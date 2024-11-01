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Irán rechaza el plan de paz de Trump y vuelve a atacar el portaaviones nuclear estadounidense Abraham Lincoln

Irán rechaza el plan de paz de Trump y vuelve a atacar el portaaviones nuclear estadounidense Abraham Lincoln

Tras recibir el plan de paz de quince puntos de Donald Trump, el portavoz militar iraní Ebrahim Zolfaghari anunció que el país no aceptaba el acuerdo: "Mientras no sea nuestra voluntad, nada volverá a ser como antes", dijo. Posteriormente, el Ejército iraní afirmó este miércoles que ha vuelto a lanzar un ataque con misiles de crucero contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, que opera en el Mar Arábigo. "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado".

| etiquetas: trump , guerra , irán , ataques , paz
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57 comentarios
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Comentarios destacados:              
#7 Llegó Trump y anuló el trato que había firmado Obama con Irán que solucionaba el problema de las armas nucleares.
Generó un problema aún mayor: mató científicos, dirigentes políticos, militares, religiosos, niñas, mucha gente inocente; está destrozando infraestructuras del país; EEUU asesinó a sus interlocutores mientras les engañaba en las negociaciones y conspira permanentemente para generar una guerra civil.
Ahora llega con un papel que pide el mismo trato que rompió. No sé lo que hará Irán pero, si yo estuviese en ese lado de las negociaciones, os avisaría para que fueseis acumulando no-perecederos.
pitercio #7 pitercio *
Llegó Trump y anuló el trato que había firmado Obama con Irán que solucionaba el problema de las armas nucleares.
Generó un problema aún mayor: mató científicos, dirigentes políticos, militares, religiosos, niñas, mucha gente inocente; está destrozando infraestructuras del país; EEUU asesinó a sus interlocutores mientras les engañaba en las negociaciones y conspira permanentemente para generar una guerra civil.
Ahora llega con un papel que pide el mismo trato que rompió. No sé lo que hará Irán pero, si yo estuviese en ese lado de las negociaciones, os avisaría para que fueseis acumulando no-perecederos.
28 K 255
#29 TripodeDeEbano
#7 A que llamas no perecederos
0 K 6
pitercio #37 pitercio
#29 lo que vaya a consumir en los próximos 6-12 meses y no vaya a caducar en ese plazo.
1 K 24
#48 TripodeDeEbano
#37 Ves venís escasez de productos o inflación descomunal. En ese caso #40 estaría equivocado, seria mejor usar billetes.
0 K 6
inar #40 inar
#29 Papel WC :shit:
1 K 15
johel #31 johel *
#7 Haran lo mismo que cualquier otro pais visto el percal de la total nulidad de todos los tratados internacionales; Firmar un acuerdo cuando les convenga de cara a la galeria, hacer teatro y mientras tanto incumplirlo sistematicamente.
¿Eso de "las reglas estan para saltarselas"? La situacion en la que nos deja usrael es peor; las reglas estan para violarlas, para aplastarlas, para reirse de ellas, para convertirlas en un campo de concentracion y bombardearlas.
0 K 11
#32 guuilesmiz *
#24 EEUU e israel jamás cumplen ningún acuerdo, es más, se han dedicado a asesinar a los negociadores en múltiples ocasiones.
En la colonización y genocidio de los indígenas nativos del territorio que hoy es EEUU, incumplían sus acuerdos una y otra vez hasta que los masacraron en su totalidad y les negaron su existencia más allá de 4 reservas en sitios donde no crece ni la hierba.
www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/qfg7us/did_the_us_actually_hon
historia.nationalgeographic.com.es/a/en-1835-se-prometio-a-los-cheroke
12 K 150
#18 konde1313
Ya estaban a punto de alcanzar un acuerdo cuando USA e Israel atacaron ilegalmente por segunda vez a Irán. Las palabras o los acuerdos de Trump no valen ni el papel sobre el que están escritos.
13 K 147
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
Lo podrían llamar "El Plan de Pozz" y tendría la misma credibilidad.
9 K 109
TripleXXX #12 TripleXXX
#11 Si te muerdes la lengua, llama a toxicología xD xD xD xD
2 K 34
#28 capitan.meneito
#24 para eeuu sí, cojonudo.
5 K 67
carakola #35 carakola *
#28 Y para Israel y su proyecto de Gran Israel. Cada vez menos oposición para sus ansias expansionistas, genocidas y de apartheid.
3 K 41
#36 capitan.meneito
#35 cierto, sí.
0 K 10
ElBeaver #56 ElBeaver
#35 Israel no tiene población suficiente para ese Gran Israel, por mucho que algunos fanáticos se empeñen en aumentarla de formas absurdas fabricando albinos
0 K 6
Veelicus #2 Veelicus
Pena que no lo hundan...
6 K 59
javibaz #9 javibaz
#2 Es mejor que no. Le hacen más daño dejándolo tocado que hundiéndolo.
2 K 33
#22 Ninethousand
#9 Fuente: Las estrellas base Cylon en "BattleStar Galactica: el Juego de Tablero".
0 K 6
#27 lameth
#9 No. Un portaaviones hundido sería un golpe bestial para los yankis, amén de cambiar la guerra moderna.
Desde hace 60 años y más, el tener un portaaviones es tanto como tener misiles nucleares, porque te permite salir de tu area y generar areas de influencia.
1 K 21
#46 Forestalx
#27 que sepamos ni lo han rozado ... No ?
1 K 18
alehopio #53 alehopio
#27 Pero una guerra realmente no consiste en destruir lo que puedas, si no en controlar lo que destruyes: cuándo, cuánto, cómo, etc.

A ver, cuando pretendes conquistar a un enemigo no le haces una guerra para destruir todo lo que tenga valor en el territorio enemigo. ¿Para que querrías un solar arrasado donde haya gente con hambre?, ¿para tener millones de refugiados que te invaden?

Con la guerra lo único que se pretende es destruir las estructuras que permiten al enemigo seguir…   » ver todo el comentario
0 K 18
traviesvs_maximvs #38 traviesvs_maximvs *
Es que es la ostia. Atacan la primera vez (en 2025) e Irán responde tímidamente, un poco de paripé. Miden la respuesta y como ven que es poca cosa vuelven a atacar por sorpresa en medio de negociaciones. Se cargan a la cúpula, a un barco desarmado que venía alde hacer ejercicios navales, revientan un colegio lleno de niñas y bombardean la capital, y como Iran mantiene el pulso y les contesta en condiciones, haciendo que los putos israelies lloren en sus refugios y los yankis tengan que sacar…   » ver todo el comentario
5 K 57
salteado3 #6 salteado3
Ahora retirarán el portaaviones al estilo TACO: "me voy, pero no porque me echen, me voy porque quiero". :troll:
3 K 48
makinavaja #19 makinavaja
#6 Lo retirarán porque le toca cambiarle el aceite y los filtros.. no por otra cosa... :-D :-D :-D
0 K 13
#23 Suleiman
Como para fiarse de la palabra de Trump... Mientras está hablando de paz, está preparando una invasión.
2 K 29
Varlak #45 Varlak
#14 Eso que llamas "periodista" no existe desde hace tiempo
2 K 28
Rogue #3 Rogue
No querían guerra!
1 K 27
XtrMnIO #43 XtrMnIO
Ese pepilazo era el regalo que mencionaba el dictador gringo, no?
1 K 25
ombresaco #1 ombresaco
Por curiosidad, ¿cuales son esos 15 puntos?
1 K 23
#4 Abajo
#1 Los puntos de sutura
7 K 97
mariKarmo #41 mariKarmo
#4 ay que me lol
0 K 11
Iruñakis #50 Iruñakis
#4 jajaja
0 K 9
#5 exeware
#1 1 trump es la hostia y del 2 al 15 goto 1
10 K 85
#55 raul.ina
#5 www.theguardian.com/world/2026/mar/24/trumps-rehashed-15-point-iran-pl

Según la noticia, son los 15 puntos con los que empezaron las negociaciones hace un año (esas que no funcionaron).
0 K 9
Fariseo #13 Fariseo
#1 Se listaban en otra noticia que no encuentro creo.
Lo de siempre, que renuncien a desarrollar cualquier forma de defensa militar para que puedan ser cómodamente destruidos por Israel, que entreguen el control del estrecho a USA y la explotación de sus recursos a multinacionales.
11 K 113
ombresaco #14 ombresaco
#13 yo también lo he buscado. O son 15 puntos secretos (para qué insistir en los 15 puntos), o tal acuerdo no existe.

Pero como periodista, a mí me daría vergüenza publicar noticias tan incompletas
1 K 19
Fariseo #15 Fariseo
#14 Creía habelos visto aquí, probablemente he visto alguna lista inventada en alguna de las mil fuentes de "información" que sigo estos días
0 K 7
Varlak #44 Varlak
#13 ¿Porqué llamarlo "rendición incondicional" cuando lo puedes llamar "acuerdo de paz"?

Ah, si, porque no han perdido ni tienen ninguna razón para rendirse.
0 K 9
parapapablo #20 parapapablo
#1 El plan de 15 puntos que Estados Unidos propondrá a Irán, según el Canal 12 israelí:

1. Eliminación de todas las sanciones contra Irán.

2. Asistencia de EE. UU. para avanzar y desarrollar un proyecto nuclear civil (generación de electricidad).

3. Eliminación de la amenaza de que se vuelvan a imponer sanciones.

4. El programa nuclear de Irán queda congelado bajo un marco definido.

5. El uranio enriquecido se mantendrá, pero bajo supervisión y límites acordados.

6. El programa de misiles…   » ver todo el comentario
10 K 126
JoseRvValjean #24 JoseRvValjean
#20 sobre el papel no me parece un mal acuerdo, sobre el papel
0 K 18
Varlak #49 Varlak
#24 Si no fuera por el pequeño detalle de que Israel no tiene absolutamente ninguna intención de cumplirlo.

Como con todos los acuerdos.
1 K 20
ElBeaver #57 ElBeaver
#49 Iran tampoco
0 K 6
ombresaco #25 ombresaco
#20 dankon, la verdad es que desde la ignorancia parece más Irán cede en todo, y el régimen teocrático continúa
#21 los he contado, estoy enfermo
1 K 21
perrico #33 perrico
#20 De los 15 puntos, 12 se resumen en 1.
1 K 23
HeilHynkel #42 HeilHynkel
#1

Te los pone #20 pero son tal mierda que la prensa no se atreve a publicarlos porque se les vería mucho el plumero. Mucho mejor hablar de "plan de paz" que no de "Chantaje sionazi"
0 K 18
Varlak #47 Varlak
#20 no solo eso, sino que además todo el mundo sabe que este tipo de "acuerdos de paz" los firma Israel cada vez que se está quedando sin misiles y necesita hacer más
0 K 9
ElBeaver #54 ElBeaver
#20 Es notable que el mismo gobierno que pide a Ucrania que "ceda territorio por paz" para no escalar con una potencia nuclear (Rusia), le exija a Irán que "elimine su capacidad de defensa" tras haberlo atacado directamente. Para Zelenski, la prioridad ahora es obtener garantías de seguridad reales antes de firmar cualquier papel, temiendo que Ucrania termine en una posición de vulnerabilidad similar a la que hoy se le impone a Teherán.
0 K 6
Tumbadito #21 Tumbadito
#1
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2 K 31
anv #39 anv
#1 están publicados por ahí pero básicamente es que Irán de rinda y se comprometa a que nunca tendrá ningún arma mas poderosa que lanzas y flechas. Bueno, exagero pero al final es la idea.
1 K 16
#51 yukatan
#1 estan por otra noticia... es mas una rendición
0 K 10
#8 capitan.meneito
Le han tocado los cojones a quien no debían.
1 K 21
#30 TripodeDeEbano
#8 Ayatolotas no les toques la pirola.
0 K 6
#10 fremen11
Qué revisen las lavadoras que tienden a reventar por si solas!!!!! :troll: :troll: :troll:
1 K 20
#16 Troll_hunter
#10 se vienen accidentes técnicos en masa
0 K 11
glynch #34 glynch
Si pones en la misma frase "trump" y "paz", te hace una captura de pantalla.
0 K 7

menéame