Trump dice que Irán le ha dado "un regalo muy grande" en el acuerdo sobre el estrecho de Hormuz

«Van a llegar a un acuerdo. Ayer hicieron algo que fue asombroso. De hecho, nos hicieron un regalo, y el regalo llegó hoy. Fue un regalo muy grande, de un valor económico tremendo. No les voy a decir qué regalo es, pero fue un premio muy significativo. Y nos lo dieron. Dijeron que nos lo darían y lo hicieron», aseguró Trump. Al ser preguntado por ese regalo, el presidente estadounidense afirmó que no tiene relación con la energía nuclear y que está «relacionado con el petróleo y el gas», y que ha sido «un gesto muy amable».