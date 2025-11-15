edición general
2 meneos
21 clics
Intentan robar un Rolex valorado en más de 10.000 euros al ex ministro Alfonso Alonso en el madrileño barrio de Salamanca

Intentan robar un Rolex valorado en más de 10.000 euros al ex ministro Alfonso Alonso en el madrileño barrio de Salamanca

presidente del Partido Popular del País Vasco, Alfonso Alonso, fue víctima de un intento de robo con violencia en la calle Recoletos, en el madrileño barrio de Salamanca. Los hechos ocurrieron hace dos semanas, alrededor de las 00.30 horas, cuando un hombre se le acercó con la excusa de pedirle fuego y trató de arrancarle de la muñeca un Rolex Submariner valorado en más de 10.000 euros, que el ex político lleva desde hace tres décadas.

| etiquetas: pp , ladrón , intento , robo
2 0 0 K 28 politica
10 comentarios
2 0 0 K 28 politica
Comentarios destacados:    
#1 Grahml *
Quien roba a un ladrón, tiene cien años de perdón.
5 K 87
Milmariposas #8 Milmariposas
#1 Mis dieces!! xD
0 K 13
vicus. #2 vicus.
El barrio de Salamanca debe ser aún peor que las tresmil viviendas de Sevilla, al menos en Sevilla se respeta al jefe del clan y si familia, un ladrón nunca roba a otro, ley de vida.
0 K 19
Mark_ #3 Mark_
#2 en las 3000 nadie te roba un Rólex primero porque nadie pasa por allí con un Rolex, y si lo llevan sabes que no cuesta 10.000 euros, y además hace bastante que los propios residentes de las 3000 se encargan de que allí no se robe a nadie.

A mi como sevillano me han robado más desde Los Remedios que desde Las Vegas...
1 K 24
Spirito #6 Spirito *
#2 El barrio Salamanca es un gueto concentrado de degenerados con corbata aparente correcta.

Basura narcisista, psicópata, sociópata... gentuza peligrosa para la sociedad que airea su depravación criminal con perfume.
1 K 18
Milmariposas #9 Milmariposas
#6 Y gentuza ladrona!
0 K 13
jm22381 #7 jm22381
No puede ser. Si Ayuso dice que estas cosas sólo pasan en Barcelona :troll:
0 K 18
alfre2 #10 alfre2
Quién se lleva un reloj de buceo a Madrid, y además va ofreciendo fuego a quien se lo pide? No sé, Rick!
0 K 12
Mltfrtk #5 Mltfrtk
El dato del origen solamente interesa a cuatro racistas trasnochados.
Lo que interesa saber es cuánto le mide la polla al supuesto agresor. Es un dato relevante que las autoridades tratan de ocultarnos.
0 K 11
Spirito #4 Spirito
Se lo ha impedido su Ángel se la Guarda.
0 K 8

menéame