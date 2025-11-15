Intentan robar un Rolex valorado en más de 10.000 euros al ex ministro Alfonso Alonso en el madrileño barrio de Salamanca

presidente del Partido Popular del País Vasco, Alfonso Alonso, fue víctima de un intento de robo con violencia en la calle Recoletos, en el madrileño barrio de Salamanca. Los hechos ocurrieron hace dos semanas, alrededor de las 00.30 horas, cuando un hombre se le acercó con la excusa de pedirle fuego y trató de arrancarle de la muñeca un Rolex Submariner valorado en más de 10.000 euros, que el ex político lleva desde hace tres décadas.