "atropellar" es de izquierdas. Entonces aquel neonazi que atropelló a decenas en la manifestación de Black Lives Matter debía estar profundamente confundido.
3 K 35
ixo #14 ixo
Luigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
3 K 32
aPedirAlMetro #18 aPedirAlMetro
#14 A las balas creo que no es inmune xD
1 K 17
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Fachapass
1 K 28
mondoxibaro #6 mondoxibaro
Yo creo que si los estados no aplican sanciones, nosotros deberíamos empezar ya a no comprar nada americano.
2 K 25
Blackat #10 Blackat
En NAziAmerica los Nazis gozan de inmunidad NAZi.

No se por que no cerramos ya la UE a estos hijos de puta...que se metan su gringolandia por el puto culo.
1 K 20
io1976 #12 io1976
La dictadura woke...
1 K 13
Un_señor_de_Cuenca #15 Un_señor_de_Cuenca
No se siembra todo esto gratis. En algún momento va a haber un punto de quebranto y ya veremos por dónde salen.
0 K 13
sotillo #17 sotillo
#15 Matando más y acusarlos de comunistas, lo normal en EEUU desde siempre
1 K 24
SeñorPresunciones #22 SeñorPresunciones
EE.UU, son los nuevos nazis, no cabe duda.
0 K 12
ur_quan_master #20 ur_quan_master
JD Vance, al igual que le pasó a Mussolini, no prevee que la vida puede dar muchas vueltas
0 K 11
efectogamonal #4 efectogamonal
Sorpresón {0x1f525}
0 K 9
MIrahigos #9 MIrahigos
#4 en las Gaunas
0 K 9
#19 Donlixo
Impunidad absoluta nás bien...
0 K 6

menéame