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Javier Gil: "la vivienda puede costarle las elecciones a Pedro Sánchez"

Javier Gil: "la vivienda puede costarle las elecciones a Pedro Sánchez"

Esta inacción genera desafección. La generación inquilina no se puede ir de casa de sus padres. Si se va, se va a compartir piso y a pagar la mitad del sueldo en una habitación de un barrio periférico por 600 euros. Y aquí entra la extrema derecha a decir que el problema no es el rentismo, es de los jubilados que cobran demasiado o de los migrantes que te quitan las casas. Y esto está surtiendo efecto, cuando el Gobierno de izquierda tendría que estar cambiando el modelo y enfrentándose a los especuladores.

| etiquetas: entrevista , javier gil , libro , generación inquilina
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8 comentarios
3 2 0 K 67 Entrevistado
#2 CuiProdestHocBellum
Si eso ocurre, merecemos como país todas las desgracias que nos vendrán con el gobierno de PP-VOX.
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Para que gobiernen quienes malvenden VPO a fondos de inversión, toda una genialidad. Me resulta inconcebible el "como este lo hace mal, voy a castigarle votando a otros que lo hagan peor". La consecuencia es que algo les joderá no gobernar, pero su vida no se va a ir por el desagüe por no hacerlo, en cambio para quienes la mala gestión del PSOE les pasa factura las cosas sólo pueden empeorar.
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sotillo #5 sotillo
#3 Me va joder que ganen a pesar de que me beneficie
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#4 Leon_Bocanegra
Como la supuesta izquierda no hace las cosas de izquierdas que necesitamos, vamos a votar la derecha. Un plan sin fisuras.
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angelitoMagno #7 angelitoMagno
#4 El gobierno no da soluciones, la gente votará a otros. Las elecciones se ganan convenciendo al votante que no tiene una ideología clara, porque el que es de derechas casi siempre votará derecha (o se abstendrá) y el que es de izquierdas casi siempre votará izquierda (o se abstendrá)
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#8 Leon_Bocanegra
#7 si yo quiero soluciones de derechas no voy a votar a podemos... Y viceversa.
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Supercinexin #6 Supercinexin
Voy a cambiar el Gobierno de Pedro Sánchez porque no ha hecho cosas en materia de viviendas.

A cambio, para castigarle, votaré a los corruptos de mierda derechistas que no sólo se oponen a cualquier tipo de regulación de la vivienda y de ayudas para los pobres y las familias, sino que están participando personalmente de todos los fondos de inversión extranjeros que especulan con la vivienda y compran pisos en masa para alquilarlos a precios imposibles o para convertirlos en pisos turísticos, e…   » ver todo el comentario
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menéame