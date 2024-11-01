Irán rechaza el plan de paz de Trump y vuelve a atacar el portaaviones nuclear estadounidense Abraham Lincoln

Tras recibir el plan de paz de quince puntos de Donald Trump, el portavoz militar iraní Ebrahim Zolfaghari anunció que el país no aceptaba el acuerdo: "Mientras no sea nuestra voluntad, nada volverá a ser como antes", dijo. Posteriormente, el Ejército iraní afirmó este miércoles que ha vuelto a lanzar un ataque con misiles de crucero contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, que opera en el Mar Arábigo. "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado".