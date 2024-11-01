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Trump dice que Irán le ha dado "un regalo muy grande" en el acuerdo sobre el estrecho de Hormuz

Trump dice que Irán le ha dado "un regalo muy grande" en el acuerdo sobre el estrecho de Hormuz

«Van a llegar a un acuerdo. Ayer hicieron algo que fue asombroso. De hecho, nos hicieron un regalo, y el regalo llegó hoy. Fue un regalo muy grande, de un valor económico tremendo. No les voy a decir qué regalo es, pero fue un premio muy significativo. Y nos lo dieron. Dijeron que nos lo darían y lo hicieron», aseguró Trump. Al ser preguntado por ese regalo, el presidente estadounidense afirmó que no tiene relación con la energía nuclear y que está «relacionado con el petróleo y el gas», y que ha sido «un gesto muy amable».

| etiquetas: trump , oso , irán , regalo , grande , hormuz
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22 comentarios
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Comentarios destacados:      
Pablosky #1 Pablosky
El peor negociador de la historia xD
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Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#1 como las maracas de Machin
2 K 41
#15 EISev
#1 negocia con sus votantes y se está forrando. Mientras le salga rentable y otros paguen la fiesta...
0 K 12
#2 lamarisevadecañas
Un psiquiatra, le han regalado un psiquiatra
4 K 51
Dene #11 Dene
#2 el mejor regalo que le pueden hacer ... . eso o un enterrador. bueno, no, ese sería el mejor regalo para el resto del mundo
0 K 12
antesdarle #16 antesdarle
#11 y si lo entierran con vida mejor :troll:
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gale #7 gale
Le han concedido el primer Premio Iraní de la Paz.
3 K 38
#13 Carapedo
#7 Premio Ciro el Grande de la Cooperación y la Paz Mundial.

Mejó :-D
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Ka1900 #22 Ka1900
#7 Un dildo dorado....
0 K 11
winstonsmithh #4 winstonsmithh
King Kong reaiistic dildo XXL
1 K 29
Ripio #3 Ripio
Como una puta cabra.
Supongo que quiere repetir el pelotazo de "las negociaciones".
1 K 26
#21 Zamarro
#3 Esta calentando el mercado para comprar el viernes en corto, y que sus amigotes se forren vendiendo el lunes con millones en ganancias
2 K 35
#10 Grahml
Ya está el viejo con sus mentiras otra vez, buscando a ver cómo el Barron puede hacerse con unos millones más.
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Gry #18 Gry *
Déjame adivinar, le han ofrecido una comisión del 10% de las ventas de petróleo que gestione. Ya verás que rápido les levantan las sanciones ¿Para qué librar una guerra si puedes comprar a un presidente? :popcorn:
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pepel #8 pepel
Y que no va a decir lo que es. Suelta la mosca para que vuele.
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zogo #9 zogo
¿No estará hablando con el perro de Milei?
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ur_quan_master #20 ur_quan_master
Declaraciones para manipular los mercados ¿ Eso no es delito en EEUU?
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#5 Suleiman
Este tio esta como una regadera... Aunque a veces creo que se hace el loco para manipular los mercados y poner contentos a sus amigos...
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Dene #12 Dene *
#5 como decía Obi Wan ... "quien es mas loco, el loco o el que sigue al loco?"
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Mark_ #19 Mark_
¿Os acordáis de ese niño tontísimo que había por vuestro barrio cuyos padres le regalaban de todo para que se callase y claro, como tenía la pelota, si perdía hacía como que ganaba y si perdía más veces se llevaba la pelota?

Pues ese niño es Trump ahora.
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#6 Carapedo
La regla general es, si está hablando, está mintiendo. Con eso tienes el 95% de lo que pasa con Trump.
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DayOfTheTentacle #17 DayOfTheTentacle
Si quieres saberlo búscalo en google...
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menéame