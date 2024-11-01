Javier Gil: "la vivienda puede costarle las elecciones a Pedro Sánchez"

Esta inacción genera desafección. La generación inquilina no se puede ir de casa de sus padres. Si se va, se va a compartir piso y a pagar la mitad del sueldo en una habitación de un barrio periférico por 600 euros. Y aquí entra la extrema derecha a decir que el problema no es el rentismo, es de los jubilados que cobran demasiado o de los migrantes que te quitan las casas. Y esto está surtiendo efecto, cuando el Gobierno de izquierda tendría que estar cambiando el modelo y enfrentándose a los especuladores.
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A cambio, para castigarle, votaré a los corruptos de mierda derechistas que no sólo se oponen a cualquier tipo de regulación de la vivienda y de ayudas para los pobres y las familias, sino que están participando personalmente de todos los fondos de inversión extranjeros que especulan con la vivienda y compran pisos en masa para alquilarlos a precios imposibles o para convertirlos en pisos turísticos, e… » ver todo el comentario