Irán rechaza el plan de paz de Trump y vuelve a atacar el portaaviones nuclear estadounidense Abraham Lincoln

Tras recibir el plan de paz de quince puntos de Donald Trump, el portavoz militar iraní Ebrahim Zolfaghari anunció que el país no aceptaba el acuerdo: "Mientras no sea nuestra voluntad, nada volverá a ser como antes", dijo. Posteriormente, el Ejército iraní afirmó este miércoles que ha vuelto a lanzar un ataque con misiles de crucero contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, que opera en el Mar Arábigo. "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado".
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Generó un problema aún mayor: mató científicos, dirigentes políticos, militares, religiosos, niñas, mucha gente inocente; está destrozando infraestructuras del país; EEUU asesinó a sus interlocutores mientras les engañaba en las negociaciones y conspira permanentemente para generar una guerra civil.
Ahora llega con un papel que pide el mismo trato que rompió. No sé lo que hará Irán pero, si yo estuviese en ese lado de las negociaciones, os avisaría para que fueseis acumulando no-perecederos.
Generó un problema aún mayor: mató científicos, dirigentes políticos, militares, religiosos, niñas, mucha gente inocente; está destrozando infraestructuras del país; EEUU asesinó a sus interlocutores mientras les engañaba en las negociaciones y conspira permanentemente para generar una guerra civil.
Ahora llega con un papel que pide el mismo trato que rompió. No sé lo que hará Irán pero, si yo estuviese en ese lado de las negociaciones, os avisaría para que fueseis acumulando no-perecederos.
¿Eso de "las reglas estan para saltarselas"? La situacion en la que nos deja usrael es peor; las reglas estan para violarlas, para aplastarlas, para reirse de ellas, para convertirlas en un campo de concentracion y bombardearlas.
En la colonización y genocidio de los indígenas nativos del territorio que hoy es EEUU, incumplían sus acuerdos una y otra vez hasta que los masacraron en su totalidad y les negaron su existencia más allá de 4 reservas en sitios donde no crece ni la hierba.
www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/qfg7us/did_the_us_actually_hon
historia.nationalgeographic.com.es/a/en-1835-se-prometio-a-los-cheroke
Desde hace 60 años y más, el tener un portaaviones es tanto como tener misiles nucleares, porque te permite salir de tu area y generar areas de influencia.
A ver, cuando pretendes conquistar a un enemigo no le haces una guerra para destruir todo lo que tenga valor en el territorio enemigo. ¿Para que querrías un solar arrasado donde haya gente con hambre?, ¿para tener millones de refugiados que te invaden?
Con la guerra lo único que se pretende es destruir las estructuras que permiten al enemigo seguir… » ver todo el comentario
Según la noticia, son los 15 puntos con los que empezaron las negociaciones hace un año (esas que no funcionaron).
Lo de siempre, que renuncien a desarrollar cualquier forma de defensa militar para que puedan ser cómodamente destruidos por Israel, que entreguen el control del estrecho a USA y la explotación de sus recursos a multinacionales.
Pero como periodista, a mí me daría vergüenza publicar noticias tan incompletas
Ah, si, porque no han perdido ni tienen ninguna razón para rendirse.
1. Eliminación de todas las sanciones contra Irán.
2. Asistencia de EE. UU. para avanzar y desarrollar un proyecto nuclear civil (generación de electricidad).
3. Eliminación de la amenaza de que se vuelvan a imponer sanciones.
4. El programa nuclear de Irán queda congelado bajo un marco definido.
5. El uranio enriquecido se mantendrá, pero bajo supervisión y límites acordados.
6. El programa de misiles… » ver todo el comentario
Como con todos los acuerdos.
#21 los he contado, estoy enfermo
Te los pone #20 pero son tal mierda que la prensa no se atreve a publicarlos porque se les vería mucho el plumero. Mucho mejor hablar de "plan de paz" que no de "Chantaje sionazi"
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www.meneame.net/story/trump-dice-iran-ha-dado-regalo-muy-grande-acuerd