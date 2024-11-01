JD Vance dice que el agente que mató a la mujer de Mineápolis goza de "inmunidad absoluta"

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, afirmó este jueves que el agente de inmigración que mató en la víspera a una mujer en la ciudad de Mineápolis "está protegido por inmunidad absoluta" y acusó a la fallecida de ser una activista "víctima de la ideología de izquierda" que trató de atropellar al funcionario con su vehículo. "Se trata de un agente federal de las fuerzas del orden que participa en una operación policial federal. Es un asunto federal. Ese individuo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba cumpliendo con su deber.