JD Vance dice que el agente que mató a la mujer de Mineápolis goza de "inmunidad absoluta"

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, afirmó este jueves que el agente de inmigración que mató en la víspera a una mujer en la ciudad de Mineápolis "está protegido por inmunidad absoluta" y acusó a la fallecida de ser una activista "víctima de la ideología de izquierda" que trató de atropellar al funcionario con su vehículo. "Se trata de un agente federal de las fuerzas del orden que participa en una operación policial federal. Es un asunto federal. Ese individuo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba cumpliendo con su deber.
Porque muertos bajo su custodia ya van unos cuantos, heridos ni te cuento, y desaparecidos en Alligator creo que rondaban los miles.
32 personas murieron bajo custodia de ICE en 2025, el número más alto desde 2004.
Aún no van destrozando comercios de "no americanos", ahora han comenzado a ajusticiar a gente por la calle, pero aún no es generalizado, no detienen a los que los graban (seguramente esta será la segunda cosa que comience a ocurrir, sin testigos, ya sabes)
Vamos, que esto está empezando.
Solamente mira un artículo de como actuaban los "camisas negras" en Italia o los "camisas pardas" de Alemania, aún queda mucho recorrido.
Desgraciadamente.
De paso para las elecciones de noviembre ,el ICE se encargara de que la gente vote bien .
No se por que no cerramos ya la UE a estos hijos de puta...que se metan su gringolandia por el puto culo.